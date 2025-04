Výrobce oken VEKRA má dlouhou tradici, firma vznikla v roce 1991 a první okna vyrobila v roce 1992, tedy před více než 33 lety. V Česku má dnes společnost čtyři výrobní závody, k tomu vlastní další na Slovensku. VEKRA se soustředí na oblast oken, stínění a interiérových dveří, přičemž neustále rozvíjí nejen své portfolio, ale také vylepšuje stávající produkty. U nich se VEKRA chlubí dlouhodobou životností.

Právě na „životnosti“ samotné firmy teď intenzivně pracují její dosavadní spolumajitelé, Jan Tušl a Jan Čajan. „Firmu řídíme ve vzájemné shodě a naším cílem je zajistit jí stabilní českou budoucnost,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Jan Tušl.

Jaká je podle vašich představ budoucnost skupiny VEKRA?

Značka VEKRA existuje přes 30 let a my teď máme určitou strategii, v rámci které chceme firmu rozvíjet dalších třeba 30 let. Základem je, že chceme, aby firma zůstala v českých rukách. Se společníkem si myslíme, že česká ekonomika potřebuje český kapitál, potřebuje know-how v českých rukách. A to je právě to, na co chceme firmu připravit.

Jan Tušl Spolumajitel a člen představenstva značky VEKRA Jan Tušl vystudoval sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Působil několik let ve finančnictví. V roce 2010 se stal ředitelem a později i společníkem Window Holding a.s., vlastnící značku VEKRA.

Jak toho chcete dosáhnout?

Má to samozřejmě několik rovin. Tou první je, že jsme v nedávné době přibrali do firmy nového akcionáře. Tím je česká investiční skupina Wood & Company. Za její vstup jsme nevyinkasovali peníze. Posílili jsme tím finanční stabilitu firmy, využili jsme možnost nezatížit firmu dluhy a připravit ji na nové příležitosti. Rádi bychom také v budoucnu, pokud to bude fungovat, nabídli minoritní část akcií na pražské burze. Nad firmou si ale nadále ponecháme kontrolu a budeme pokračovat v dalších přípravách na budoucnost.

A ty přípravy budou jaké?

Potřebujeme postoupit zejména v institucionalizaci firmy. Pomocí ní chceme firmu připravit pro další generaci. Jde nám o to ukotvit systém řízení a kontroly uvnitř firmy. Musíme vytvořit procesy, které nám umožní předávat zodpovědnost dalším generacím, aniž by se změnila podstata fungování firmy. Se společníkem před sebou máme tak 10 nebo 20 let aktivního pracovního života, během nichž potřebujeme a musíme procesy, standardy, vnitřní regulaci a digitalizaci nastavit tak, aby bylo jisté, že firma pojede dál i bez nás a že ji jednotlivec nebo skupina jednotlivců nezničí. Že ji budou naši nástupci schopni posouvat dál a přitom se neodchýlí od základních hodnot firmy.

Kde a jak hledáte případné nástupce?

My si své lidi vychováváme. Možná tomu lidé nebudou věřit, ale my ředitelské pozice jen tak nerozdáváme. Třeba na rodinné příslušníky, kteří mají zájem ve firmě pracovat, jsme dvakrát tak přísní než na ostatní. Je pro nás důležitá loajalita, když vám ve firmě roste někdo schopný, tak nechcete, aby najednou řekl, že ho to nebaví, a šel jinam. Takže u nás zaměstnanci mohou postupně růst. Dostávají stále větší a větší úkoly a těm nejlepším svěříme manažerskou pozici. Není to u nás tak, že lidé, kteří tu pracují 10 nebo 20 let, by najednou, přes noc, dostali nového šéfa z ulice, který se tu neobhájil a neověřil. V tomto ohledu se chováme v podstatě jako rodinná firma. Se společníkem každý zodpovídáme za určité oblasti řízení, Jan Čajan se zaměřuje především na produkt, výrobu a realizaci, já řeším víc obchod, finance, marketing, digitalizaci, výzkum a vývoj a nové byznysy. A jsem vždy rád, když najdu někoho, kdo za mě může některou z těch oblastí převzít. Mně se tím zmenší objem práce a mohu se intenzivněji věnovat jiné. Trochu z legrace pak říkám, že až budu mít všechny ty pozice někým obsazené, půjdu si sednout třeba na vrátnici a tam si budu, než někdo přijde na návštěvu, kontrolovat tabulky.

Mluvil jste o hodnotách firmy. Jaké to jsou?

My se především zaměřujeme na maximální kvalitu. Trochu tím jdeme proti zdi, někdy je to i velmi únavné, ale snažíme se to neustále vysvětlovat. Jsme přesvědčeni, že když děláte věci dobře, je to lepší než je dělat levně. Pro nás to znamená nejlepší možnou konstrukci výrobku, mimořádně kvalitní materiály, špičkové technologické zázemí a moderní výrobu. To vše kombinujeme s kvalitní montáží. Tu nebereme jako nutné zlo, ale jako něco, bez čeho není možné kvalitní výrobek dobře používat a dosáhnout požadovaných parametrů. Montáž je prostě klíčovou součástí naší práce.

