V Česku, při zohlednění výšky platů, jsou ceny bytů nejvyšší z celé Evropské unie, přičemž Praha v tomto ohledu dominuje. „Lidé se do Prahy stěhují za prací či studiem z celé republiky a potřebují pak někde bydlet. Nejprve zpravidla shánějí podnájem, když získají dobrou práci a stabilizují se, snaží se nějaký byt třeba i koupit. A další lidé potřebují byt prodat, vyměnit, anebo si pořídit nový na jiném místě,“ vysvětluje Petr Kohout.
Na trhu jste třicet let. Jak se řemeslo realitního makléře za tu dobu změnilo? Co vaši klienti požadovali v devadesátých letech a co chtějí dnes?
Dříve byla klíčová velikost bytu a lokalita. Dnes klienti hledají moderní vybavení, energetickou úspornost, dostupnost MHD a bezpečné okolí. Komfort a investiční jistota se staly hlavními kritérii. Největší poptávka je v Praze po menších bytech 1+kk až 2+kk v „dobrých“ lokalitách, kde je blízko MHD, občanská vybavenost (obchody, školy, úřady, případně sportovní a dětská hřiště nebo park). Ve srovnání s dřívějškem jsou dnes klienti náročnější, lépe informovaní a často také kupují nemovitosti jako investici za účelem pronájmu. Stále roste i počet zahraničních kupujících.
To potvrzují i demografické studie. A nejde jen o Ukrajince, ale i o lidi z jiných zemí. Třeba z Itálie. Až třetinu bytů v Praze kupují právě cizinci. Co je na Praze přitahuje?
Cizinci oceňují, že Praha nabízí srovnatelný komfort života jako západoevropská velkoměsta, je tady ale bezpečněji a život klidnější.’
Zájem cizinců samozřejmě poptávku po kvalitních bytech zvyšuje. A u pronájmů je to ještě výraznější, i vzhledem k utečenecké vlně z Ukrajiny. A ano, značný je i podíl zahraničních investorů, zejména u nových nemovitostí. Z jejich pohledu jde o stabilní a bezpečnou investici.
Dřív byl obrovský zájem o bydlení v satelitních městečkách za Prahou? Platí to nadále?
Tento trend mírně ustoupil. Lidé stále hledají blízkost zeleně a klid, ale prioritou je rychlá dostupnost centra Prahy.
V obchodu s realitami je klíčová i právní jistota...
Je to tak. My pro naše klienty připravujeme smlouvy ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Choděry. Platí to i pro advokátní úschovy peněz do doby, než je byt či dům zapsán do katastru nemovitostí, a celý právní servis – aby měl klient maximální jistotu a zároveň minimální starosti.
Co dál dnes klienti chtějí? Nabízíte kromě prodeje, nákupů a pronájmů nemovitostí i nějaké další služby?
Ano, jednou z nich jsou výkupy bytů. Ty můžou pomoci ze zdánlivě bezvýchodné situaci lidem, kteří se ocitnou v těžké finanční situaci a hrozí jim například dražba. Máme řadu klientů, kteří díky tomu mohli začít znovu.
Další specifickou službou jsou výměny bytů. Dnes už nejsou moc časté, ale lidé je oceňují. Rodiny s dětmi tak mohou získat větší byt, zatímco třeba senioři naopak byt menší, snáze udržovatelný a s nižšími poplatky. V referencích klientů se často objevuje úleva, že se vše podařilo bez komplikací a obav, že kdyby se o výměnu pokoušeli sami, mohli by někomu naletět a o byt nebo o peníze třeba i přijít.
Tradičně pomáháme i s pronájmy. Pronájem vyžaduje téměř stejně pečlivý přístup jako prodej. Majitelům zajistíme vhodného nájemce dle jejich požadavků. Pomůžeme připravit smlouvy, prověřit nájemce a zajistit bezproblémový tok plateb. Naopak pro zájemce o pronájem zajistíme výběr vhodných bytů a následně asistenci při podpisu smlouvy.
