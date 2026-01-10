Interaktivní expozice Pilsner získala ocenění nejlepšího pivního zážitku světa

Multimediální návštěvnické centrum Pilsner Urquell: The Original Beer Experience získalo na finálovém galavečeru World Travel Awards titul nejlepšího pivního zážitku na světě. Projekt má za sebou rekordní rok 2025, návštěvníky z více než 120 zemí a další ambiciózní plány do roku 2026. Navíc jej letos mezi nejzajímavější atrakce Evropy zařadil také britský National Geographic.
Josef Groll (21. srpna 1813, Vilshofen an der Donau, Bavorsko – 22. října 1887...

Josef Groll (21. srpna 1813, Vilshofen an der Donau, Bavorsko – 22. října 1887 tamtéž) byl bavorský sládek, tvůrce spodně kvašeného piva plzeňského typu. | foto:  The Original Experience Company a.s.

Multimediální návštěvnické centrum Pilsner Urquell: The Original Beer Experience získalo v prestižní mezinárodní soutěži World Travel Awards titul World’s Leading Beer Tour Visitor Experience 2025, tedy ocenění pro nejlepší pivní návštěvnický zážitek na světě. Navázalo tak na úspěch z října letošního roku, kdy získalo tento titul v rámci Evropy.

Světové ocenění bylo uděleno během slavnostního Grand Final Gala Ceremony, které se konalo v prosinci 2025 v Bahrajnu. Pilsner Urquell: The Original Beer Experience uspěl v konkurenci špičkových pivních atrakcí z různých kontinentů, mezi nimiž byly například Coors Brewery Tour ve Spojených státech, Maui Brewing Company – Kihei Tasting Room na Havaji nebo Tiger Brewery Tour v Singapuru.

„Získání evropského ocenění pro nás bylo obrovským milníkem. Světový titul je pak potvrzením, že koncepce zážitku, který v Praze nabízíme, obstojí i v té nejvyšší mezinárodní konkurenci. Vnímáme ho jako ocenění práce celého týmu i jako závazek do dalších let,“ říká Lidija Kovařík, CEO Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.

Návštěvnické centrum se nachází v památkově chráněné budově na dolním konci Václavského náměstí a pomocí nejmodernějších audiovizuálních technologií přibližuje návštěvníkům příběh piva Pilsner Urquell od jeho vzniku v roce 1842 až po současnost. Expozice je členěna do deseti částí, které propojují historii s interaktivními prvky a ochutnávkami, a končí ve stylové pivnici s tankovou plzní.

Rok 2025 byl pro expozici rekordní. Návštěvníci dorazili z více než 120 zemí světa. Nejpočetnější zastoupení měli hosté z Velké Británie (21 %), Německa (14 %), Spojených států (10 %) a Itálie (9 %). Do Pilsner Urquell: The Original Beer Experience dorazili ale také návštěvníci až z Austrálie, Filipín nebo Kataru, což potvrzuje rostoucí mezinárodní prestiž projektu.

Kromě interaktivní expozice nabízí Pilsner Urquell: The Original Beer Experience Školu čepování, která patří mezi nejvyhledávanější zážitky českých i zahraničních hostů, a prémiový degustační program Večeře s pivním someliérem. Ta zahrnuje pětichodové menu inspirované tradiční českou kuchyní, kdy je každé jídlo doplněné pečlivě vybraným českým nebo zahraničním pivem.

Právě enormní zájem o Večeře s pivním someliérem, které byly ke konci roku opakovaně vyprodané, vedl vedení projektu k rozhodnutí rozšířit nabídku o novinku Oběd s pivním someliérem, která má od konce roku 2025 uspokojit rostoucí poptávku po exkluzivních pivně-gastronomických zážitcích. „Hosté k nám přicházejí kvůli degustačnímu menu stále častěji. Mají zájem nejen o vybranou gastronomii, ale také o pivní párování a povídání o pivu, které je součástí degustace. Pivní someliér je provede celým zážitkem a prozradí jim o pivu nepřeberné množství zajímavých informací,“ popisuje Lidija Kovařík.

Další novinky se týkají samotné zážitkové expozice The Original Tour. V roce 2026 plánuje Pilsner Urquell: The Original Beer Experience rozšíření jazykových mutací audioprůvodce, zavedení technologických inovací v rámci zážitkové tour a další rozvoj interaktivních prvků.

Mimořádného mezinárodního uznání se projekt dočkal také v médiích – britský magazín National Geographic jej v letošním roce zařadil mezi nejzajímavější turistické atrakce, které lze v Evropě navštívit.

