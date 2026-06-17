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Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

Jan Dvořák
  15:59
Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc nejprve začnou zavádět ve Velké Británii a Irsku, poté se přesunou do Austrálie a USA a postupně se dostanou do více než 34 000 restaurací KFC ve více než dalších 150 zemích.
KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez kostí určených k namáčení a novou nápojovou platformu s názvem Kwench. (17. června 2026) | foto: https://global.kfc.com/

Řetezec přepracoval i prostory poboček. Reklamní agentura JKR pro tuto změnu...
Podoba starého a nového loga KFC. Plukovník Sanders nezmizel, dostal nový...
Hlavním motivem rebrandingu KFC se stal jejich pověstný kbelík. Paleta červené,...
Nová jsou i písmena v logu společnosti, podle tvůrců jednodušší a čitelnější....
5 fotografií

Úkolem reklamní agentury JKR, která měla rebranding na starosti, bylo zaměřit se na to, co již existovalo – kyblík. „KFC vždy věřilo v to, že věci dělá jinak, s vášní a originalitou, které vytvořily novou kategorii a učinily ji nezaměnitelnou,“ říká Sean Thomas, globální kreativní ředitel agentury JKR. Díky kyblíku vznikl podle něj nový svět zážitků, do kterého by mohli spotřebitelé vstoupit. „Říkáme tomu Bucketverse.“

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V čím dál přeplněnějším segmentu fast foodů má značka podle Scotta Mezvinského, generálního ředitele společnosti KFC Global, jasnou příležitost nastavit standard pro moderní kuřecí maso. Tato další kapitola řetězce podle jeho slov přináší KFC novou energii a výraz. „Zároveň zdvojnásobuje náš důraz na kuřecí maso a přetváří způsob, jakým fanoušci po celém světě naši značku vnímají,“ dodal Mezvinsky podle marketingového webu Itsnicethat.

Vše o našem kyblíku

Samotný kyblík byl přepracován a globálně sjednocen, funguje nyní jako rozšíření loga, do něhož lze umístit fotografie jídla, ilustrace nebo sdělení kampaně. Samotné logo je trojrozměrné a postava plukovníka Sanderse se pozměnila – získala vřelejší výraz a nové detaily, přičemž si podle marketérů zachovává svou charakteristickou podobu.

Nová jsou i písmena v logu společnosti, podle tvůrců jednodušší a čitelnější. Paleta červené, bílé a černé barvy zůstává zachována, aby byla zajištěna určitá míra konzistence.

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KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez kostí určených k namáčení a novou nápojovou platformu s názvem Kwench. Řetezec přepracoval i samotné prostory poboček. Agentura JKR pro tuto změnu vytvořila vlastní termín: QXR (quick experience restaurants – restaurace s rychlým zážitkem). „Změna se projevuje v každém detailu nového zážitku – od objednávky v aplikaci, přes vstup do restaurace, až po ten okamžik, kdy si olíznete prsty, a ještě dál,“ říká Matt Michaluk, výkonný kreativní ředitel ve společnosti JKR.

Plukovník, který nebyl v armádě

Plukovník Sanders v logu KFC není vymyšlená postava. Je to skutečný zakladatel KFC, Harland Sanders, známý jako „Colonel Sanders“. Nebyl vojenský plukovník, titul „Colonel“ získal jako čestné ocenění, které uděluje guvernér státu Kentucky za zásluhy.

Jeho tvář se stala součástí značky už v 50. letech a dodnes funguje jako jeden z nejznámějších firemních symbolů na světě.

Když se KFC začalo franšízově rozšiřovat, Sanders osobně objížděl restaurace, účinkoval v reklamách a stal se tváří firmy.

První logo s jeho podobiznou se objevilo už v roce 1952. I po prodeji společnosti v roce 1964 zůstal oficiálním ambasadorem značky a jeho portrét se zachoval v logu až do současnosti.

Plukovník Harland Sanders, zakladatel řetězce KFC, na letišti v Kuvajtu, kde se zúčastnil obchodního festivalu. (22. ledna 2001)

Chceme být standard

Pro 74 let starý americký řetězec specializující se na smažené kuře je rebranding jednou z největších globálních proměn značky v historii. Sází na to, že nové omáčky, speciální nápoje, přepracované interiéry restaurací a obnovené logo i obaly mu pomohou definovat to, co vedení společnosti nazývá „další kapitolou kuřecího masa“.

„Vždycky jsme drželi krok s potřebami zákazníků a nyní je vše, co děláme, zaměřeno na to, abychom stanovili standard pro moderní restaurace rychlého občerstvení specializující se na kuřecí maso,“ uvedl generální Mezvinsky pro web Business Insider.

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