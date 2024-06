Jeho aplikace chce změnit trh s jachtami. Podle Paula Tesaře je zastaralý

Jak vznikla společnost Iguana a proč?

Iguana stejně jako spousta dalších věcí v mém životě vznikla z kamarádství, které se transformovalo v obchodní partnerství. Vznik společnosti přišel z důvodu konkrétní potřeby, kdy jsem měl v Miami řadu poptávek na vývoj, ale nebyl jsem schopný je obhospodařit, protože jsem nemohl najít správné a spolehlivé lidi. A tehdy za mnou přijeli na dovolenou do Miami Honza Pospíšil a Martin Pultzner a u koktejlů v baru jsme upekli firmu PragueLabs, kterou jsme společně založili v roce 2015 a v loňském roce přejmenovali na dnešní Iguana Technology.

Iguana se podílela na přepracování online služeb, jako je YachtSwap. Můžete se s námi podělit o více informací o tomto projektu a jeho dopadu do odvětví lodního průmyslu?

YachtSwap je svým způsobem experimentem jedné skupiny lidí, která se dlouhodobě pohybuje v lodním businessu. Znají fungování i veškeré zákulisní informace. Vědí přesně, jak funguje poptávka a nabídka a jakou roli ve všem sehrávají zprostředkovatelé. Právě tam vidí velký potenciál, jak tyto prostředníky nahradit a celý proces zjednodušit.

Jde o projekt, který je momentálně stále ve fázi early funding a fundraising. Nejsme schopni říci, za jak dlouho bude hotové současné investiční kolo, ale ambice máme v této oblasti velké. Slibujeme si od toho, že se společnými silami podaří zásadně změnit chápání vlastnictví lodí. Už to nebude o tom, že loď má člověk k dispozici jenom v místě A, ale kdekoliv po světě a navíc bez dalších velkých nákladů.

Zmínil jste, že systémy pro správu lodí po celém světě jsou zastaralé. Jak plánuje Iguana tuto oblast revolucionizovat prostřednictvím digitalizace?

Chceme se soustředit na hledání obchodních partnerů, kteří mají k lodnímu průmyslu co nejblíže. Ať už jde o operátory, výrobce, brokers, dealery lodí, chceme s nimi jednat napřímo a dodávat jim řešení na míru odpovídající jejich potřebám v rámci celého ekosystému. V tomto chceme být opravdu ambasadory digitální změny, a to především na těch trzích, kde jsme již v tomto odvětví aktivní a etablovaní, tj. ve Španělsku (pozn.: Iguana Technology je dodavatelem pro Smart Yachting/ CAC Mediterranean Charter SL, jedné z největších boat charter společností v rámci Baleárských ostrovů), v Americe, na Floridě a v New Yorku, ale i v Karibiku.

Můžete blíže vysvětlit, jaký potenciál vidíte v digitalizaci systémů pro správu lodí a lodního obchodu?

Potenciál vidíme obrovský, protože je to jedno z odvětví, kde se dosud stále zachovává hodně konzervativní přístup k obchodu. Ve světě je pár velkých hráčů, kteří mají v lodním průmyslu dlouhodobě téměř monopol, historicky však bohužel ustrnuli a teď bojují s inovacemi. Často nejsou schopni se adaptovat na současné podmínky.

V současnosti se ale stále častěji setkáváme s tím, že u těchto společností dochází k zásadní generační výměně. Firmy přebírají děti nebo dokonce vnuci původních majitelů a právě tato nová generace hledá digitální cesty. Proto cílíme primárně na mladší generaci a v tom vidíme velkou příležitost, jak do tohoto odvětví proniknout hlouběji. Při správném využití plného potenciálu moderních technologií a shromažďovaných dat jsme schopni pomoci dosáhnout několikanásobně vyšších výsledků.

Iguana také pracovala na projektech jako Campiri a Dokempu. Jak tyto projekty zapadají do celkové vize Iguana?

U Campiri jsme měli úžasnou výzvu, postavit na trhu technologicky vysoce propracovanou platformu, která tu zatím nebyla. Navíc s možností budovat na jejím základě různé obchodní modely. Pro Campiri to byl klasický marketplace, zatímco u FreewayCamper šlo o řešení jejich franchise modelu. A celý technologický background platformy je samozřejmě použitelný i pro další projekty a subjekty. U Dokempu jsme se soustředili především na modernizaci celého webu, vylepšení zákaznické zkušenosti, lepší prezentaci jednotlivých kempů, ať už informačně nebo vizuálně, rychlou a zákaznicky přívětivou navigaci.

