Legendární „prestiže“ budou poprvé i vlněné. Ovečkárna spojila síly s Moledou

Před dvěma měsíci se majiteli Ovečkárny Martinu Bernátkovi podařilo do svého podnikání zístat dva strategické investory z oboru. Prvním investorem je společnost Enterstore, za kterou stojí firma Hartenberg Holding ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše.

Druhým pak je skupina eRockets, reprezentovaná podnikateli Jiřím Hlavenkou, Janem Svobodou a Tomášem Fikarem, která přináší zkušenosti s budováním mezinárodně úspěšných e-commerce projektů.



V současné době působí zlínská Ovečkárna mimo tuzemský trh na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

Již v příštím roce chce proniknout také na německý trh a do dalších německy mluvících zemí. V pětiletém horizontu plánuje firma miliardový obrat.



První vlaštovkou, jak prorazit na západní trh může být právě spojení se silným hráčem na trhu, který má za sebou také zahraniční zkušenosti, a to na Slovensku či v USA.

„Vyšší kapitál nám samozřejmě dává do budoucna více kreativní volnosti, ale spolupráce s Moledou nevznikla díky nově získané investici. Když jsme asi před rokem zahájili spolupráci se značkou Prestige, daly se věci do pohybu,“ upřesňuje investiční záměry majitel Ovečkárny Martin Bernátek.

Zlínská společnost Moleda, která vyrábí obuv Prestige si své obchodní partnery důkladně vybírá. „Nám věřili a vybrali si nás jako stabilního partnera. Prestige spolupráci nepotřebují, dělají je, protože v ně věří anebo je to baví,“ míní Bernátek.

Bez vzájemné důvěry a vidiny dobrého spojení by se ovšem spolupráce nezrodila. „Líbila se mi myšlenka dát dohromady naše Prestige s přírodním vlněným materiálem. Ovečkárnu a Prestige spojuje serióznost z obou stran. A Martin je navíc srdcař,“ potvrzuje ředitel společnosti Moleda Jaroslav Navrátil.

Obuvnická tradice ze Zlína

Prvotní nápad jak spojit dvě prosperující firmy přichází od Martina Bernátka, který o spolupráci se značkou Prestige měl již delší dobu.

„Prestige tenisky splňovaly potřeby naší cílovky a korespondovaly s naší vizí. Mají super vlastnosti a je to navíc tradiční výroba odsud ze Zlína, takže pro nás nebylo co řešit,“ dodává majitel Ovečkárny.

První design vznikl loni mezi vánočními svátky, v lednu již v Moledě probírali první návrhy. Ty pak byly připravené v dubnu.

„Řešilo se, jak technologicky dostat vlnu do výroby, která s ní běžně nepracuje. Při vstřikování podrážky to může dělat problém při kontaktu s kůží. To byla největší obava, ale vyřešilo se to. Taky jsme ladili barvu kůže a další detaily. Nakonec to v kontextu provozu šlo celkem hladce. Moleda odvedla super práci,“ chválí si spolupráci Bernátek.

Obě firmy si od spojení slibují rozšíření svého portfolia o unikátní český výrobek, který bude letos dostupný pouze v Ovečkárně. Pokud se osvědčí, bude se rozšiřovat dál a třeba právě do zahraničí.

„Spolupráce Prestige a Ovečkárny je výjimečná tím, že obě firmy působí ve Zlíně a každá je ve svém vlastním oboru úspěšná. Navzájem si nekonkurujeme, ale naši zákazníci mají hodně společného. Nemalou úlohu v propojení hrály i naše vzájemné osobní sympatie s Martinem a náš společný zájem vyrábět přímo v našem regionu,“ doplňuje šéf Moledy Navrátil.



Martin Bernátek se do budoucna nebrání další spolupráci s prověřenými partnery a dodává: „Ze spolupráce vždy těží všechny strany, a protože neustále rozšiřujeme a aktualizujeme naši nabídku, tak do budoucna určitě další spolupráce dávají smysl.“