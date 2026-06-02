Omnipol se transformoval na Omnipol Group a Omnipol Defence

Zatímco mateřská skupina Omnipol Group zastřešuje a rozvíjí tři hlavní průmyslové pilíře – Aerospace, Electronics a Defence – nově rebrandovaná dceřiná společnost Omnipol Defence se profiluje v roli specializovaného integrátora a vývozce perspektivních obranných technologií.
Hlavním cílem Omnipol Defence je integrace technologických řešení a export produktů celé skupiny na globální trhy. Společnost v tom staví na synergii s výrobními podniky holdingu, mezi které patří výrobce letounů Aircraft Industries (L-410 NG) nebo pasivních sledovacích systémů ERA anebo Mesit. Skupina je zároveň spolumajitelem společnosti Aero Vodochody, výrobce letounu L-39 Skyfox, na jehož vývoji se podílela.
„Současný bezpečnostní svět se dramaticky mění. Úspěch na globálním trhu už dávno neurčuje schopnost vyrobit a prodat jeden izolovaný produkt, ale umění propojit špičkové technologie do jednoho plně funkčního celku. K rozdělení na mateřskou skupinu a dceřinou společnost Omnipol Defence jsme přistoupili čistě kvůli budoucímu technologickému vývoji, který tento trend reflektuje,“ uvedl předseda představenstva Omnipol Group Artem Movsesyan.
Mezi klíčové pilíře portfolia patří elektro-optický průzkumný kontejner Phoenix Pod, platforma L-39 Skyfox v pokročilé konfiguraci pro boj proti bezpilotním prostředkům nebo víceúčelová obrněná vozidla Roshel.
Významnou součást strategie tvoří realizace složitých technologických celků v oblasti systémů protivzdušné obrany, ochrany kritické infrastruktury a poskytování komplexních řešení pro modernizaci a výstavbu letišť. To zahrnuje jak pokročilé systémy letecké navigace a komunikace, tak samotné řízení letového provozu.