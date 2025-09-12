„Daily je srdcem proměny Pilulky směrem k dostupné, chytré prevenci a dlouhému zdravému životu. Přinášíme řadu, která kombinuje vědecky promyšlené složení, princip Purefill - tedy použití jen účinné látky bez plnidel za dobrou cenu – aby kvalitní rutina byla opravdu pro každého,“ říká interim CEO Pilulky Peter Klekner.
Společnost Pilulka, která na českém trhu působí více než deset let, při tvorbě značky Daily čerpala vedle farmaceutického know-how i z dat o chování a preferencích zákazníků. Transformace firmy zároveň odráží širší trend a zájem Čechů o zdraví a zdravý životní styl.
|
Stát za kvalitu potravin ani doplňků stravy neručí, říká odbornice
Spojení dat, testování a vědy s online distribucí
Pilulka se značkou Daily sází především na čistotu složení a transparentnost výroby. Ta v České republice podléhá standardům Správné výrobní praxe (GMP). I to je součástí snahy odlišit se od anonymního importu a nabídnout vyšší přidanou hodnotu v segmentu, kde působí desítky lokálních i nadnárodních značek.
„Trh s doplňky stravy je přesycený produkty rozdílné kvality a pro zákazníka je nepřehledný. Od zákazníků víme, že lidé hledají produkty se srozumitelným složením a co nejvyšší účinností, které zároveň odpovídají jejich individuálním potřebám. Tento posun reflektuje značka Daily – každý produkt má jasnou logiku a čisté složení ingrediencí, které mají dohledatelný původ i formu zpracování“ říká marketingový ředitel Pilulky Jiří Caudr.
|
Pravdy a lži o zdraví v pilulkách. Které doplňky stravy pomáhají a na co pozor
Produkty značky Daily jsou určeny pro každodenní použití a vhodné pro širokou veřejnost i náročnější uživatele sledující nejnovější longevity trendy. Portfolio zahrnuje zatím 40 produktů, mezi kterými jsou jak základní vitaminy a minerály, jako vitamin C, D nebo hořčík, tak i komplexní kombinace látek navržené tak, aby ve vzájemné kombinaci zvyšovaly účinnost a vstřebatelnost preparátu v těle člověka. Aktuálně jsou dostupné na webu prodejce.