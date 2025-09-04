Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Autor: ,
  10:16
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Je to další rána pro firmu potýkající se s poklesem zisků a tržeb i s negativními důsledky celní politiky amerického prezidenta Trumpa.

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v Mnichově | foto: Reuters

Index DAX opustí rovněž dodavatel farmaceutického a laboratorního vybavení Sartorius. Vyřazené podniky v indexu nahradí provozovatel realitní internetové platformy Scout24 a dodavatel zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl Gea. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse.

Automobilka Porsche vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu v září roku 2022 a o několik měsíců později se stala součástí indexu DAX. Většinovým vlastníkem Porsche i po vstupu na burzu zůstal koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.

Akcie automobilky Porsche na burzu vstoupily s emisní cenou 82,5 eura za kus. V následujících měsících se jejich cena vyšplhala až na téměř 120 eur, v současnosti se však pohybuje jen kolem 45 eur, píše agentura DPA.

Od Asie až po Evropu. Akcie automobilek po oznámení dovozových cel klesají

Provozní zisk automobilky Porsche se v letošním prvním pololetí meziročně propadl o dvě třetiny na miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč). Tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur. „Firma se potýká s propadem poptávky v Číně, nárůstem cel na dovoz automobilů do Spojených států a nečekaně pomalým tempem přechodu zákazníků k elektromobilům,“ informoval šéf automobilky Porsche Oliver Blume v červenci.

Blume je rovněž šéfem celého koncernu Volkswagen. Skutečnost, že řídí celý koncern a zároveň i samotnou značku Porsche, je často terčem kritiky, například ze strany akcionářů. Německý list WirtschaftsWoche minulý týden uvedl, že se vedení značky Porsche vzdá.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

4. září 2025  10:44

Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Je to další rána pro firmu potýkající se s poklesem zisků a tržeb i s...

4. září 2025  10:16

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Premium

Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...

4. září 2025

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

3. září 2025

Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

Britská vláda zakáže v Anglii prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Cílem je zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví a posílení boje proti obezitě, informovala místní média. Podle...

3. září 2025  18:12

Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků,...

3. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.