V obou případech jsme přispěli k modernizaci a inovaci specializovaných trhů skrze platformy, které přinesly podstatnou přidanou hodnotu našim partnerům, jejich dodavatelům i zákazníkům. A právě v tom spočívá naše vize. Být průkopníkem a katalyzátorem digitalizace v tradičních odvětvích.

Nedávno jste spolupracovali s německým projektem FreewayCamper. V čem se liší od vašich předchozích?

Celý projekt FreewayCamper byl odlišný především v tom, že jsme se jako technical vendor zcela netypicky stali právě my tou hlavní hnací silou pro nastartování celé spolupráce. Která mimochodem skončila nedávným spojením Campiri a FreewayCamper.

Ke spolupráci jsme se dostali vlastně prostřednictvím našich investorů u Campiri, kteří měli zainvestováno i ve FreewayCamper. Přišli jsme tehdy za nimi s tím, že jsme přesvědčeni, že jim díky našemu technologickému know-how můžeme přinést významné zhodnocení jejich investice.

Iguana tak přišla s prvotním impulsem a současně se stala i prostředníkem a facilitátorem prvopočátečních diskusí. Znovu říkám, technical vendors se normálně takto neangažují, ale my jsme viděli, že je tu obrovská příležitost, jak business pro FreewayCamper akcelerovat a navíc nikoli prostřednictvím investic, ale operativních nákladů. Na jedné technologii jsme byli schopni postavit dvě firmy, které se sice liší svými obchodními modely, ale současně jsou vzájemně komplementární. V ten moment jsme byli my tím hnacím motorem celé diskuse.

Hrálo roli to, že FreecCamper už je zavedená firma z Německa?

Pro nás se práce na projektu FreewayCamper stala důležitým milníkem. Je to náš první prominentní německý klient a my si z této úzké spolupráce odnesli řadu poznatků, a to včetně těch kulturních. FreewayCamper fungoval jinak, než jak jsme byli zvyklí z Čech, z Ameriky nebo ze Španělska. K našemu překvapení jsme si uvědomili, že oblast startupů a jejich fungování je u nás v porovnání s Německem mnohem lépe rozvinutá. Navíc není výjimkou, že technologické firmy v Německu operují na starších systémech, než které jsou u nás nebo jinde ve světě běžné.

Takže v okamžiku, kdy jsem zahájili onboarding, nesoustředili jsme se jen na technologie, nýbrž i na chybějící procesy, vylepšení komunikace, implementaci inovací s cílem přinést klientovi ve všech směrech celkově lepší fungování.

FreewayCamper se věnoval především každodennímu obchodu, správě jejich vlastního a širokého fleetu vozů, což svým způsobem způsobilo, že se tolik nevěnovali práci s daty, konverzním metrikám napříč celým procesem, analýzám dat, tedy práci, kterou jsme my měli již osvědčenou ze spolupráce s Campiri. Změna tohoto jejich nastavení byla naprosto zásadní. Bylo skvělé vidět, že si nechali poradit a sami pochopili, že nestačí změnit jen technologii, ale že je potřeba změnit přístup, aby to přineslo např. správné zefektivnění zpracování poptávek, monitorování trafficu a další.

Co bylo dosud pro tým Iguana nejnáročnější?

Osobně považuji za úspěch všechny naše výzvy, protože každá z nich nás posunula někam dál. Ať už to bylo, že jsme se prosadili ve Skandinávii. Nebo se nám podařilo etablovat na španělském trhu. To, že jsme byli hnacím motorem spojení SmartCharter s Boatsetters v Americe a podařilo se nám tam uchytit. Že jsme v krizovém režimu v době covidu uvedli za tři měsíce Campiri. I to, že jsme se tak dostali do povědomí takových investičních hráčů jako Rockaway, Miton, Purple Ventures. Za každou takovou výzvu jsem opravdu rád.

Hodláte expandovat či přidat nová odvětví?

Chceme dominovat na trzích, kde jsem již etablovaní. Chceme se stát číslem jedna v oblasti lodní dopravy a karavanů. Rozhodně nekončíme tím, co jsme udělali. Chceme jít dál. Důležité je pro nás přidat odvětví, která nepodléhají takové sezonnosti jako lodě nebo karavany. A proto se snažíme hledat uplatnění v nových odvětvích, která přinesou stabilitu a současně budou komplementární našemu dosavadnímu zaměření.

Z hlediska geografického zásahu chceme zvyšovat náš podíl na trhu na již existujících trzích, zejména pak v USA. Máme teď rozpracovaného nového klienta a projekt v New York City. A chystáme se využít stávající momentum v souvislosti s FreewayCaper a posílit tak naše pozice na německém trhu. A soustředíme se též na posílení naší pozice ve startup kruzích v České republice.