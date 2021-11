Přepravní společnosti předvídají rekordní sezonu. PPL hlásí, že je připravena

„Letos očekáváme co do počtu doručených i zpracovaných zásilek rekordní sezonu a jsme na ni pečlivě připravení. Platí však, že pokud chtějí mít lidé dárky z e-shopů pod vánočním stromečkem, měli by si je objednat ideálně během listopadu,“ říká David Voznička, provozní ředitel PPL.

Společnost PPL, přední balíkový přepravce na českém trhu, navíc do letošní předvánoční sezony vstupuje s řadou novinek. V průběhu roku PPL investovala do posílení kapacit své doručovací sítě řádově stovky milionů korun. Vystavěla nová depa, například v Rochlicích a Úžicích, zdvojnásobila se kapacita pro Zlínský kraj a došlo k významnému rozšíření depa na Vysočině. Ožívala i nová cyklodepa v Liberci, Hradci Králové, Olomouci a v Českých Budějovicích.

„Spustili jsme do provozu první elektrododávky, modernizovali technologie na současných depech a udělali zase velký krok vpřed v oblasti digitalizace,“ vyjmenovává další novinky Petr Horák, CEO PPL.

Pro balíček do výdejního místa – do obchodu i boxu

Největší letošní novinkou ovšem bylo podle Petra Horáka spuštění PPL Parcelboxů. Díky této službě se významně rozšířilo spektrum možností, jak objednaný balíček z internetu získat. Buď ho člověku může přivézt řidič na zvolenou adresu, nebo si ho může vyzvednout na některém ze tří tisíc partnerských míst, takzvaných Parcelshopech, anebo je tu právě zmíněná novinka – Parcelboxy, které spotřebitelům nabízejí další alternativu při vyzvedávání a posílání zásilek 24 hodin denně 7 dní v týdnu.



V poslední době navíc PPL zaznamenala ze strany eshopů velký zájem o službu PPL Parcel Smart, která je právě určena k doručování zásilek přímo do výdejních míst, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Samotní příjemci zásilek totiž projevili u mnoha eshopů přání mít na výběr a vedle možnosti doručení řidičem na adresu si případně moci zvolit i doručení do výdejních míst.

„Věříme, že možnost vyzvednout si zásilku dle svých časových možností lidé v předvánočním čase opravdu ocení. Přesto všechny nabádáme, aby si své zásilky vyzvedávali na výdejních místech co nejdříve, a uvolnili tak místo pro další zásilky,“ uvádí Petr Horák, CEO PPL.

Počet zásilek v předvánočním období je totiž skutečně enormní a nijak si nezadá s loňskými Vánocemi. PPL odhaduje, že v průběhu adventu bude denně doručovat zhruba 300 tisíc zásilek s očekávanými extrémy až 500 tisíc zásilek po Black Friday a v druhém prosincovém týdnu. Od vánoční sezony si pak přepravní společnost slibuje na 12 milionů doručených zásilek. Za uplynulý rok tak má PPL v plánu dosáhnout čísla 55 milionů doručených zásilek. „Pokud by přece jen realita výrazně překročila námi očekávané počty zásilek, máme připraveny záložní scénáře, při kterých bychom i tak zachovali dobrou kvalitu našich služeb,“ ujišťuje Petr Horák.

Náročné období pro tisíce řidičů

Před svátky bude zásilky doručovat přes dva tisíce řidičů. „Nakoupili jsme pro ně nové, moderní skenery a bezpapírové platební terminály, které mají urychlit a usnadnit jejich práci. V průběhu roku proběhlo i mnoho úprav v našich skenerových aplikacích, které mají přinést další zefektivnění a optimalizaci. Víme, jak náročné toto období pro naše řidiče je, proto se jim snažíme usnadnit práci nebo je potěšit maličkostmi, jako jsou svačinky a další výhody,“ říká David Voznička, provozní ředitel PPL.

Jako každý rok, i letos navyšuje PPL své personální kapacity o stovky sezonních řidičů a manipulačních pracovníků. Nábor nových pracovníků probíhal kontinuálně během celého roku.

Objednávky, které stihnou stromeček

V sobotu 20. listopadu rozšíří PPL provoz také o soboty a v tomto režimu pojede až do 19. prosince.

Detailní kalendář provozu najdete zde. Podle provozního ředitele PPL Davida Vozničky se dá očekávat, že nejvytíženější dny před Vánoci budou okolo 16. a 17. prosince. Aby zásilky stihly dorazit do Vánoc, lidé by si je měli objednat nejpozději 20. prosince „Chtěli bychom požádat příjemce zásilek, aby se pokusili své nákupy časově rozložit, a pomohli tak balíkovým firmám nápor lépe zvládnout,“ dodává Voznička.

PPL jako důvěryhodná značka

Společnost PPL se snaží svým zákazníkům vycházet maximálně vstříc. Potvrzuje to i fakt, že právě obhájila titul Nejdůvěryhodnější značka roku v kategorii Balíkové služby. A to již popáté.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo již popáté obhájit titul Nejdůvěryhodnější značka roku v kategorii Balíkové služby. Zároveň bych chtěl poděkovat naši zákazníkům, partnerům a příjemcům zásilek za jejich důvěru. Velké poděkování patří všem zaměstnancům, řidičům a pracovníkům. Můžete mít nejmodernější technologie, ale PPL tvoří hlavně lidé a jejich vášeň pro balíky. Každý z nich je důležitým článkem v celém procesu – kolegové v kancelářích, manipulační pracovníci na depech i překladišti, kolegové se sluchátky v zákaznických centrech, řidiči za volantem. Toto je ocenění pro ně. Ocenění za jejich každodenní skvělou práci, za kterou jim děkuji,“ uzavírá Petr Horák, výkonný ředitel PPL.