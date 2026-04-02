PPF dokončila stěhování do Česka, Anna Kellnerová zasedne v dozorčí radě

Tomáš Ventura
  11:06
Skupina PPF dokončila stěhování z Nizozemska do Česka, které ohlásila v závěru loňského roku. S účinností od 1. dubna má tedy hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze. Skupina zároveň oznámila změny ve složení řídicích orgánů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Ventura, iDNES.cz

Představenstvo PPF Group bude dvoučlenné a zasednou v něm generální ředitelé skupiny PPF Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Představenstvo tím pádem opouštějí Rudolf Bosveld, Ondřej Frydrych, Jan Cornelis Jansen a Menno Verhoeff.

V dozorčí radě pak nově zasednou dvě akcionářky skupiny PPF Renáta Kellnerová a Anna Kellnerová, které doplní stávající členy Lubomíra Krále a Tomáše Otrubu. Novým předsedou dozorčí rady společnosti se stane Tomáš Otruba.

Další dvě akcionářky, Lara Kodl Kellnerová a Marie Isabella Kellnerová, budou mít v rámci dozorčí rady status pozorovatelek s právem účastnit se jejích zasedání. Z dozorčí rady současně odcházejí Josef Kotrba, Zuzana Prokopcová, Jiří Šmejc a Kamil Ziegler.

„Děkuji odcházejícím členům našich statutárních a kontrolních orgánů za roky práce, kterou pro naši společnost odvedli. Zejména v posledních pěti letech, kdy skupina procházela strategickou proměnou a postupným přesunem investic na západní trhy a také změnami akcionářské struktury, byla jejich podpora naprosto klíčová,“ uvedla Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka skupiny PPF.

Přesun registrovaného sídla navazuje na loňské změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení společnosti. „Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v České republice, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku,“ uvedla skupina ve zprávě.

Kdo je kdo ve vedení PPF

Kateřina Jirásková

Kateřina Jirásková, členka představenstva, co-CEO

Po absolvování Vysoké školy ekonomické pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. V červenci 2025 se stala generální ředitelkou skupiny PPF. Předsedá i správní radě Nadace PPF.

Didier Stoessel

Didier Stoessel, člen představenstva, co-CEO

Pro skupinu PPF pracuje od roku 2020, kdy převzal zodpovědnost za mediální byznys PPF po akvizici holdingu Central European Media Enterprises (CME). Má rozsáhlé manažerské zkušenosti v oblasti strategického řízení v investičním bankovnictví, médiích či technologiích. Působil v Modern Times Group, HSBC a Merrill Lynch. Od dubna 2022 zodpovídá za investiční strategii. V červenci 2025 se stal generálním ředitelem skupiny PPF.

Anna Kellnerová na tiskové konferenci před parkurovým Prague Playoffs 2025.

Anna Kellnerová, členka dozorčí rady

Akcionářka skupiny PPF, podnikatelka, manažerka a profesionální parkurová jezdkyně. Je absolventkou bakalářského programu na University of New York in Prague. Na Letních olympijských hrách v Tokiu 2021 v parkurovém skákání reprezentovala Česko v individuální a týmové soutěži. Je také členkou správní rady nadace The Kellner Family Foundation.

Renáta Kellnerová

Renáta Kellnerová, členka dozorčí rady

Podnikatelka, filantropka a majoritní akcionářka skupiny PPF, kterou vlastní společně se svými dcerami prostřednictvím rodinné holdingové společnosti AMALAR. Patří mezi nejvlivnější ženy evropského byznysu a je zakladatelkou a předsedkyní správní rady nadace The Kellner Family Foundation.

Lubomír Král, člen dozorčí rady

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V PPF pracuje od roku 1999. Zastává funkci vedoucího právního oddělení skupiny PPF a od března 2007 je také členem představenstva PPF a.s. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha.

Investor Tomáš Otruba

Tomáš Otruba, člen dozorčí rady

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl mezinárodním řídícím partnerem advokátní kanceláře BBH. Od roku 2015 působí jako investor. Od roku 2023 se podílel na formování společnosti AMALAR Holding rodiny Kellnerových. V červenci 2025 se stal členem dozorčí rady PPF Group. Věnuje se horolezectví a vystoupil mj. na nejvyšší vrcholy všech světadílů.

