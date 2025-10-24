Koupě či výměna nemovitosti vyžaduje pečlivý servis, říká majitel realitky

  17:38
Bydlení je na žebříčku preferencí Čechů stále výš. Pro ty mladé jde dokonce podle průzkumů veřejných mínění o vůbec nejdůležitější téma. „Lidé se do Prahy stěhují za prací či studiem z celé republiky a potřebují pak někde bydlet. Nejprve zpravidla shánějí podnájem, když získají dobrou práci a stabilizují se, snaží se nějaký byt třeba i koupit. A další lidé potřebují byt prodat, vyměnit, anebo si pořídit nový na jiném místě,“ vysvětluje Petr Kohout z rodinné realitní kanceláře Kohout Reality.

Ivana Kohoutová, Petr Kohout a Kristina Kohout Boniface | foto: Kohout reality

Na trhu jste třicet let. Jak se řemeslo realitního makléře za tu dobu změnilo? Co vaši klienti požadovali v devadesátých letech a co chtějí dnes?
Dříve byla klíčová velikost bytu a lokalita. Dnes klienti hledají moderní vybavení, energetickou úspornost, dostupnost MHD a bezpečné okolí. Komfort a investiční jistota se staly hlavními kritérii. Největší poptávka je v Praze po menších bytech 1+kk až 2+kk v „dobrých“ lokalitách, kde je blízko MHD, občanská vybavenost (obchody, školy, úřady, případně sportovní a dětská hřiště nebo park). Ve srovnání s dřívějškem jsou dnes klienti náročnější, lépe informovaní a často také kupují nemovitosti jako investici za účelem pronájmu. Stále roste i počet zahraničních kupujících.

To potvrzují i demografické studie. A nejde jen o Ukrajince, ale i o lidi z jiných zemí. Třeba z Itálie. Až třetinu bytů v Praze kupují právě cizinci. Co je na Praze přitahuje?
Cizinci oceňují, že Praha nabízí srovnatelný komfort života jako západoevropská velkoměsta, je tady ale bezpečněji a život klidnější.’
Zájem cizinců samozřejmě poptávku po kvalitních bytech zvyšuje. A u pronájmů je to ještě výraznější, i vzhledem k utečenecké vlně z Ukrajiny. A ano, značný je i podíl zahraničních investorů, zejména u nových nemovitostí. Z jejich pohledu jde o stabilní a bezpečnou investici.

Realitní trh se zahřívá. Byty prudce zdražují už i v Ústí, Mostě či Karviné

Dřív byl obrovský zájem o bydlení v satelitních městečkách za Prahou? Platí to nadále?
Tento trend mírně ustoupil. Lidé stále hledají blízkost zeleně a klid, ale prioritou je rychlá dostupnost centra Prahy.

V obchodu s realitami je klíčová i právní jistota...
Je to tak. My pro naše klienty připravujeme smlouvy ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Choděry. Platí to i pro advokátní úschovy peněz do doby, než je byt či dům zapsán do katastru nemovitostí, a celý právní servis – aby měl klient maximální jistotu a zároveň minimální starosti.

Co dál dnes klienti chtějí? Nabízíte kromě prodeje, nákupů a pronájmů nemovitostí i nějaké další služby?
Ano, jednou z nich jsou výkupy bytů. Ty můžou pomoci ze zdánlivě bezvýchodné situaci lidem, kteří se ocitnou v těžké finanční situaci a hrozí jim například dražba. Máme řadu klientů, kteří díky tomu mohli začít znovu.

Další specifickou službou jsou výměny bytů. Dnes už nejsou moc časté, ale lidé je oceňují. Rodiny s dětmi tak mohou získat větší byt, zatímco třeba senioři naopak byt menší, snáze udržovatelný a s nižšími poplatky. V referencích klientů se často objevuje úleva, že se vše podařilo bez komplikací a obav, že kdyby se o výměnu pokoušeli sami, mohli by někomu naletět a o byt nebo o peníze třeba i přijít.

Tradičně pomáháme i s pronájmy. Pronájem vyžaduje téměř stejně pečlivý přístup jako prodej. Majitelům zajistíme vhodného nájemce dle jejich požadavků. Pomůžeme připravit smlouvy, prověřit nájemce a zajistit bezproblémový tok plateb. Naopak pro zájemce o pronájem zajistíme výběr vhodných bytů a následně asistenci při podpisu smlouvy.

