Hoteloví roboti zaměstnancům šetří čas. Vysávají a doručují občerstvení

Budoucnost ubytovacích zařízení je podle vedení OREA Hotels & Resorts v digitalizaci a automatizaci. S roboty má hotelová síť již zkušenost, od minulého roku na šumavském hotelu Horizont na Špičáku obsluhují hosty dvě robotické servírky „kočky“.

Nyní se pražský OREA Hotel Pyramida stal jedním z prvních evropských ubytovacích zařízení, v jehož provozu hosté potkávají nový typ robotů. Ti pomáhají zaměstnancům s odbavením jednoduchých rutinních procesů, které nevyžadují lidskou sílu. Zaměstnanci díky nim ušetří čas, který mohou věnovat hostům a jejich potřebám.

„V současné době máme v provozu dva nové roboty. Jeden z nich je vysávací, který se stará o naše chodby a společné prostory. Je to taková přerostlá a výkonnější verze domácích robotických vysavačů, která zvládne jezdit i sama výtahem. To znamená, že se robot sám odpojí od nabíječky, přejede kamkoliv po hotelu, kde je zrovna potřeba vysávat, a když mu začnou docházet baterky, sám se zajede připojit k nabíječce. Je to velmi užitečný pomocník pro naše pokojské,“ přibližuje výhody robotů ředitel OREA Hotelu Pyramida Jan Lauterkranz.

Druhá posila už jízdu výtahem bez problému zvládá. Pokud hosty přepadne mlsná nebo si objednají přes pokojovou službu nějakou drobnost, bude to s největší pravděpodobností právě robot, který objednávku doručí až ke dveřím hotelového pokoje.

„Celý proces je navíc velmi jednoduchý. Hosté jen hotelovým telefonem zavolají na recepci, že chtějí doručit čokoládu, oříšky, prosecco nebo třeba zubní kartáček. My následně vše vložíme do boxíku, který je zabudovaný přímo v robotu a na displeji zadáme číslo pokoje, kam má zboží doručit. Robot poté už sám přijede přímo před pokoj a telefonem, který má v sobě zabudovaný, zavolá hostům a oznámí jim, že je na místě,“ vysvětluje proces doručování Lauterkranz.

Více času pro hosty

Za zapojením robotů do provozu stojí především myšlenka ulehčit hotelovému personálu. Každou donáškou, kterou si vezme na starost robot, ušetří recepční alespoň pět minut času. Mohou se tak více věnovat hostům a nezdržovat se pochůzkami, které lze jednoduše automatizovat. U vysávacího robota změnu pocítí zejména úklidový personál, který může věnovat větší péči úklidu hotelových pokojů, případně rychle vyřešit neočekávané situace.

„Rozhodně nechceme hotelový personál nahradit roboty. To ani nelze. Naopak chceme pomocí robotů našim zaměstnancům ulehčit od jednoduchých rutinních úkolů, které zabírají příliš mnoho času. Ušetřený čas potom mohou věnovat péči o hosty a zkvalitňovat tak nabídku našich služeb,“ popisuje přínos digitalizace Lauterkranz.

Roboti nepotřebují téměř žádnou údržbu, takže personál nijak nezatěžují. „Výjimečný je tento projekt především proto, že je robot schopen si sám přivolat výtah a díky tomu se samostatně pohybovat po hotelu. V tom jsme první ve střední Evropě, na čemž mají velkou zásluhu výtahy KONE a jejich speciální cloudová technologie propojení výtahů s roboty,“ dodává Lauterkanz.

Digitalizace hotelů

Gastro provozovny a hotely čím dál častěji využívají moderních technologie a digitalizaci. Po celém Česku se v různých hotelích častěji objeví místo recepčních rezervační tablety, mobilní check-iny a pokoje s chytrými zámky.

„Automatický self check-in máme na všech našich třinácti hotelech, na třech z nich máme automatický self check-in bez klasické recepce, jde tedy o úplně automatizovanou recepci. Na ostatních našich hotelech máme jak automatickou recepci, tak i klasického recepčního s počítačem, zákazník má tedy možnost volby,“ říká Lukáš Pytloun, generální ředitel a majitel sítě Pytlouns Hotel. Dodává, že velice dobře je vnímána tato možnost volby nebo služba automatického recepčního u korporátní klientely. „Naopak s automatickou recepcí mají trochu problém němečtí turisté, většinou dříve narození, což je logické,“ doplňuje Pytloun.

Využití robotiky v hotelnictví však zatím není příliš běžné a přítomnost robota může návštěvníky leckdy překvapit. Jako například v pražském OREA Hotelu Pyramida. Podle ředitele sice obě jednotky fungují poměrně nenápadně, pozornosti neuniknout. Také proto se hotel snaží, aby bylo setkání robota s hosty co nejpříjemnější.

„Doručovacího robota máme polepeného jako sovu, což hezky doplňuje jeho vzhled a zároveň se tak přibližuje i našim hostům, a to především těm nejmladším. Současně má v sobě nahrané také základní fráze potřebné k pohybu po hotelu a doručování, takže dokonce i mluví. Stále je to v Česku, ale i v Evropě poměrně novinka, takže jsou naši hosté nejprve překvapení, pak ale následuje velký úsměv a focení nebo natáčení videí,“ dodává ředitel hotelu.