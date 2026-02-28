Po dvou letech konsolidace aktivit, optimalizace nákladů a úprav obchodního modelu se firma posouvá k modelu s vyšší přidanou hodnotou. Nové směřování Pilulky staví na datech, technologiích a vlastních nástrojích.
Jedním z nich je transparentní systém hodnocení doplňků stravy NutraRating, vyvinutý s odborníky z oblasti biochemie a molekulární biologie, který posuzuje formu účinných látek, obsah aditiv, nebo třeba i původ. Dalším je Pilulka PRO, osobní program, který propojuje laboratorní diagnostiku na základě krevních testů s personalizovaným doporučením suplementace.
|
3 doplňky stravy, které zlepší paměť, zpomalí stárnutí a pomohou shodit kila
„Strategie Pilulky stojí na prevenci, individualizaci a standardizaci kvality. Chceme zákazníkům nabízet nejen produkty, ale i kontext a data, která jim pomohou dělat informovaná rozhodnutí,“ říká Petr Toupal, CEO společnosti Pilulka.cz.
Řízený systém místo náhodné suplementace
Na tento přístup nyní navazuje i český projekt Elyxeer 30.5. Nový systém reaguje na rostoucí trend kombinování desítek samostatných doplňků a přináší jednotné řešení rozdělené podle denního rytmu organismu.
Produkt obsahuje 77 aktivních látek rozdělených do ranní a večerní směsi. Ranní část je zaměřena na podporu výkonu během dne, např. vitaminy skupiny B, vitamin C, koenzym Q10, omega-3 mastné kyseliny či kreatin. Večerní směs podporuje regeneraci a obsahuje například hořčík ve formě bisglycinátu, kolagenní peptidy, vitamin D3, K2, zinek či vybrané rostlinné extrakty.
Základním principem je načasování látek s ohledem na jejich vstřebávání, biologický poločas a vzájemnou synergii – koncept, který výrobce označuje jako Pretisy® (Precision, Timing, Synergy).
„Naším cílem bylo vytvořit ucelený systém, který zjednoduší každodenní péči o zdraví a zároveň respektuje přirozený rytmus organismu,“ uvádí zakladatel značky Elyxeer 30.5, biochemik a molekulární biolog Michal Pohludka.
|
Čuprova pilulka vsadila na dlouhověkost, doručí doplňky na míru
Elyxeer 30.5 bude na českém a slovenském trhu dostupný pouze prostřednictvím vlastního e-shopu a v rámci exkluzivní spolupráce s Pilulkou.
„Při zařazování nových produktů posuzujeme nejen složení a transparentnost, ale i širší koncept péče o zdraví. Právě systematický přístup patří mezi dlouhodobé trendy, které v oblasti prevence vnímáme jako klíčové,“ doplňuje Petr Toupal.
Elyxeer 30.5 byl vyvinut ve spolupráci s týmem lékařů a biochemiků, celý proces vývoje i výroby probíhá v České republice, což umožňuje kontrolu kvality a dohledatelnost jednotlivých složek. Produkt je dodáván jako měsíční balení s 30 ranními a 30 večerními sáčky.
Skupinu Pilulka Lékárny v loňském roce koupil zakladatel rozvážkové služby potravin Rohlík.cz Tomáš Čupr prostřednictvím firmy Growth Expert. Pilulka provozuje několik kamenných lékáren a internetový obchod, ve kterém vedle léků a doplňků stravy nabízí také kosmetiku, drogistické zboží a některé potraviny. Loni Pilulce klesly tržby o třetinu na 1,34 miliardy korun a konsolidovaná ztráta na provozní úrovni EBITDA se snížila na 24,9 milionu korun z 71,3 milionu Kč o rok dřív. S akciemi Pilulky se obchoduje na trhu Start pražské burzy.