Po webové aplikaci MyOREA, přes kterou mohou hosté využít online check-in, check-out, kontrolu účtu, platbu i rezervaci doplňkových služeb, začíná největší česká hotelová značka zavádět mobilní hotelové klíče uložené přímo v digitální peněžence hosta. Novinka už funguje v OREA Place Seno v centru Prahy a v harrachovském Resortu Sklář. Do konce roku by se měla rozšířit také do hotelu Pyramida, šumavského Resortu Horizont a hotelu Andel’s Prague.
„Digitalizaci v OREA nevnímáme jako náhradu osobního servisu, ale jako způsob, jak hostům zjednodušit pobyt a našim týmům uvolnit ruce od zbytečné administrativy. MyOREA a digitální klíče jsou pro nás přirozeným krokem k moderní hotelové službě, která je pohodlná, bezpečná a zároveň stále osobní,“ říká generální ředitel OREA Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.
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OREA patří mezi první hotelové značky v Evropské unii, které zavádějí hotelové klíče kompatibilní s digitální peněženkou zavádějí.
Digitální klíč funguje podobně jako platební karta uložená v telefonu. Host se po rezervaci proklikne do MyOREA, kde vyplní potřebné údaje a odbaví se online. Po přiřazení pokoje si může klíč stáhnout a přidat přímo do digitální peněženky v zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.
Nic se nezmění na tom, že při příjezdu musí recepce ověřit totožnost hosta podle předloženého dokladu. Pak už ale může pokoj odemykat zařízením, do kterého si digitální klíč uloží – typicky telefonem nebo chytrými hodinkami. Plastová karta tak může zůstat například na pokoji kvůli aktivaci elektřiny.
Hlavní přínos je podle společnosti v tom, že host nemusí hledat kartu v peněžence, obávat se, že ji zapomněl na pokoji nebo řešit její ztrátu při pohybu po hotelu. Stačí přiložit telefon nebo hodinky ke čtečce podobně jako při bezkontaktní platbě a dveře se odemknou. Klíč funguje i bez připojení k wifi nebo mobilní síti. U podporovaných zařízení s iOS lze navíc využít režim Power Reserve, díky němuž může klíč fungovat až pět hodin po vybití telefonu.
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„Digitální klíč jsem používal poprvé a moje zkušenost byla velmi dobrá. I když to pro mě byla novinka, celý proces byl – od nahrání do telefonu přes samotné používání až po následné odstranění ze zařízení – intuitivní a jednoduchý. Ocenil jsem hlavně to, že jsem při odemykání pokoje nemusel pokaždé hledat plastovou kartu. Telefon má dnes člověk většinou hned po ruce, takže stačilo přiložit ho ke čtečce a měl jsem odemčeno,“ popsal svou zkušenost host Sebastian Adam.
Od začátku pilotního provozu je využilo zhruba 15 procent hostů, kteří měli tuto možnost k dispozici. Recepce pro ně podle Lazarova zůstává dál místem osobního kontaktu, jen se více posouvá od administrativy k péči o hosta.
„Hotelnictví je a vždy bude o lidech. Technologie nám ale pomáhají odstranit momenty, které pro hosta nemají přidanou hodnotu – opakované vyplňování údajů, čekání nebo hledání informací,“ uzavírá Gorjan Lazarov, generální ředitel OREA Hotels & Resorts.