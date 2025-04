Kopaničáři ze Slovenska dobývají svět kosmetiky. Pomocí bylin i vědeckých poznatků

Vše začalo jednoduše – láskou k přírodním složkám a touhou přirozeně pečovat o zdraví a krásu. Patrik a Erika Bundalovi zpočátku experimentovali s bylinkami a tinkturami pro vlastní potřebu. Inspiraci čerpali z rodinných receptur a babičkovských rad, které si předávaly celé generace, a jejich produkty brzy našly své příznivce. „V hlavě mi na počátku utkvěl především kořen kostivalu. Neváhal jsem a vykopal ho na naší louce, dal macerovat a vytvořil z něj tinkturu. Tehdy jsem uvěřil v sílu bylin,“ popisuje Patrik Bundala zásadní moment.

Co je to advertorial Advertorial je placená inzerce, která napodobuje redakční text. Termín vznikl ze spojení anglických slov reklama (advertisement) a redakční text (editorial). Na první pohled advertorial vypadá jako článek či rozhovor, od redakčního obsahu se však odlišuje označením a propagačním cílem. Obsah advertorialu redakce neovlivňuje.

Když se rozhodli posunout svou zálibu na profesionální úroveň, začali s malými výrobky, které nabízeli přátelům a známým. Postupně si však uvědomili, že jejich nápad má větší potenciál, a tak se pustili do rozsáhlejší výroby a prodeje.

S každým dalším krokem a úspěchem, který zažívali, rostla jejich odvaha a touha nabídnout kvalitní přírodní produkty širšímu okruhu lidí. Tato cesta nakonec vedla k založení firmy Panakeia, která dnes zákazníkům nabízí nejen tinktury, ale i širokou škálu přírodní kosmetiky.

Po maturitě rozhýbal rodinný byznys

Rodinná firma Panakeia, která se zrodila v tradičním slovenském regionu Kopanice, záhy získala nový impulz díky Albertovi, synovi Patrika a Eriky Bundalových. Právě on se coby čerstvý jednadvacetiletý maturant postaral o to, aby se v čase covidu přípravky dostaly ke kupujícím skrze e-shop. Za čtyři roky se jim tak ve vysoce konkurenčním odvětví postupně povedlo vybudovat životaschopnou firmu. Vedle elánu, zápalu a pracovitosti ostatně na sympatickou rodinu symbolicky dohlíží i řecká bohyně léčitelství, právě její jméno si totiž Bundalovi vybrali do názvu firmy.

ČERNÝ ĎÁBEL Zubní prášek slouží jako zajímavá alternativa k zubní pastě. Obsahuje totiž jen přírodní složky a vedle čistých zubů působí i proti zánětům dásní a vředům v ústech. Je vyroben z kořene dřeviny salvadora perská. Název produktu odkazuje ke kopaničářské legendě o čertovi s krásnými bílými zuby.

„V našich začátcích jsme se inspirovali bylinářskými recepturami, dnes spoléháme dost i na vědu, hledáme inovativní aktivní látky. Inovace je jedna z klíčových esencí naší značky,“ předesílá Albert. Panakeia tedy kombinuje původní „babské“ rady s moderními postupy, aby svým zákazníkům dodala něco, co tu ještě nebylo. „Často se inspirujeme i čínskou medicínou,“ pokračuje mladý podnikatel.

Ten se do rodinného projektu zapojil v časech, kdy se měl chystat na maturitu. „Se značkou jsme začínali za časů pandemie. Byl to můj maturitní ročník, avšak priority jsem měl úplně jinde. Našel jsem se v podnikání. Hlavou jsem byl v oboru e-commerce a tělem ve škole,“ vzpomíná se smíchem. Zpočátku se musel vypořádávat s přehlížením ze strany velkých odběratelů, kterým se nezdál jeho nízký věk a nebrali jej vážně. „Většina mě odbyla, někteří začali poučovat a mudrovat. Chápu to, ale mnozí v některých věcech, o kterých byli přesvědčeni, neměli pravdu. Navíc s otcem následně komunikovali úplně jinak,“ popisuje Albert překážky a stereotypy, které musel na své cestě překonat.

