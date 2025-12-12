Guinness v Londýně otevřel turistické centrum. Chce oslovit nové zákazníky

Autor:
  16:00
Mikropivovar, restaurace, obchod se suvenýry i bary. To vše se nachází v nově otevřeném turistickém centru oblíbeného irského pivovaru Guinness v Londýně. Přípravy na otevření nového turistického lákadla trvaly o dva roky déle, než se původně plánovalo. Nápojářská korporace Diageo, která za projektem i značkou stojí, za něj zaplatila 73 milionů liber, v přepočtu zhruba 2 miliardy korun.
Guinness Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden láká na pivní speciály,...

Guinness Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden láká na pivní speciály, prohlídky s průvodcem, bary i obchod se suvenýry. (8. prosince 2025) | foto: The Times/News LicensingProfimedia.cz

Industriální zázemí Open Gate Brewery (8. prosince 2025)
Nová atrakce pivovaru Guinness sídlí v londýnské Covent Garden. (8. prosince...
Obchod se suvenýry v Guinness Open Gate Brewery. (8. prosince 2025)
Degustační sklenka s pivním speciálem v Guinness Open Gate Brewery v Londýně...
11 fotografií

Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden je v pořadí již čtvrtý podobný projekt oblíbené pivní značky. Další se nachází v irském Dublinu, americkém Chicagu a Baltimoru. Obdobně jako jinde se ani v Londýně přímo pivo Guinness vařit nebude. Dovážet se však má z nedalekého Irska. Vařit se zde mají jiné a méně známé značky, a to hlavně jako nabídka pro turisty během prohlídek, píše agentura Bloomberg.

Oblíbenost piva Guinness v posledních měsících a letech stoupá. Ačkoliv ještě poměrně před nedávnem upadala, cestu k tomuto pivu si našla generace Z. Stále častěji nápoj vyhledávají také ženy. Firma proto věří, že nový turistický komplex v Londýně dokáže tyto trendy udržet.

Mezi letošním lednem a červnem stouply tržby piva Guinness meziročně o 13 procent. Ve stejném období loňského roku byl růst dokonce patnáctiprocentní.

K oblibě může pomoci i seriál

Obliba guinnessu by mohla v dalších měsících růst i díky seriálu skupiny Netflix, který se zaměřuje na příběh rodiny, jež za založením pivovaru stojí. Nese název House of Guinness a premiéru měl již na konci letošního září. Recenze navíc ukazují, že diváci jsou s osmidílným seriálem spokojení.

Guinness na příděl. Irský pivovar nestíhá hasit žízeň Britů

Ke spuštění londýnského projektu dochází jen pár týdnů před nástupem nového generálního ředitele Davea Lewise. Přichází do společnosti Diageo v době, kdy akcie firmy jen za letošní rok spadly už o téměř 36 procent. Akcie navíc klesají už od koronavirové pandemie a propad se managementu firmy nedaří zastavit.

Možnost, jak postupovat v dalších letech, na Západě však řeší celý alkoholový sektor. Obliba alkoholických nápojů hlavně u mladé generace totiž klesá, a i starší pijí méně než dřív. Důvodem je snaha o změnu životního stylu i obavy z důsledků na zdraví. Velkou roli ale mají i rostoucí životní náklady.

Firmu trápí i americká cla

Analytici poukazují také na další překážky pro firmu Diageo, jako jsou čínská cla na evropskou brandy, cla ze strany USA, které by mohly ovlivnit export skotské whisky, i ochlazení dříve žhavého trhu s tequilou.

V Londýně představili Guinness jako mléčný koktejl. Nápoj sklízí smíšené reakce

Výrobci alkoholu ze Západu musí pro další roky změnit strategii. Čím dál více z nich uvažuje o expanzi do Indie. Právě ona je totiž nyní nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Tím, jak roste výkonnost její ekonomiky, stoupá i životní úroveň tamní střední třídy. Indové tak v budoucnu mohou za alkohol utrácet mnohem více než dřív, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Guinness v Londýně otevřel turistické centrum. Chce oslovit nové zákazníky

Guinness Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden láká na pivní speciály,...

