Čuprova pilulka vsadila na dlouhověkost, doručí doplňky na míru

Český podnikatel Tomáš Čupr pokročil v transformaci online lékárny Pilulka na digitální platformu zaměřenou na prevenci a dlouhověkost. Nová strategie si za cíl bere zákazníkům pomoci lépe porozumět svému zdraví. Po uvedení privátní značky doplňků stravy nabídne zákazníkům i osobní program.

Pilulka nově směřuje od nabídky volně prodejných léčiv k portfoliu doplňků stravy a služeb. Cílem má být komplexní přístup od diagnostiky přes doporučení až po samotnou péči o zdraví.

„Cílem je nabídnout zákazníkům nástroje, které umožní lépe porozumět svému tělu, vyhodnocovat informace a rozhodovat se na základě faktů,“ říká šéf Pilulky Petr Toupal. Společnost již v září uvedla na trh privátní značku doplňků stravy Daily.

Nyní představuje program Pilulka PRO. Služba kombinuje pravidelnou laboratorní diagnostiku a jednorázové DNA testování s personalizovaným doporučením doplňků stravy. Uživatel tak získá detailní přehled o svém zdravotním stavu – od fungování jater a ledvin po hladiny železa, cholesterolu či minerálů – a k tomu doporučení, jak doplnit chybějící živiny či optimalizovat prevenci na základě doporučení odborníků.

„Pilulka se stává mostem mezi zdravím a technologiemi. Naší ambicí je být partnerem zákazníků v jejich každodenní péči o zdraví,“ dodává Toupal.

Transparentní hodnocení suplementů

Spolu s osobním doporučením suplementů Pilulka uvádí systém jejich hodnocení NutraRating. Hodnocení analyzuje produkty podle formy účinných látek, jejich koncentrace, čistoty složení, původu surovin i výrobních procesů. Každý doplněk získává známku kvality od A+ po D, která umožňuje zákazníkům jednoduše poznat, které produkty splňují nejvyšší standardy.

Změnu strategie doprovází i nová vizuální identita, která reflektuje posun značky od tradiční e-commerce k platformě pro zdravý život. S novou identitou a komunikační strategií se Pilulka od poloviny října 2025 objeví na webu a v mobilní aplikaci i v odborných publikacích.