V čem je pro ně výkup bytu výhodnější než dražba?
Výkup nemovitosti znamená rychlý a bezpečný prodej za předem dohodnutou cenu. Na rozdíl od dražby, kde může být výsledek nejistý a proces složitější, výkup garantuje jistotu, rychlost a minimální administrativní zátěž pro prodávajícího. Pro klienta je to velmi rychlé získání peněz z prodeje své nemovitosti.

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Spolupracujete i s developery?
Ano, věnujeme se i prodeji novostaveb v Praze a okolí. Zajišťujeme marketing, prohlídky a opět samozřejmě i právní servis. Kupující tak mají kompletní podporu od prvního telefonátu až po předání klíčů.

Chci koupit nebo prodat byt: co mám udělat?
V tom je výhoda realitky. Stačí nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Nabídneme vám bezplatný odhad nemovitosti, navštívíme příslušnou nemovitost a následně poradíme s cenovou strategií. Při prodeji nemovitosti zajistíme její profesionální prezentaci včetně pořízení fotek, videa či 3D virtuální prohlídky. Nabízíme i pomoc třeba s hypotékou a vyřízením všeho potřebného na úřadech. Až po vložení nemovitosti na katastr nemovitostí. Zajistíme veškerý právní servis, přípravu smluv i jednání s klienty. Provize je férová a přesná výše závisí na konkrétní zakázce.

Právě, provize. Co když budu chtít ušetřit a vrhnu se do toho sám?
Bez odborné pomoci hrozí chyby v právních dokumentech, podcenění ceny či problémy s převodem nemovitosti. Klienti, co se snaží ušetřit, často ztrácejí čas a peníze, protože neznají všechny administrativní a právní náležitosti a dostávají se tak často do slepé uličky. A pak je samozřejmě ten nejhorší případ: že naletí podvodníkům a o peníze, či o svůj byt přijdou. Anebo je čekají vleklé soudy.

Oficiální statistika říká: V Praze už stojí nový byt 2+kk o velikosti 70 m² přes 10 milionů korun (průměr za celé Česko je 6,65 milionu Kč). Pronájem vyjde v Praze na bezmála 30 tisíc Kč za měsíc (průměr je 20 650 Kč). Sedí?
Toto se však týká pouze nové výstavby. U starších bytů se ceny pohybují o dost níže. Ale ano, obecně platí, že byty stále zdražují, málo se staví.

Nejvyšší ceny jsou samozřejmě v centru a v prestižních čtvrtích jako jsou Malá Strana nebo Vinohrady – kvůli lokalitě, vybavenosti a historické hodnotě. Nejlevnější byty jsou v okrajových částech města jako jsou například Bohnice, Komořany a podobně, kde je horší dopravní dostupnost do centra.

Ty části města, v nichž působíme, detailně známe a můžeme klienty upozornit i na jejich klady a zápory, co nejsou třeba na první pohled patrné. Až 70 % našich obchodů se odehrává přímo v Praze 10, kde naše kancelář i sídlí. Ostatně já sám ze Strašnic pocházím a strávil jsem zde celý život.

Generace Z chce také bydlet ve svém, jde na to ale jinak, říká analytik

Kolik vašich klientů kupuje byt na hypotéku?
Hodně. Většina našich klientů hypotéku využívá. A s kompletním zajištěním financování a výběrem nejvhodnější nabídky jsme jim samozřejmě připraveni vždy pomoci. Dlouhodobě spolupracujeme se specializovaným hypotéčním poradcem, který je schopen vybrat nejvýhodnější hypotéční banku.

Zájem o pronájmy se zvyšuje, je to tak?
Ano. I to souvisí s rostoucími cenami bytů. Ty tlačí lidi spíše do pronájmů, což zvyšuje poptávku.

A byty nejspíš ještě víc zdraží nová ekologická nařízení Evropské unie...
Ano, přísnější emisní limity pravděpodobně zvýší náklady při stavbě nemovitostí, což se logicky promítne i do cen.

