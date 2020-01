Fruitisimo vede zmrzlinář-makroekonom. První peníze mu vydělali křečci

Příběh roku Jan Hummel se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„Neměl jsem tam zařízenou žádnou práci ani ubytování a na letenku jsem si půjčil od rodičů. Úplnou náhodou jsem se dostal do gastronomie a od mytí nádobí přes úklid jsem se dostal na pozici číšníka do jedné restaurace. Celé to bylo velmi náročné, pracoval jsem od šesti od rána do jedenácti do večera, měl jsem během měsíce asi jen dva dny volna, ale dalo mi to hrozně moc,“ říká Jan Hummel o své zahraniční zkušenosti.

„S kamarádem jsme Fruitisimo rozjeli za vydělané peníze z Ameriky. O gastronomii jsme nevěděli nic a učili jsme se za pochodu. Po úspěchu prvního kiosku na Floře, který jsme vůbec nečekali, jsme postupně začali firmu rozšiřovat a po čase jsme ke zmrzlině přidali i ovocné šťávy,“ vzpomíná Hummel na své začátky.

I přesto, že je dnes jeho firma velmi úspěšná, čítá přes 650 zaměstnanců a osmdesát poboček ve třech zemích, našly se i chvíle, které nebyly vůbec jednoduché. „Osobně mě nejvíc shodí, když zjistím, že nás někdo okradl, což se v téhle branži bohužel stává. Těžké je to hlavně, pokud je to o někdo z vašich zaměstnanců, se kterým máte blízký vztah a myslíte, že mu můžete důvěřovat.“

I když netušil, že bude jednou působit v gastronomii, podnikání ho táhlo již od útlého věku. „Obchodního ducha jsem měl vždycky. Když mi bylo asi šest, obcházel jsem s dědou burzy, kde jsem kupoval nebo prodával vláčky. Od sestřenice jsem pak dostal k Vánocům křečka, který porodil mláďata. Ty jsem pak prodal do zverimexu a postupně jsem začal množit křečky a vydělával jsem na tom,“ říká s úsměvem ředitel Fruitisima.

Kromě podnikání je Hummel také otec tří dcer, narození čtvrté očekává v následujících týdnech. Rodina je pro něj důležitá. „Nejsem zastáncem takového toho „gatesovského“ názoru, že firmě se musí dát 100 procent, ať se děje cokoliv. Důležitý je pro mě balanc a vyrovnaný čas mezi prací a rodinou, jen tak se mi daří dosahovat dobrých výsledků,“ říká.

Svoje holky do podnikání nenutí, snaží se je však vést určitým směrem. „Odjakživa beru dcery s sebou do práce a nenásilně se jim snažím vysvětlovat, jak to v byznysu chodí. Do ničeho je však nechci nutit. Nejstarší dceři je 12 let, takže až ji bude patnáct, půjde do Fruitisima na brigádu. Chci, aby věděly, že za úspěchem stojí spousta tvrdé dřiny,“ říká Hummel o svém přístupu k výchově.

„Myslím si, že pro úspěšné podnikání musí být člověk náročný na sebe i okolí, klást důraz na požadavky zaměstnanců, učit se novým věcem a ptát se na názory druhých. Jsem spíše rychlejší intuitivní typ a je dobré své myšlenky realizovat s pragmatičtějšími kolegy a to i přesto, že věřím, že dobrý podnikatel musí občas trochu zariskovat. Nejvíc mě inspiruje zahraničí a energii a chuť do dalších věcí čerpám z úspěchů, ze kterých se raduje celý ten velký tým. Skupinová radost je totiž taková smršť energie jako rockový koncert,“ dodal Hummel závěrem.

S Fruitisimem plánuje Hummel v letošním roce řadu novinek. Kromě současných poboček v Česku, Slovensku a Maďarsku je na spadnutí expanze do Polska a Německa, na programu je i distribuce zmrzlin a nanuků do supermarketů. A chystá se otevřít i nové pobočky v nemocnicích, poliklinikách a na nádraží.