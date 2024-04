Retailový Oscar míří do Prahy. Ocenění za nejlepší prodejnu získal Staněk

„Je to úžasné ocenění, které patří každému, kdo se na tomto projektu podílel. Flagship store Atelier v hotelu Andaz je naše zatím největší a nejluxusnější prodejna s exkluzivními značkami a výběrem českého i zahraničního designu nejen do kuchyně. Je to místo, ve kterém vyprávíme příběh o vaření a stolování tím, že oslovuje všechny lidské smysly. Uspět v tak velké konkurenci je pro mě důkaz, že tvrdá práce, kterou celý tým do Atelieru vložil, se nám vyplatila,“ uvedl Pavel Staněk.

Být zařazen do této globální soutěže není vůbec snadné a seznam kritérií, která vybrané prodejny musí splňovat, je dlouhý. Na příklad se hodnotí poslání firmy, vize a strategie, design, uspořádání či půdorys prodejny. Porota dbá také na vizuální merchandising, displeje, výlohy či celkový přístup k marketingu. V neposlední řadě je klíčový i zákaznický servis včetně školení personálu nebo inovativní přístup prodejny v oblasti udržitelnosti a zelených technologií či online nákupu. Maloobchodní prodejci potřeb do domácnosti navíc musí působit na trhu nejméně dva roky.

V národních kolech se vybere více než třicet finalistů ze šesti kontinentů. Z nich pak nakonec vzejde pět hlavních vítězů. V letošním roce zcela dominovala Evropa. Vedle společnosti Potten & Pannen – Staněk, která zvítězila za region Eastern Europe, se umístily také Maison Empereur (Francie), Kustermann (Německo), Kookx (Nizozemsko) a Divertimenti (Velká Británie).

Cenu GIA si česká firma zaměřená na prémiové nádobí navíc neodnesla poprvé. V roce 2017 ji obdržela za svou prodejnu ve Vodičkově ulici. Zde porotci ocenili mimo jiné propojení prodejního místa se školou vaření Gourmet Academy.

Atelier, který navrhli renomovaní čeští designéři ze studia Vrtiška & Žák.

„Letos jsme tedy ocenění opravdu nečekali, protože se v historii ještě nestalo, že by firma vyhrála hlavní cenu dvakrát. Zúčastnila se opravdu spousta báječných a originálních retail konceptů – například ten londýnský nebo nádherné prodejny v Asii,“ říká spolumajitel, který tuto cenu plánuje vystavit přímo ve vítězné prodejně.

„Atelier, který navrhli renomovaní čeští designéři ze studia Vrtiška & Žák, je ztělesněním třech dekád našich zkušeností. Zrcadlí v sobě potřeby zákazníků, odborné znalosti v oblasti prémiových domácích potřeb a nejnovější trendy v rámci maloobchodu a kulinářství. Zákazník se zde seznámí s téměř čtyřiceti pečlivě vybranými prémiovými značkami z české i zahraniční scény. Věříme, že jakmile jednou do prodejny vstoupí, už nebude chtít odejít. Prostor svým vzhledem připomíná galerii, kde můžete strávit klidně i celé odpoledne,“ dodává.

Global Innovation Awards (GIA) je přední světový program, který oceňuje výjimečné výsledky, obchodní inovace a kreativní merchandising v maloobchodním prodeji domácích potřeb. Soutěž organizuje od roku 2000 Mezinárodní asociace pro domácí potřeby (IHA), která je tím nejprestižnějším uznáním pro maloobchodníky z celého světa. Od spuštění bylo oceněno více než 550 prodejen z 55 zemí. Vůbec poprvé v tomto roce cenu obdrželi také prodejci z Peru nebo Kazachstánu.