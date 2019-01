Nekonečný příběh pokračuje. Kladenská Poldi byla znovu vydražena

11:14 , aktualizováno 11:14

Huť Poldi Kladno byla vydražena za 140 milionů korun. Vydražitelem se stala společnost Opimo Trade. Devadesát milionů složila jako jistotu, zbytek musí zaplatit do patnácti dnů, jinak bude dražba neplatná. Je to již popáté, co se huť vydražila; žádný z předchozích kupců však nestihl zaplatit včas.