V čem je pro ně výkup bytu výhodnější než dražba?
Výkup nemovitosti znamená rychlý a bezpečný prodej za předem dohodnutou cenu. Na rozdíl od dražby, kde může být výsledek nejistý a proces složitější, výkup garantuje jistotu, rychlost a minimální administrativní zátěž pro prodávajícího. Pro klienta je to velmi rychlé získání peněz z prodeje své nemovitosti.
Spolupracujete i s developery?
Ano, věnujeme se i prodeji novostaveb v Praze a okolí. Zajišťujeme marketing, prohlídky a opět samozřejmě i právní servis. Kupující tak mají kompletní podporu od prvního telefonátu až po předání klíčů.
Chci koupit nebo prodat byt: co mám udělat?
V tom je výhoda realitky. Stačí nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Nabídneme vám bezplatný odhad nemovitosti, navštívíme příslušnou nemovitost a následně poradíme s cenovou strategií. Při prodeji nemovitosti zajistíme její profesionální prezentaci včetně pořízení fotek, videa či 3D virtuální prohlídky. Nabízíme i pomoc třeba s hypotékou a vyřízením všeho potřebného na úřadech. Až po vložení nemovitosti na katastr nemovitostí. Zajistíme veškerý právní servis, přípravu smluv i jednání s klienty. Provize je férová a přesná výše závisí na konkrétní zakázce.
Právě, provize. Co když budu chtít ušetřit a vrhnu se do toho sám?
Bez odborné pomoci hrozí chyby v právních dokumentech, podcenění ceny či problémy s převodem nemovitosti. Klienti, co se snaží ušetřit, často ztrácejí čas a peníze, protože neznají všechny administrativní a právní náležitosti a dostávají se tak často do slepé uličky. A pak je samozřejmě ten nejhorší případ: že naletí podvodníkům a o peníze, či o svůj byt přijdou. Anebo je čekají vleklé soudy.
Oficiální statistika říká: V Praze už stojí nový byt 2+kk o velikosti 70 m² přes 10 milionů korun (průměr za celé Česko je 6,65 milionu Kč). Pronájem vyjde v Praze na bezmála 30 tisíc Kč za měsíc (průměr je 20 650 Kč). Sedí?
Toto se však týká pouze nové výstavby. U starších bytů se ceny pohybují o dost níže. Ale ano, obecně platí, že byty stále zdražují, málo se staví.
Nejvyšší ceny jsou samozřejmě v centru a v prestižních čtvrtích jako jsou Malá Strana nebo Vinohrady – kvůli lokalitě, vybavenosti a historické hodnotě. Nejlevnější byty jsou v okrajových částech města jako jsou například Bohnice, Komořany a podobně, kde je horší dopravní dostupnost do centra.
Ty části města, v nichž působíme, detailně známe a můžeme klienty upozornit i na jejich klady a zápory, co nejsou třeba na první pohled patrné. Až 70 % našich obchodů se odehrává přímo v Praze 10, kde naše kancelář i sídlí. Ostatně já sám ze Strašnic pocházím a strávil jsem zde celý život.
Kolik vašich klientů kupuje byt na hypotéku?
Hodně. Většina našich klientů hypotéku využívá. A s kompletním zajištěním financování a výběrem nejvhodnější nabídky jsme jim samozřejmě připraveni vždy pomoci. Dlouhodobě spolupracujeme se specializovaným hypotéčním poradcem, který je schopen vybrat nejvýhodnější hypotéční banku.
Zájem o pronájmy se zvyšuje, je to tak?
Ano. I to souvisí s rostoucími cenami bytů. Ty tlačí lidi spíše do pronájmů, což zvyšuje poptávku.
A byty nejspíš ještě víc zdraží nová ekologická nařízení Evropské unie...
Ano, přísnější emisní limity pravděpodobně zvýší náklady při stavbě nemovitostí, což se logicky promítne i do cen.