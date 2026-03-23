PBS Aerospace získala kontrakt amerického letectva

Autor:
  16:00
Společnost PBS Aerospace, člen skupiny PBS Group a přední výrobce přesně vyráběných proudových motorů oznámila zisk kontraktu amerického letectva v hodnotě tří milionů dolarů. Zakázka představuje první veřejně oznámený hlavní kontrakt PBS Aerospace s vládou USA.

Malý proudový motor PBS Aerospace | foto: PBS Aerospace

Malé proudové motory PBS Aerospace pohánějí bezpilotní, ztrátové (attritable) systémy, u nichž jsou klíčovými požadavky škálovatelnost, dostupnost a spolehlivost. Výrobní závod společnosti v Roswellu ve státě Georgia aktuálně navyšuje produkci, aby splnil tento kontrakt i další stávající závazky.

„Investice PBS GROUP do obranné výroby ve Spojených státech umožnily realizaci tohoto kontraktu,“ uvedl Petr Kádner, generální ředitel PBS Group. „Zaměření na škálovatelné a cenově dostupné pohonné systémy nám umožňuje reagovat na rostoucí operační požadavky amerických a spojeneckých ozbrojených sil.“

„Tento kontrakt je důležitým milníkem pro PBS Aerospace a silným potvrzením role, kterou si budujeme v americkém obranném průmyslu,“ uvedl Erin Durham, generální ředitel PBS Aerospace. „Odráží důvěru amerického letectva v náš tým, naši technologii pohonných systémů i naši schopnost škálovat výrobu ve Spojených státech na podporu klíčových bezpilotních systémů.“

PBS Aerospace získala kontrakt amerického letectva

Malý proudový motor PBS Aerospace

Společnost PBS Aerospace, člen skupiny PBS Group a přední výrobce přesně vyráběných proudových motorů oznámila zisk kontraktu amerického letectva v hodnotě tří milionů dolarů. Zakázka představuje...

