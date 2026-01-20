Pardubická Explosia plánuje zvýšit výrobu některých třaskavin až šestinásobně

  11:33
Výrobce výbušnin a střeliva Explosia Pardubice plánuje zvýšit výrobu trinitroresorcinolu (TNR) využívaného zejména jako třaskavinu. V současnosti státní firmě integrované povolení umožňuje produkci 47 tun za rok, v budoucnu by to mělo být až 300 tun ročně. Pokusně by se mohla vyrábět také třaskavina dinitrobenzofuroxan (DNBF), uvedla společnost v záměru zveřejněném v informačním systému EIA. Projekt plánuje společnost zahájit letos na podzim a dokončit v prvních měsících příštího roku.

Budova pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach. | foto: iDNES.cz

„Záměrem je umožnění současného provozu na třech výrobních linkách o maximální kapacitě výrobního zařízení 300 tun TNR za rok. Alternativně by se na stejných třech výrobních linkách vyráběl DNBF s maximální výrobní kapacitou 105 tun DNBF ročně,“ uvedla firma. Kromě zvýšení kapacity se také výrazně zlepší hygiena práce a čištění odpadních vod.

Explosia v roce 2024 zvýšila zisk po zdanění na rekordních 442 milionů korun, dvojnásobek ve srovnání s rokem 2023. Tržby za prodej výrobků vzrostly o 30 procent na 1,822 miliardy korun.

Z hlediska obratu společnost nejvyšších hodnot dosáhla ve velkorážové munici, důležitým byl také segment bezdýmého prachu, průmyslových a plastických trhavin. Kromě vojenské oblasti, které se dařilo zvláště vlivem války na Ukrajině, přispěla k dobrým výsledkům i výroba pro civilní sektor.

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, prostřednictvím úseku Fospol nabízí komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Součástí výroby jsou také speciální produkty, které využívají například speciální jednotky policie nebo armády.

Přispět k navýšení výroby a uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má evropská dotace deset milionů eur, v přepočtu asi 243 milionů korun, kterou podnik získal v roce 2024. Projekt má být dokončen do poloviny letošního roku. Do té doby firma pode dřívějších informací plánuje investovat až dvě miliardy korun.

V roce 2024 také pardubické společnosti Synthesia a státní Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie.

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Explosia rovněž plánuje vybudovat nový provoz na výrobu střelného prachu pro malokaliberní zbraně. Takzvané sférické prachy se používají jako náplň do nábojů pistolí ráže devět milimetrů, ale také do samopalů nebo kulometů.

Jejich výroba představuje výsledek vlastního výzkumu firmy a vývoje prováděného nepřetržitě od 60. let minulého století. Technologie vyvinula Explosia v roce 1965. Modernizace a doplnění o nová zařízení se uskutečnily v roce 1996 a 1998 a 2016.

Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.

