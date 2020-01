Penzijko je byznys, který stále láká. O klienty se porve Partners

Jak zjistila MF DNES, vlastní penzijní společnost chystá také finanční skupina Partners. Její poradci nyní sjednávají spoření na důchod od jiných společností.



„Žádost o licenci na penzijní společnost jsme podali v prosinci 2019. Koncem letošního roku začne pilotní provoz s vybranou skupinou poradců a oficiální start plánujeme na začátek příštího roku,“ říká šéf projektu Martin Švec. Počítá se s celkovou investicí kolem 150 milionů korun z vlastních zdrojů finanční skupiny Partners.

„Soustředíme se na digitální procesy. A kde to bude možné, bude vše automatizované. Půjde o větší investici na začátku, díky níž potom počítáme s nízkými náklady na samotný provoz,“ říká Švec. Problémem doplňkového spoření na důchod je, že lidé si do něj posílají relativně malé příspěvky.

Většina lidí navíc po reformě zůstala „uzamčena“ ve „starých“ neboli transformovaných fondech, kde mají garantovanou „černou nulu“. Sice nemohou prodělat, ale fondy postupují velmi konzervativně a výnosy obvykle nepokryjí ani inflaci.

Vzniknou tři fondy

V „nových“ účastnických fondech, do nichž lze vstupovat od roku 2013, si mohou lidé vybrat z několika investičních strategií. Partners plánuje vytvořit tři fondy. „Povinný konzervativní fond, který je daný zákonem, a další dva fondy, abychom měli co nabídnout jak pro klienty s averzí k riziku, tak pro ty, co se rizika nebojí. V investování do fondů chceme využít světových správců,“ říká Švec.

„V povědomí lidí zůstalo, že kdo neuzavřel smlouvu v transformovaném fondu, tak už to propásl. Z dlouhodobého hlediska je ale investice v doplňkovém penzijním spoření výhodnější. Je zde prostor pro mnohem větší výnosy s ohledem na investiční možnosti,“ říká šéf Partners Petr Borkovec.

Pokud jde o výnosy, střídají se u „nových“ fondů slabší roky, v nichž mohou být výnosy záporné, s roky silnějšími. Zatímco předloni většina fondů prodělala, loni si naopak připsaly slušné zisky. Například dynamické fondy, které se zaměřují hlavně na akcie, připsaly v průměru 15 procent. Experti upozorňují, že je třeba se na to dívat z dlouhodobého pohledu, kdy se výkyvy z roku na rok vyhladí. Právě z takového kolísání má zřejmě řada lidí obavy. Od roku 2013 totiž počet klientů, kteří si spoří na penzi, celkově klesal. Loni se však tento trend zastavil.

„Zájem o doplňkové penzijní spoření má rostoucí tendenci, ale neroste tak rychle, jak by mohl růst,“ myslí si Švec. Situaci však moc nepomáhá dlouhé období nízkých úrokových sazeb. „Průběžné důchodové systémy se dlouhá léta jevily jako méně efektivní než fondové systémy. Extrémně nízké úrokové sazby to však mění. Důchodové fondy v mnohých případech snižují kupní sílu úspor,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. A v takovém případě dávají penzijní fondy smysl jen díky podpoře zaměstnavatelů a státu.

„Pokud se kondice penzijních fondů nezlepší, lidé se začnou zajišťovat na stáří jinými způsoby. Zvláště lidé s vyšší finanční gramotností přestanou o penzijní fondy jevit zájem,“ myslí si Křeček. Poradci Partners sjednávají podle Borkovce nejvíce ze všech poradenských společností.

Přestože reforma přinesla výrazné snížení provizí a z tohoto pohledu by se jim vyplatilo nabízet třeba podílové fondy. Borkovec přiznává, že jedním z důvodů pro založení vlastní penzijní společnosti je i nezávislost na jiných. „Snadněji se bude reagovat na podněty poradců. Bude tak možno efektivněji spravovat klientský kmen,“ říká Borkovec. Ostatní penzijní společnosti však mají zůstat v nabídce i nadále.



Finanční skupina Partners loni rozjela také svou vlastní pojišťovnu Simplea. Právě tu má nová penzijní společnost doplnit. „Životní pojištění pokrývá rizika a penzijní produkt zajistí investici na stáří,“ říká Švec, který pojišťovnu vede. Za půl roku ostrého provozu si sjednalo pojištění 17 tisíc klientů v objemu 157 milionů korun.

Další cíl: nová banka

A Borkovec nastiňuje i další plány: zvažuje v horizontu několika let založit banku, nyní mluví o startu v lednu 2023. „Je to logický krok. Dnes máme bezmála 600 tisíc klientů, 90 poboček a 1 700 poradců. A naším dlouhodobým cílem je pro klienty zajistit úplně všechno v jejich osobních financích,“ říká Borkovec.

Mluví o tom, že právě toho by se dalo dosáhnout bankou, která bude postavená na technologiích a na datech. „Pro klienty by to byla cesta, jak mít pod plnou kontrolou své peníze, včetně přítoků, odtoků a všech finančních smluv jako celku. Nemáme problém ani v bankovnictví nabízet produkty jiných institucí, pokud jsou pro klienty výhodnější či vhodnější,“ dodává Borkovec.

Partners nyní hledají optimální byznys model, na jehož základě by banka fungovala, a bankéře, kteří ji „postaví“. „Nyní si celý projekt analyzujeme, protože vyžaduje obrovské množství kapitálu a my chceme pro klienty samozřejmě základní služby zdarma, jak je u nových bank standardem,“ dodává šéf finanční skupiny.