První pobočky firma otevřela mimo Prahu, v plánu je jejich počet během dvou let navýšit až na padesát. Skupina zároveň představuje fitness nejen jako komerční službu, ale i jako komunitní prostor a nástroj podpory veřejného zdraví. S expanzí mimo Portugalsko firma SC Fitness začala na podzim roku 2024 a během osmi měsíců vzniklo v různých částech České republiky pět poboček, další tři otevřeli právě teď v červenci.

„V plánu je mít na konci letošního roku patnáct poboček, do roku 2027 by jich mohlo být až pět desítek. Chceme na to vynaložit investici 50 milionů eur,“ říká Bernardo Novo, generální ředitel SC Fitness. Podle dosavadních výsledků firmy v Portugalsku by tedy nový model mohl výrazně ovlivnit i český trh.

V Portugalsku provozuje společnost téměř sedm desítek center pod dvěma značkami. Po celé zemi funguje 36 gymů Solinca, což jsou tradičnější středně prémiová fitness centra, často vybavená bazénem. Koncept Element Gyms, který je nyní zaváděn i v Česku, má v Portugalsku třicet poboček. Zaměřují se především na mladou klientelu z řad generace Z, čemuž odpovídá jak marketing, tak samotný provoz tělocvičen.

Praha? Až přijde čas

Rozhodnutí o vstupu na český trh padlo na základě analýzy, kterou pro SC Fitness vypracovala německá pobočka poradenské společnosti Deloitte. „Nechali jsme si vypracovat analýzu evropského trhu a vybrali si Česko, protože jde o trh, který má vyhovující strukturu, velikost a potenciál. Je to ideální vstupní bod do střední Evropy,“ popisuje Novo a dodává, že klíčovými parametry byla mimo jiné podobnost s portugalskou populací a vysoký podíl mladých lidí ve velkých krajských městech, jako jsou Brno, Olomouc nebo Ostrava.

Základem expanze se stala orientace na tzv. tier-three města – tedy velká regionální centra jako Brno, Olomouc nebo Ostrava, kde už Element Gym funguje. V hlavním městě Praze zatím žádné pobočky aktivní nejsou. „Prahu jsme neopomněli – jen jsme strategicky začali jinde. Města jako Brno nebo Ostrava nám umožňují rychlejší adaptaci a budování komunity. Praha je součástí našeho střednědobého plánu,“ vysvětluje Novo. Tento přístup ostatně odpovídá modelu aplikovanému i v Portugalsku. Skupina má sice centrální řízení, strategii i digitální systémy, ale marketing i provozní model se přizpůsobují místním podmínkám. V jednotlivých městech tak může být komunikace odlišná.

Fitness centra Element si v Česku zatím nacházejí klientelu zejména mezi mladšími návštěvníky z generace Z. Podle Bernarda Nova oslovuje koncept mladší generaci především svou flexibilitou: „Starší generace si cení struktury a tradice, generace Z chce naopak svobodu a možnost volby. Únava z předplatného je v dnešní době značná, takže náš ‚bezháčkový‘ přístup funguje dobře.“

Model postavený na digitalizaci a flexibilitě

Element Gyms staví svůj model na kombinaci nízkých nákladů, digitalizace a flexibility. Jeho základním prvkem je nízkonákladový provoz s trvale nastavenou cenou a bez dodatečných poplatků nebo smluvních závazků.

Vstup řeší klienti prostřednictvím mobilní aplikace. V tělocvičnách jsou přítomni instruktoři, kteří zajišťují základní asistenci a dohled. Ve většině případů půjde o odborníky napojené na lokální komunitu.

Podle Bernarda Nova takový přístup mladší generace oceňují. „Zákazníci nejsou loajální značce, ale hodnotě, kterou jim přináší,“ říká Novo. Podle něj právě generace Z čím dál více preferuje uvědomělý životní styl, s důrazem na duševní zdraví a pohyb: „Gen Z navzdory stereotypům často žije zdravěji než generace jejich rodičů. Příslušníci generace Z jsou často ti vůbec nejkonzistentnější návštěvníci našich gymů.“ Mladá generace chce být součástí něčeho většího, ale „po svém“. Tuto cílovou skupinu chce firma oslovit i v Česku.

Fitness jako veřejná služba

SC Fitness se snaží prezentovat fitness centra i jako veřejně prospěšnou službu – tedy nejen jako místo pro fyzickou aktivitu, ale také jako prostor pro setkávání a budování komunity. V jejich pojetí je fitness nástrojem zdravotní prevence a zároveň sociálním prostorem. Lidé tam nemají jen cvičit, ale i se potkávat, budovat komunitu a trávit čas jinak než u obrazovky.

Fitness centrum budoucnosti tak nemá být jen místem pro maximalizaci fyzického výkonu – jeho jádrem má být komunitní prostor zaměřený na self-care. „Naším cílem je redefinovat, co znamená dostupné, digital-first fitness – bez kompromisů,“ uzavírá Novo.