Už dříve se plzeňský Doosan s Korejci dohodl na dodávkách parních turbín pro oba nové bloky. Korejská společnost znovu deklarovala, že platí cíl 60procentního zapojení českého průmyslu do projektu.
Stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by měla být největší českou zakázkou. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
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Rozšíření spolupráce s českým průmyslem bylo jedním z hlavních témat třídenní pracovní návštěvy výkonného viceprezidenta KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Čche Il-kjong v Česku. Součástí návštěvy byla i jednání s plzeňskými průmyslovými podniky Doosan Škoda Power a Škoda JS.
KHNP a Doosan Škoda Power už podle KHNP identifikovaly klíčové balíčky dodávek technologií do strojoven parních turbín, jako jsou čerpadla nebo kondenzátory. V současnosti pokračují v jednání, podle Korejců ovšem přípravy směřují k uzavření dohody.
„K zajištění maximální lokalizace na subdodavatelské úrovni úzce spolupracujeme s předními českými výrobci. Věříme, že k podpisu závazných smluv dojde v co možná nejkratší době, abychom podpořili dodržení harmonogramu projektu,“ uvedl výkonný ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka.
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KHNP dál jedná také s další plzeňskou firmou Škoda JS. Ta nyní získala potřebnou certifikaci ASME a v současnosti pokračuje její registrace do dodavatelského systému pro čtyři balíčky pomocných zařízení a materiálů. Ve spolupráci se společností Doosan Enerbility zároveň zkoumá možnosti dodávek hlavních komponent reaktoru.
KHNP zároveň znovu uvedla, že projekt pokračuje podle dohodnutého harmonogramu. Po nedávném krachu jednání s korejským konsorciem o smlouvě na stavební práce pokračuje ve výběru nového dodavatele stavebních prací. Společnost nyní pracuje na projektových a inženýrských činnostech, přípravě licenční dokumentace i výběrových řízeních na dodavatele jednotlivých technologických celků.
„Naším závazkem vůči České republice je realizovat projekt v dohodnutém termínu, za sjednanou cenu a při dodržení nejvyšších standardů bezpečnosti a kvality. Výběr nového dodavatele stavebních prací na tomto závazku nic nemění. Společně s českými partnery se nyní soustředíme na jednotlivé kroky nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu,“ doplnil Čche Il-kjong.