Petr Otava dokončil restrukturalizaci MTX Group, firmu přesouvá pod nadační fond

  13:35
Podnikatel Petr Otava převedl svou průmyslovou skupinu MTX Group pod rodinný nadační fond NextGen Avato Foundation, dál ho ale bude řídit. Podle Otavy má převedení holdingu do fondu mimo jiné zajistit kontinuitu podnikatelského portfolia rodiny a jeho předání mezi generacemi, uvedl Otava v tiskovém prohlášení.

Petr Otava, MTX Group | foto: MTX Group

Byznys Otavovy rodiny bude podle webu nově spravován prostřednictvím struktury, která bude přímo podřízena nadačnímu fondu. Stoprocentní podíl MTX Group proto loni získala od Otavy společnost Avato Investment Group. Transakce ve výši 44,3 miliardy korun se uskutečnila na základě znaleckého posudku ke konci loňského dubna a vedla k odpovídajícímu navýšení vlastního kapitálu společnosti prostřednictvím příplatku mimo základní kapitál, uvedly Seznam Zprávy.

Otava podle nich už sice není přímým vlastníkem holdingu, ale mimo jiné si jako zakladatel nadačního fondu a člen jeho správních orgánů zachoval postavení, které mu umožňuje mít rozhodující vliv na jeho řízení.

MTX Group je průmyslově-obchodní a výrobní holding se sídlem v České republice. Skupina se skládá z téměř 30 podniků. Mezi nejvýznamnější z nich patří Metalimex, Alinvest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, Povrly Copper Industries, Tapa Tábor, ICE Industrial Services a Czech Mill. Zaměřuje se především na neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, obchod a služby.

Holding v roce 2024 vykázal zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun, meziročně asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak meziročně stouply přibližně o tři procenta na 56,3 miliardy korun.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

28. března 2026

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

28. března 2026  11:59

Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě,...

28. března 2026  10:42

KFC naplnilo bundu okurkami a lákem. Absurdita v marketingu letí, říkají odborníci

KFC vytvořilo průhlednou plastovou bundu naplněnou místo peří plátky okurek v...

Řetězec rychlého občerstvení KFC přichází s netradiční marketingovou kampaní. Představil prošívanou bundu, jejíž výplň netvoří peří ani syntetika, ale skutečné nakládané okurky a lák. Neobvyklý...

28. března 2026

Nespí, telefonují, prodávají. Investoři za války zažívají bezesné noci

Trhy kvůli úderu Američanů a Izraelců na Írán zažívají extrémní turbulence....

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí...

28. března 2026

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Premium
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

28. března 2026

Americké akcie zažívají nejdelší výplach od začátku ruské invaze na Ukrajinu

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americké akcie v pátek opět výrazně oslabily kvůli obavám z hospodářských důsledků konfliktu na Blízkém východě. Jejich hlavní indexy tak zakončily obchodování na nejnižších úrovních za více než půl...

27. března 2026  21:47

Trapné a ubohé. Netflix zpackal baseballovou premiéru, propásl i novinku

Netflix poprvé odvysílal přímý přenos zahajovacího zápasu sezony zámořské...

Mohlo to dopadnout lépe. To jsou reakce diváků na čtvrteční premiéru živého vysílání baseballu na Netflixu. Platforma vůbec poprvé přenášela zahajovací zápas sezony zámořské Major League Baseball...

27. března 2026

Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se třetiny jejích lidí

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny...

27. března 2026  19:43

ANALÝZA: Húsíové byli předkrm. V Hormuzu čelí Západ mnohem zdatnějšímu soupeři

Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...

Už útoky jemenských povstalců Húsíů v minulých měsících měly být pro Západ varováním, jak snadno lze narušit lodní dopravu v regionu. Blokáda Hormuzského průlivu má ale ještě vážnější důsledky, což...

27. března 2026

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

27. března 2026  15:59

