Altria a Philip Morris jednají o fúzi, vznikl by tabákový supergigant

Nebylo by to poprvé, kdy by tyto dvě značky byly spojené. Philip Morris se od skupiny Altria oddělil v roce 2008. Tehdy šlo o velmi rychle rostoucí firmu, která oddělením od matky chtěla dosáhnout ještě většího růstu, informuje agentura Reuters.



„Prozatím nemůžeme nikoho ujistit, že z tohoto jednání vzejde jakákoliv dohoda nebo transakce,“ uvedla firma Philip Morris v prohlášení. Případná fúze by musela získat souhlas vedení a akcionářů obou společností i regulačních orgánů.

Podle CNBC analytici opětovné spojení firem očekávali již několik let. V době, kdy kuřáci postupně odchází od klasických cigaret a začínají se rozhlížet po jiných variantách, se toto spojení zdálo jako nejlogičtější.

Philip Morris totiž vede v oblasti nahřívaného tabáku se svým iQOS, Altria pak koncem loňského roku nakoupila 35% podíl ve firmě Juul, která se soustředí na prodej elektronických cigaret.



Philip Morris působí i v České republice, a to od roku 1987. V současnosti je Philip Morris ČR největším výrobcem tabákových výrobků v tuzemsku, s akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze cenných papírů. Firma v Česku zaměstnává více než 1000 lidí.