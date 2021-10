PPF prodává 30 procent v CETIN Group singapurskému fondu

„Při vstupu do sektoru telekomunikací před necelými osmi lety PPF prohlásila, že chce evropskému trhu nabízet špičkové služby. Těší nás tedy, že nyní uzavíráme partnerství s významným a respektovaným mezinárodním investorem, který je uznáván pro svoji jedinečnou schopnost vidět hodnotu ve stabilních aktivech, generujících solidní a dlouhodobý zisk,“ uvedl Ladislav Bartoníček, akcionář a generální ředitel skupiny PPF.

Nový menšinový vlastník získá odpovídající zastoupení v představenstvu CETIN Group.

S příchodem nového investora má CETIN získat finance na další rozvoj služeb. „Otevřou se nové možnosti, jak využít zkušeností předního globálního infrastrukturního fondu. Na trhu telekomunikační infrastruktury tak můžeme získat příležitosti pro další růst,“ poznamenal Juraj Šedivý, generální ředitel CETIN Group.

GIC globální investiční společnost, která byla založena roku 1981 s cílem zabezpečit budoucnost Singapuru v oblasti financí. Je správcem singapurských devizových rezerv a investujeme do podílů v různých společnostech, do státních či korporátních dluhopisů, ale i do nemovitostí či infrastruktury. V současné době má investice ve více než čtyřiceti zemích světa.