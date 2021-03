Pozitivní záchyty ve firmách klesají, podniky neví, jaké testy jsou kvalitní

Zatímco firmy v týdnu od 15. do 21. března zjistily nákazu u 0,61 procent zaměstnanců, v týdnu od 22. do 26. března jich bylo 0,44 procent. Zjistil to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se zúčastnilo 266 firem, jež otestovaly každý týden v průměru 140 tisíc lidí. V prvním testovacím týdnu to bylo 0,77 procent pozitivních záchytů.

„Potvrdilo se, že čím déle testujete, pokud je to provázané s dodržováním hygienických opatření, pozitivní záchyt jde jednoznačně dolů. Prokázali jsme, že jsme nástrojem řešení,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

V průzkumu se snižují také počty firem, které mají větší skupiny pozitivně testovaných zaměstnanců. Ve druhém testovacím týdnu bylo 85 procent firem, které měly záchyt do jednoho procenta, ve třetím týdnu bylo takových firem 90 procent.

Více než pět procent pozitivních testů mělo ve druhém testovacím týdnu 13 procent firem a ve třetím devět procent. Více než 5 procent pozitivních záchytů měly ve druhém týdnu dvě procenta firem, ve třetím pak jedno procento. „Dá se předpokládat, že větší záchyt odhalily firmy, které teprve začaly nově testovat,“ myslí si Rafaj.

Podle svazu testování ve všech firmách nad 50 zaměstnanců mohlo při 2,8 milionu testovaných odhalit přes 20 tisíc nakažených bez příznaků v prvním týdnu, 17 tisíc ve druhém týdnu a 13 tisíc infikovaných lidí ve třetím týdnu.

Chtějí i očkovat

Data z firem ukazují, že pozitivní antigenní test následně potvrdí přesnější PCR test v 80 procentech případů. Na potvrzovací PCR test posílá pozitivní zaměstnance většinou jejich praktický lékař nebo hygienická stanice.



„Podle zkušeností z firem zaměstnanci s pozitivním antigenním testem čekají na potvrzovací PCR test v průměru dva dny. Výjimkou ale není ani prodleva pět až sedm dnů. Z toho je patrné, že metodu PCR testování nelze kvůli nedostatku kapacit nasadit plošně pro 3 miliony lidí týdně tak jako antigenní testování,“ dodává Rafaj.

Firmy nicméně tápou, jaké testy jsou skutečně kvalitní. „Vláda musí konat a doporučit podnikům, co jsou testy kvalitní, kterými by bylo záhodno testovat,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle průzkumu by se doporučením ministerstva zdravotnictví řídilo 87 procent firem. Zároveň si podniky stěžují na příspěvek státu, který je podle nich nízký a uvítaly by zvýšení příspěvku z 60 na 90 korun za kus.

Průmysl je připraven státu rovněž pomoci s očkováním populace proti covidu-19. „Vláda by místo úvah o zavírání průmyslu měla využít infrastrukturu firem ke zrychlení očkování. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 70 procent firem je ochotno očkovat ve vlastních očkovacích centrech, a to nejen své zaměstnance,“ dodává Špicar.