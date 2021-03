Hlídací Pex „vyčmuchá“ kradené video i hudbu. Kořeny má československé

Ve Spojených státech se sice společnost prezentuje pod zkráceným Pex, avšak původní název má své opodstatnění. „Podstatou hry pexeso je hledání párů obrázků. My taky hledáme páry obrázků, videí a hudby. Logicky je to vlastně to samé, ačkoli technicky samozřejmě jde o něco úplně jiného,“ uvádí zakladatel firmy Rastislav Turek s tím, že název firmy zároveň odkazuje na jeho československé kořeny.



Posledních dvacet let jsme všichni pirátili obsah, protože jsme vyrůstali ve společnosti, v níž jsme si ho nemohli dovolit. Rastislav Turek zakladatel startupu Pex