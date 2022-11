Je správná doba nakupovat, říká šéf finanční skupiny J&T Patrik Tkáč

„Když vyškrtnete ty nejhorší scénáře, tak je svět najednou plný příležitostí. Svět se vystresoval a spousta věcí zlevnila,“ řekl v listopadovém vydání Forbesu,

„Jednáme o řadě nových investic. A to říkáme i našim klientům - pokud si to můžete dovolit, teď je správná doba nakupovat,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý Patrik Tkáč stál v roce 1994 u zrodu skupiny J&T - spolu se svým spolužákem z gymnázia Ivanem Jakabovičem. Jejich iniciály dodnes tvoří název uskupení, které vedle J&T Banky kontroluje například společnost Tatry Mountain Resort, má podíl v Energetickém a Průmyslovém Holdingu nebo pražské Spartě. Vedle řady dalších investic skupina ovládá i česká vinařství Kolby a Reisten.

V poslední době se mluví o uskupení Vesa Equity Investment, kterou s Patrikem Tkáčem ovládá Daniel Křetínský. Mimo jiné drží zhruba 22procentní podíl v britské poště Royal Mail. A tento podíl se nejspíš vzroste. Britská vláda totiž koncem října oznámila, že už nebude zasahovat do plánů zvýšit podíl Vesy ve firmě International Distributions Services, která je matkou britské pošty.

V hledání nových příležitostí nahrává Tkáčovi i současný pokles cen akcií na burzách. Vedle investic do nových firem je to podle něj i šance, jak posílit pozici i v těch stávajících, říká v rozhovoru. „Jak to jde dolů, tak jsme vlastně šťastní, protože v drtivé většině pozic je to pro nás příležitost. Pokud budou příznivé ceny a někdo to nevyžene nahoru, tak u značné čísti firem jsme připravení na plné ovládnutí, jakkoli konkrétnější bohužel být nemohu,“ míní.