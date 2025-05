Po třech letech skončí v červnu na pozici generálního ředitele Jiří Šmejc, jemuž vyprší smluvený mandát. Nově převezmou řízení PPF společně dosavadní finanční ředitelka Kateřina Jirásková a ředitel pro investice Didier Stoessel.

„Jiří Šmejc za tři roky dosáhl toho, na co jsme mysleli, že bude potřebovat pět let. Ty tři roky byly nesmírně intenzivní a produktivní. Nově se kormidla řízení PPF ujímají Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Moc se na to těším, oba prokázali své profesionální schopnosti,“ řekla novinářům hlavní akcionářka PPF Renáta Kellnerová.

Podle nové generální spoluředitelky Kateřiny Jiráskové se nechystají zásadní změny v nastolené firemní strategii. „Důležitá je kontinuita pro všechny zúčastněné, pro akcionáře i pro firmu samotnou. Logicky se proto nabízelo, že budeme hledat kandidáty uvnitř. Když měníte styl řízení do módu, kdy má generální ředitel nad sebou několik akcionářů, potřebujete robustnější strukturu. To je důvod proč nemít jednoho ale dva CEO i proč se rozšířil počet členů představenstva i dozorčí rady,“ vysvětlila.

Součástí změn je i posílení představenstva, které bude nově šestičlenné, když v něm přibude Ondřej Frydrych odpovědný za výkonnost firem ve skupině a právník Menno Verhoeff. Do dozorčí rady pak kromě Jiřího Šmejce přichází nově investor Tomáš Otruba a Josef Kotrba.

Končící generální ředitel plánuje znovu se více věnovat svým vlastním investicím. „Na začátku jsme se domluvili na tříletém kontraktu a ten vypršel, není třeba za tím hledat něco jiného, rodina se rozhodla hrát výrazně aktivnější roli při správě PPF. Budu se nyní znovu věnovat své společnosti Emma Capital a v létě si vezmu dlouhou dovolenou. To jsem ještě nikdy neudělal, je čas to zkusit,“ shrnul Šmejc.

Rekordní zisk

Na hospodaření skupiny PPF mělo loni významný vliv vytvoření partnerství v telekomunikacích s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company (e&). Transakce spočívala v prodeji 50 procent plus jedné akcie v telekomunikačních společnostech Skupiny mimo Českou republiku – konkrétně v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku.

„Deal s e& je k rekordnímu zisku výrazně přispěl, ale nenarodil se sám. Byla to jedna z nejnáročnějších transakcí v historii PPF a považujeme to za velký úspěch. Dařilo se ale zvyšovat ziskovost všech hlavních firem,“ upřesnil Šmejc.

Konkrétně si ekonomicky polepšily telekomunikace (například O2 Czech Republic a CETIN) i média (skupina CME). Čistý zisk Air Bank Group vzrostl meziročně téměř o čtvrtinu, Škoda Transportation Group se ze ztráty překlopila loni do provozního zisku.

Hlavní finanční ukazatele skupiny PPF (v milionech eur) 2024 2023 Změna Zisk 3 200 1 449 +120,8 % Aktiva celkem 41 722 43 484 -4,1 % Vlastní kapitál 12 465 9 262 +34,6 %

O PPF bylo v posledních měsících slyšet i v souvislosti s nákupy předních pražských hotelů. Nejprve se firmě podařilo získat největší český hotel Hilton, v březnu pak do majetku skupiny zamířil i luxusní komplex Four Seasons. Skupina vlastní rovněž Stages Hotel Prague vedle O2 areny a letos koupila i velký developerský projekt Gasworx v Tampě na Floridě.

„Nejsem velký investor do realit, ale je to standardní druh investice a po rodinu to dává smysl. Jak vnímám nastavení rodiny, nějaká část peněz do nich bude alokována i do budoucna,“ naznačil Jiří Šmejc.