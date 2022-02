Materiál vozíme z Německa, říká výrobce plastových palet. Tam je i vyváží

Firma příležitost v zužitkování plastového odpadu na výrobu palet vycítila už v roce 1997. „Začít vyrábět plastové palety byl můj nápad. V té době jsme navázali spolupráci se zahraničním zákazníkem, který o ně měl zájem. A tak to vzniklo,“ říká zakladatel Stabilplastiku Jan Suchopár.

V provozovně v Měšicích u Prahy firma v současnosti vyrobí 400 až 500 kusů plastových palet denně. „Fungujeme nonstop, máme dvě výrobní linky. Pokud jsou obě v provozu, jsme schopni vyrobit 12 a půl tisíce různých palet za měsíc,“ popisuje Suchopár.

Veškeré palety jsou ze stoprocentně recyklovaného plastu. „Jde o směs polypropylenů a polyetylenů, jsou to třeba různé folie, kelímky od jogurtů, obaly od pracích prášků a různé jiné plastové kyblíky,“ upřesňuje podnikatel, který ve firmě působí přes dvacet let.

Plastové palety mají podle něj proti těm dřevěným řadu předností. „Největší výhodou obecně je jejich delší životnost. Dále jsou nenasákavé, nechytají plísně a jsou určitě hygieničtější,“ míní. Jak doplňuje, podle analýzy VŠCHT mají jejich výrobky o 74 procent nižší enviromentální dopady ve srovnání s běžně používanou dřevěnou paletou. A pokud se paleta jakýmkoliv způsobem zničí, společnost je schopna ji recyklovat a vyrobit z ní zase novou.

Materiály vozíme z Německa

Takzvané plastové pelety, tedy potřebný materiál pro výrobu palet, firma dováží ze sousedního Německa. „Je to levnější,“ konstatuje Suchopár. Dotřídit a připravit potřebný materiál se českým třídírnám a recyklačním firmám podle něj jednoduše nevyplatí. „U nás se bezvadně třídí, ale pak velká část z toho skončí na skládce. Pro výrobky z recyklátů u nás není trh,“ říká.

Na problematiku recyklace v Česku se Stabilplastik snaží upozorňovat i vedení ministerstva životního prostředí. „Snažili jsme se je přesvědčit, aby stát podporoval výrobky z recyklátů. Pokud tady nebude pro finální výrobky trh, tak se ale recyklovat nebude,“ říká Suchopár. Dopis už zaslali i současné ministryni životního prostředí. „Zatím bez odezvy,“ doplňuje.

„Mrzí mě, že vytříděný materiál u nás nezpracováváme a musíme ho vozit z Německa. My jako společnost takhle fungovat můžeme, materiál z Německa si můžeme vozit i nadále, naše výrobky můžeme dále vyvážet do Švédska a může nám to být jedno. Pokud se nic nezmění, nezabije nás to. Ale cirkulární ekonomika tady u nás úplně nefunguje,“ upozorňuje Suchopár.

Stabilplastik většinu svých palet vyváží do zahraničí. Mezi největší zákazníky patří právě Německo, Slovensko a skandinávské země.

„Pomohlo“ zdražení dřeva

České zákazníky mohla v minulosti odrazovat i vyšší cena plastových palet, to se ovšem v poslední době změnilo. „Po nárůstu ceny dřeva a dřevěných palet jsou s nimi ty naše už cenově srovnatelné,“ říká Jan Suchopár.

České společnosti se však do jejich využívání příliš nehrnou, problémem jsou především logistické problémy, které by musely s využíváním plastových palet řešit. „Firmy by musely přistoupit k určitým změnám. Musely by zajistit, aby se jim palety vracely. Často to nechtějí řešit a dále dávají přednost těm dřevěným,“ říká majitel firmy.

Plastové palety se přitom podle něj dají využít prakticky ve všech odvětvích. „Určitě to má to smysl tam, kde se palety používají ve větší míře. Výrobky dodáváme třeba i do chemického a automobilového průmyslu,“ říká.

Sám věří, že se recyklované palety se v Česku začnou využívat více. „Vidím, že během posledního roku se to začalo trošku hýbat. Loni jsme začali spolupracovat s Kofolou, zájem řešit situaci ohledně palet má i Globus. Ve větších společnostech to má určitě smysl,“ uzavírá Suchopár.