Z garáže do velkovýroby

I v rodině si ostatně mladý podnikatel musel prosadit své, protože rodiče zprvu nebyli srozuměni s jeho vizí, jak vést e-shop a jak produkty propagovat. Ovšem i díky tomu, že si stál tvrdohlavě za svým, nyní Panakeia slaví takový úspěch. Řeč je mimo jiné o sociálních sítích, s nimiž firma díky mladému podnikateli obratně nakládá, a buduje si tak bližší kontakt se zákazníky.

KOPANIČÁŘSKÁ ŽEHLIČKA Pleťové olejové sérum je jednou z vlajkových lodí firmy. Je vhodné pro všechny typy pleti i všechny věkové kategorie. Pokožka je po aplikaci hydratovaná, pružná a doslova hedvábná.

Od skromných začátků, kdy první přípravky vyráběli v podstatě „v garáži“, se tedy malá „kopaničářská“ firma rychle rozmohla. Tinktury, kterých dnes nabízí více než osmdesát druhů, pro ni přesně podle jejich návodu vyrábějí externí dodavatelé. Zbytek výrobků si firma sídlící v Trenčíně stále dělá sama. „Hlavně co se kosmetiky týče, spoléháme se na lékařské studie konkrétních aktivních látek. Díky tomu můžeme zákazníkům garantovat nejvyšší možnou kvalitu,“ popisuje Albert a dodává, že nejčastějším zákazníkem společnosti Panakeia jsou ženy od 35 let výše.

Černý ďábel a Vráskožrout jsou populární

A co jde z bohaté nabídky značky nejvíce na odbyt? „V poslední době zákazníci velmi preferují bělicí zubní prášek Černý ďábel, dlouhodobě je to i Kopaničářská žehlička či edice Vráskožrout,“ hlásí Bundala. Velmi populární je taky série krémů s aktivní patentovanou látkou L22, kterou Panakeia nabízí na slovenském trhu jako jediná.

VRÁSKOŽROUT Omlazenou pleť slibuje krém se sugestivním názvem. Obsahuje olej ze svízele, který je bohatý na kumarin prokrvující unavenou pleť, a koenzym Q10, který díky svému antioxidačnímu účinku pomáhá chránit kůži před stárnutím.

„Po celém světě se snažíme hledat různé aktivní látky, které jsou testované a mají za sebou studie účinnosti. Například co se týče pigmentových skvrn, vrásek, atopického ekzému u dětí a podobně,“ vypočítává Albert. „Na trh tak přinášíme množství aktivních látek, které máme jako první a které jsou přitom v zahraničí velkým hitem. Například výtažek s kořene bazalky obsažený v našich přípravcích Regebasil,“ pokračuje. Zde se jedná linii výrobků pro péči o vlasy, podporu jejich růstu a zamezení vypadávání. Sortiment v tomto ranku má Panakeia skutečně rozsáhlý: šampony, vlasové kúry, vlasová mléka či tonika. Mezi nejprodávanější produkty série se řadí vysoce účinná vlasová kúra ve stomililitrovém či padesátimililitrovém balení. A nebo Vlasorost, tonikum podporující růst vlasů, jak ostatně jeho název vtipně napovídá.

PANALUX Luxusní značka firmy Panakeia. Nabízí přírodní kosmetiku, ať už jde o peptidové pleťové tonikum a oční krém, kaviárové pleťové tonikum, či dokonce hlemýždí tonikum na bázi hlemýždího slizu působícího blahodárně na zanesenou pleť i poškozenou pokožku.

Úspěšná firma by se v nejbližší době ráda více předvedla i zájemcům v Česku, Maďarsku či Rumunsku. „Snažíme se zdejším zákazníkům ukázat, že naše kosmetika pro ně může být správná volba,“ pokračuje mladý obchodník.

„Z lokálního výrobce, kterého znaly desítky lidí, se stala celoslovenská značka s desítkami tisíc zákazníků. Naším cílem je z Panakeia vytvořit celoevropský projekt, který bude lidem pomáhat s jejich starostmi, a dělat je tak šťastnějšími,“ zasní se Albert. Jak dosavadní vývoj firmy naznačuje, nezdá se to zas tak nereálné.