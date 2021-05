Krize otřásla i PPF. Skupina se loni propadla do ztráty 7,42 miliardy korun

Skupina PPF zesnulého Petra Kellnera vykázala loni ztrátu 291 milionů eur (7,42 miliardy Kč), zatímco o rok dříve dosáhla čistého zisku 1,005 miliardy eur (25,5 miliardy Kč). Je to poprvé za 30 let, co se nadnárodní skupina založená v Česku dostala do červených čísel.