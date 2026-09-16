Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

OREA zavádí mobilní hotelové klíče. Host pokoj odemkne telefonem

Autor:
  11:51

Fotogalerie2

Digitální klíč OREA (16. září 20266) | foto: OREA

Hosté v hotelech společnosti OREA si už nebudou muset hlídat vstupní kartičky od pokojů. Dveře si odemknou nově pomocí aplikace mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.

Po webové aplikaci MyOREA, přes kterou mohou hosté využít online check-in, check-out, kontrolu účtu, platbu i rezervaci doplňkových služeb, začíná největší česká hotelová značka zavádět mobilní hotelové klíče uložené přímo v digitální peněžence hosta. Novinka už funguje v OREA Place Seno v centru Prahy a v harrachovském Resortu Sklář. Do konce roku by se měla rozšířit také do hotelu Pyramida, šumavského Resortu Horizont a hotelu Andel’s Prague.

„Digitalizaci v OREA nevnímáme jako náhradu osobního servisu, ale jako způsob, jak hostům zjednodušit pobyt a našim týmům uvolnit ruce od zbytečné administrativy. MyOREA a digitální klíče jsou pro nás přirozeným krokem k moderní hotelové službě, která je pohodlná, bezpečná a zároveň stále osobní,“ říká generální ředitel OREA Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

OREA patří mezi první hotelové značky v Evropské unii, které zavádějí hotelové klíče kompatibilní s digitální peněženkou zavádějí.

Digitální klíč funguje podobně jako platební karta uložená v telefonu. Host se po rezervaci proklikne do MyOREA, kde vyplní potřebné údaje a odbaví se online. Po přiřazení pokoje si může klíč stáhnout a přidat přímo do digitální peněženky v zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.

Nic se nezmění na tom, že při příjezdu musí recepce ověřit totožnost hosta podle předloženého dokladu. Pak už ale může pokoj odemykat zařízením, do kterého si digitální klíč uloží – typicky telefonem nebo chytrými hodinkami. Plastová karta tak může zůstat například na pokoji kvůli aktivaci elektřiny.

Hlavní přínos je podle společnosti v tom, že host nemusí hledat kartu v peněžence, obávat se, že ji zapomněl na pokoji nebo řešit její ztrátu při pohybu po hotelu. Stačí přiložit telefon nebo hodinky ke čtečce podobně jako při bezkontaktní platbě a dveře se odemknou. Klíč funguje i bez připojení k wifi nebo mobilní síti. U podporovaných zařízení s iOS lze navíc využít režim Power Reserve, díky němuž může klíč fungovat až pět hodin po vybití telefonu.

Hoteloví roboti zaměstnancům šetří čas. Vysávají a doručují občerstvení

„Digitální klíč jsem používal poprvé a moje zkušenost byla velmi dobrá. I když to pro mě byla novinka, celý proces byl – od nahrání do telefonu přes samotné používání až po následné odstranění ze zařízení – intuitivní a jednoduchý. Ocenil jsem hlavně to, že jsem při odemykání pokoje nemusel pokaždé hledat plastovou kartu. Telefon má dnes člověk většinou hned po ruce, takže stačilo přiložit ho ke čtečce a měl jsem odemčeno,“ popsal svou zkušenost host Sebastian Adam.

Od začátku pilotního provozu je využilo zhruba 15 procent hostů, kteří měli tuto možnost k dispozici. Recepce pro ně podle Lazarova zůstává dál místem osobního kontaktu, jen se více posouvá od administrativy k péči o hosta.

„Hotelnictví je a vždy bude o lidech. Technologie nám ale pomáhají odstranit momenty, které pro hosta nemají přidanou hodnotu – opakované vyplňování údajů, čekání nebo hledání informací,“ uzavírá Gorjan Lazarov, generální ředitel OREA Hotels & Resorts.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Otevírací doba 28. září 2026. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2026 je Den české státnosti a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno.

Blíží se první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září. Letos připadá na pondělí. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí...

16. září 2026  12:04

USA a Čína jednají o snížení cel, Trump chystá schůzku se Si Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se...

Spojené státy a Čína jednají o snížení cel na vybrané zboží. Týkat by se to mohlo mimo jiné amerických energetických a zemědělských produktů nebo čínských dílů a materiálů potřebných pro výrobu v...

16. září 2026  11:52

OREA zavádí mobilní hotelové klíče. Host pokoj odemkne telefonem

Digitální klíč OREA (16. září 20266)

Hosté v hotelech společnosti OREA si už nebudou muset hlídat vstupní kartičky od pokojů. Dveře si odemknou nově pomocí aplikace mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.

16. září 2026  11:51

AI si vytváří vlastní jazyk. Lidem ztíží dohled nad jejím chováním, ukázal výzkum

ilustrační snímek

Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní výrazy a zkratky, kterým lidé nerozumějí. Nový výzkum ukázal, že autonomní AI agenti si během několika dní společné práce...

16. září 2026  9:58

Kolem Trumpa je sekta AI fanatiků. Hrají vabank s koncem světa, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Romportl, AI analytik. Pořad moderuje Vladimír...

Je zhruba desetiprocentní šance, že během příštích deseti až patnácti let přijde kvůli umělé inteligenci konec světa, varuje expert na AI Jan Romportl. V Rozstřelu popisuje autonomní agenty, kteří se...

16. září 2026

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

16. září 2026  8:52

Snížení podpory v nezaměstnanosti 2027: postihne lidi po padesátce, varují experti

Celková nezaměstnanost v červenci meziročně stoupla, stále se ale drží na příznivých číslech. Problémem je ale ve vyšší věkové skupině.

Podpora v nezaměstnanosti by se od roku 2027 mohla opět snížit. Vyšší podpora a příznivější podmínky pro starší ročníky platí od 1. ledna 2026, současná vláda chce ale osekat výdaje a podporu opět...

16. září 2026  5:30

Jak zmodernizovat vodárenskou síť bez plošné výměny vodoměrů

Advertorial
ACRIOS Systems vyvíjí a vyrábí IoT převodníky například i pro vodárenské...

Vodárny dnes potřebují víc dat a dálkové odečty, ne nutně nové vodoměry. Retrofit umožňuje připojit i stávající měřidla bez jejich výměny, a pracovat přitom s různými výrobci i komunikačními...

16. září 2026

Tlak ve firmách se zvýšil. Většina zaměstnanců se cítí přetížená, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Současné pracovní tempo v českých firmách je pro řadu zaměstnanců dlouhodobě neúnosné. Podle průzkumu společnosti Edenred se na konci pracovního týdne cítí polovina zaměstnanců zcela vyčerpaná. A to...

16. září 2026

Další vlna podporovaného bydlení. Půjde do něj dalších téměř šest miliard

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá další vlnu veřejné podpory pro vznik nájemních bytů. Plány na vyčlenění dalších zhruba šesti miliard korun v rámci programu označovaného jako Dostupné nájemní...

16. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

15. září 2026

Miliardy etiket z Kolína nově směřují také do Turecka, OTK investuje do modernizace

„Vyrábíme 13 miliard nápojových etiket ročně,“ říká předseda představenstva a...

Společnosti OTK zaměřující se na výrobu obalů pro nápojový, potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl pokračuje v rozsáhlé modernizaci výrobního areálu v Kolíně. Do provozu uvádí nové...

15. září 2026  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet