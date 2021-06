Pivo teklo, i když méně. Prazdroji loni kvůli covidu klesl zisk o pětinu

„Ani větší zájem o pivo v lahvích a plechovkách v Česku, ani udržení zahraničních prodejů na úrovni roku 2019 nedokázaly vykompenzovat ztráty, které nám způsobilo tuzemské omezení provozu restaurací a hospod. V předcovidové době tvořilo čepované pivo 40 procent našich prodejů a loni nám tento segment klesl téměř o třetinu,“ říká Dragos Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Ve finančních výsledcích firmy se to promítlo poklesem čistého zisku za rok 2020 meziročně o 20 procent na 3,8 miliardy korun. Tržby se snížily o více než miliardu korun na necelých 16 miliard korun. I přesto Prazdroj ale i nadále patří do skupiny dvaceti největších tuzemských plátců daní, když do státní pokladny za loňský rok odevzdal příspěvek ve výši 5 miliard korun. Firma také loni zvýšila své kapitálové investice, a to o 13 procent.

„Naším dlouhodobým cílem je snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí, aby naše podnikání bylo udržitelné a naše produkty si mohly vychutnat i další generace. Příkladem je naše obalová strategie, loni jsme přestali stáčet Gambrinus a Radegast do PET lahví, přičemž v budoucnu chceme tento typ obalu opustit zcela,“ doplnil Constantinescu stávající strategii firmy.

Prazdroj v průběhu celého roku také podporoval těžce zasažený sektor hospod a restaurací, do něhož dal loni zhruba půl miliardy korun. Další investice do vybavení výčepů, zahrádek i školení personálu pokračují i letos.



Česká pivní jednička již v minulosti uvedla, že Prazdroj prodal loni v době pandemie koronaviru v ČR i v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů svých piv, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej piva v zahraničí ale meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hektolitrů. Pivovar zveřejnil počátkem března výsledky loňských prodejů v ČR, které meziročně klesly o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů.