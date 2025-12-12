Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden je v pořadí již čtvrtý podobný projekt oblíbené pivní značky. Další se nachází v irském Dublinu, americkém Chicagu a Baltimoru. Obdobně jako jinde se ani v Londýně přímo pivo Guinness vařit nebude. Dovážet se však má z nedalekého Irska. Vařit se zde mají jiné a méně známé značky, a to hlavně jako nabídka pro turisty během prohlídek, píše agentura Bloomberg.
Oblíbenost piva Guinness v posledních měsících a letech stoupá. Ačkoliv ještě poměrně před nedávnem upadala, cestu k tomuto pivu si našla generace Z. Stále častěji nápoj vyhledávají také ženy. Firma proto věří, že nový turistický komplex v Londýně dokáže tyto trendy udržet.
Mezi letošním lednem a červnem stouply tržby piva Guinness meziročně o 13 procent. Ve stejném období loňského roku byl růst dokonce patnáctiprocentní.
K oblibě může pomoci i seriál
Obliba guinnessu by mohla v dalších měsících růst i díky seriálu skupiny Netflix, který se zaměřuje na příběh rodiny, jež za založením pivovaru stojí. Nese název House of Guinness a premiéru měl již na konci letošního září. Recenze navíc ukazují, že diváci jsou s osmidílným seriálem spokojení.
Ke spuštění londýnského projektu dochází jen pár týdnů před nástupem nového generálního ředitele Davea Lewise. Přichází do společnosti Diageo v době, kdy akcie firmy jen za letošní rok spadly už o téměř 36 procent. Akcie navíc klesají už od koronavirové pandemie a propad se managementu firmy nedaří zastavit.
Možnost, jak postupovat v dalších letech, na Západě však řeší celý alkoholový sektor. Obliba alkoholických nápojů hlavně u mladé generace totiž klesá, a i starší pijí méně než dřív. Důvodem je snaha o změnu životního stylu i obavy z důsledků na zdraví. Velkou roli ale mají i rostoucí životní náklady.
Firmu trápí i americká cla
Analytici poukazují také na další překážky pro firmu Diageo, jako jsou čínská cla na evropskou brandy, cla ze strany USA, které by mohly ovlivnit export skotské whisky, i ochlazení dříve žhavého trhu s tequilou.
Výrobci alkoholu ze Západu musí pro další roky změnit strategii. Čím dál více z nich uvažuje o expanzi do Indie. Právě ona je totiž nyní nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Tím, jak roste výkonnost její ekonomiky, stoupá i životní úroveň tamní střední třídy. Indové tak v budoucnu mohou za alkohol utrácet mnohem více než dřív, uzavírá Bloomberg.