Mikropivovar, restaurace, obchod se suvenýry i bary. To vše se nachází v nově otevřeném turistickém centru oblíbeného irského pivovaru Guinness v Londýně. Přípravy na otevření nového turistického...

12. prosince 2025

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).

Bulharsko bojuje s politickou krizí. Ve čtvrtek rezignovala vláda premiéra Rosena Željazkova, která neustála několik týdnů trvající protesty v bulharských ulicích. Ty mířily hlavně proti plánovaným...

12. prosince 2025  14:03

První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě...

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek. Dostal se tak do...

12. prosince 2025  12:40

Chceme být největší obrannou firmou v Evropě, říká zbrojař Strnad

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad chce ze svého zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group AS (CSG) udělat evropského lídra v odvětví. Hledá akvizice v oblasti bezpilotních letounů nebo dronů....

12. prosince 2025  12:30

Rakousko otevřelo novou rychlotrať, zkrátí jízdní doby i českým rychlíkům

Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou...

Rakousko v pátek otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem. Má více než dvouhodinovou cestu zkrátit u nejrychlejších spojů na 41 minut. Pravidelný provoz na...

12. prosince 2025  11:46

Síť autobazarů AAA kupuje Daniel Křetínský. Změna podpoří růst, říká nový vlastník

V roce 2006 AAA AUTO expanduje do Polska a Maďarska, otevírá pobočky ve Varšavě...

Společnost Aures Holdings, pod kterou patří autocentra AAA Auto a Mototechna, kupuje miliardář Daniel Křetínský. Jeho skupina EP Equity převezme sto procent akcií Auresu, cenu ani jedna ze stran...

12. prosince 2025  11:25

Chcete vonět jako croissant? Lidl šťastlivcům toto vánoční přání splní

Parfém Lidl si zákazníci nemohou koupit. Musí ho vyhrát. (11. prosince 2025)

Potravinářský řetězec Lidl oslavuje sváteční období netradičním způsobem. V USA představil limitovanou edici parfému Eau de Croissant inspirovanou vůní svých oblíbených croissantů, které se na tamním...

12. prosince 2025  10:43

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

Klášterní pivovar Porta Coeli z Tišnova na Brněnsku uvařil edici Cyril &...

Pivo spojuje, usoudilo jihomoravské hejtmanství a rozhodlo se takto posílit své vazby s Vatikánem. Papeži Lvu XIV., který je prý milovníkem tohoto nápoje, daruje pět stovek třetinkových lahví ze...

12. prosince 2025  10:19

Situace u slev je neudržitelná, je potřeba zasáhnout do trhu, říká šéf mlékárny

Premium
Michal Brada, ředitel Lactalis CZ.

Je potřeba ovlivnit trh, současná situace se slevami a prakticky dotovanými potravinami, které se prodávají za podnákladové ceny je neudržitelná, říká v rozhovoru s iDNES.cz ředitel Lactalis Česko...

12. prosince 2025

Ze železniční mapy zmizí desítky nádraží. Přeprava zboží se v nich nevyplácí

Nákladní vagon se z dosud nezjištěných příčin uvolnil na nádraží v Mariánských...

Českou železnici čeká škrtání desítek nádraží, kde doposud bylo možné nakládat a vykládat zboží z železničních vagonů. O možnost nakládky a vykládky zboží a manipulaci s nákladními vlaky přijdou po...

12. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

11. prosince 2025  21:28

Vánoční nákupy váznou kvůli frontám. Rekordní čekací doby mají supermarkety

Prodej vánočních stromků, zákazníci, fronta, déšť, Krkonošský národní park

Předvánoční nákupy zůstávají pro mnoho lidí spíše zkouškou trpělivosti než sváteční tradicí. Podle nové analýzy české technologické firmy Buylo tráví zákazníci ve frontách během prosincové špičky...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.