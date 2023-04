Válka mezi Pepsi a Coca-Colou pokračuje novou bitvou o citronovou limonádu

Limonáda Starry navazuje na nápoj Sierra Mist, jehož prodej byl v USA ukončen v loňském roce. Tam se tato značka prodávala od roku 1999, výraznějšího úspěchu se ale nedočkala. Podle některých analytiků se Pepsi nyní konečně vydala tím správným směrem.

„Pepsi to musí zkoušet znovu a znovu, a to až do chvíle, dokud se jí nepodaří najít takovou značku, která se na trhu skutečně prosadí,“ uvedl pro Reuters John Sicher, který je uznávaným konzultantem v oblasti nápojového průmyslu a mezi jeho dřívější klienty se řadila právě konkurenční Coca-Cola.

Historie citronových limonád v rámci Pepsi je obrovská. Mezi lety 1984 a 1998 se vyráběla citronová limonáda s označením Slice a před tím od padesátých let i značka Teem. Během druhé poloviny dvacátého století zároveň ve společnosti Pepsi testovali i citronový nápoj s označením Storm. Ten se ale na pulty obchodních řetězců nikdy nedostal.

Třeba v Evropě oblíbený citronový nápoj 7Up společnosti Pepsi plnohodnotně nepatří a jeho vlastníkem je v USA firma Dr Pepper. Pepsi je však oficiálním distributorem tohoto citronového nápoje do ostatních koutů po celém světě, a tedy i včetně České republiky.

Cíl je jasný

Vedení společnosti Pepsi doufá, že její limonáda s označením Starry dokáže to, co se ostatním nepodařilo. Zastaví, nebo alespoň zpomalí, růst konkurenčního Spritu od Coca-Coly.

Důvod neustále snahy firmy Pepsi kolem citronád dává smysl i podle odborníků. Podle oficiálních statistik jsou totiž tyto nápoje ve Spojených státech extrémně oblíbené. Ročně tvoří až deset procent všech prodaných sycených nealkoholických nápojů na americkém území. Konkurenční Sprite a Sprite Zero přitom drží tři čtvrtiny tohoto prodaného objemu.

Oba výrobci ale zároveň bojují s postupným poklesem zájmu o sycené limonády ze strany amerických spotřebitelů. Ti totiž začali vyhledávat zdravější alternativy a spotřeba nealkoholických sycených limonád i proto v USA za posledních deset let klesla asi o 12 procent.

Reklamy jedou

Společnost Pepsi se svou Starry nyní snaží maximálně podpořit. Její chuť má být jemnější, ale zároveň sladší než v případě konkurenčního Spritu. Limonáda se zároveň stala oficiální limonádu NBA a představitelé firemního marketingu se domnívají, že start propagace nového výrobku se povedl. „Máme za sebou úspěšný počátek,“ uvedl pro Reuters Michael Smith.

Podle odborníků může Starry odebrat konkurenčnímu Spritu asi 5 až 10 procent zákazníků. Vedení konkurenční Coca-Coly se ale k věci zatím nevyjádřilo.

Vydavatel oblíbeného amerického časopisu Beverage Digest Duane Stanford se ale domnívá, že Coca-Cola nenechá svůj značný podíl na trh poklesnout jen tak. Sprite bude podle něj na nově vzniklý nápoj konkurenta v brzké době sám reagovat silnou kampaní, a to zvlášť v průběhu příštích horkých letních měsíců.