Jaké důkazy o kvalitě vašich produktů máte?

Můžu uvést v podstatě dva příklady. Tím jedním je, že nám věří sami naši zaměstnanci. Když potřebují okna, jsme pro drtivou většinu z nich první volbou. Já osobně mám naše dřevěná okna 22 let, a kdybych vám ukázal fotku, nebudete věřit, že jsou tak stará. Vypadají pořád jako nová. Já tohle sleduji, když jdu po ulici, tak se na okna dívám. A ledaskdy si všímám, jak některá vyměněná okna už po dvou letech chřadnou. Nejdůležitější jsou ale naši samotní zákazníci. My u nich docela dobře sledujeme, po jaké době se k nám vracejí s novou poptávkou. A vracejí se velmi málo. Což je známka toho, že děláme svou práci dobře, protože zákazníci naše okna nepotřebují měnit za nová. Pokud se k nám zákazníci vrátí, tak je to proto, že chtějí po čase upgrade. Chtějí třeba zvětšit prosklení, chtějí vyměnit plast za hliník a podobně. A tito zákazníci v drtivé většině případů poptávají pouze nás, konkurenci ani nezkoušejí. Říkají, že chtějí znovu VEKRA výrobky. To je pro nás obrovské zadostiučinění.

Cenou se tedy nepodbízíte?

Ne, rozhodně ne. My na to máme i technická opatření, která svým způsobem souvisejí s naší, již zmíněnou, dlouhodobou strategií. Přípravu nabídky pro zákazníka máme zdigitalizovanou a software drží přísná pravidla, jak má nabídka vypadat. Některá z těch pravidel jsou i konstrukčního charakteru. Zakládáme si na tom, že sklo v našich oknech má vždy staticky odpovídající parametry. Software nedovolí dát do rámu sklo, které dané velikosti staticky neodpovídá. Prostě to nejde změnit. To ale znamená, že u velkých otvorů máme sklo třeba dvakrát těžší než konkurence. A to také znamená, že je sklo dražší. Důležité je, že tohle musíme umět zákazníkovi vysvětlit – a v tom opět pomáhá obchodníkovi náš software. Ať už je to harcovník, nebo nováček, software ho upozorní, proč je výrobek dražší, a navrhne třeba alternativy, které může obchodník zákazníkovi představit. Třeba jednoduše – zmenšení zasklení.

Je vaše portfolio stabilní, nebo chystáte nějaké rozšiřování?

Základ je samozřejmě stabilní. Okna, stínění, interiérové dveře, v tom jsme silní. Nějaké plány na rozšiřování máme, ale o tom teď nechci mluvit. Se současným portfoliem máme obrat asi 2,5 miliardy korun ročně a domnívám se, že když budeme dobře pracovat, můžeme se bez změn v nabídce dostat až na 3,5 miliardy. Pro nás je důležitější dělat to, co umíme, a dělat to pořádně, být v tom úspěšní, nežli vymýšlet úplně nové věci. Ale nápadů máme dost!

Základem budoucnosti ale tedy zůstávají okna?

Ano. Ono to tak nebylo vždy a možná se to ani dnes tak nezdá, ale okna jsou vlastně velmi sexy byznys. Obzvlášť vzhledem k růstu cen energií jsou totiž nejlepší investicí vedoucí k úsporám. A to nemluvím v souvislosti s různými pravidly EU a možnými dotacemi. Okna jsou skvělá investice tak jako tak, i bez dotace u nich návratnost funguje výtečně. Oproti nekvalitním oknům nebo oknům s dvojsklem můžete u našich oken ušetřit až 40 % energie, a to je už pořádný balík peněz. Návratnost je šest až osm let. Tuto jistotu vám ovšem dávají jen opravdu kvalitní okna. Ta nekvalitní takové úspory nezajistí. Mezi rámem a křídlem vám u nich peníze doslova utíkají.

A opravdu je tu tolik objektů, které by nová okna využily?

Ano, stále jich je obrovské množství. Je to dáno určitou nevýhodou oken. Když totiž uděláte zateplení fasády, instalujete tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku, znamená to jen minimální nebo žádné zásahy v interiéru. Jenže okna, to si každý spojí se spoustou nepořádku (jakkoli se snažíme ho eliminovat), je to velký zásah a nepohodlí – byť jen na den, či pár dnů. A tak se do toho lidem nechce, jenže teprve když toto chvilkové nepohodlí podstoupí, budou ta další opatření fungovat správně. A když už to podstupují, tak by to měli udělat pořádně, aby okna nemuseli měnit již za dalších 5 nebo 10 let znovu.

Tohle komunikujete zákazníkům aktivně?

My tu myšlenku budeme marketingově rozpracovávat. Chceme ji využít. Chceme říkat, že okna jsou investice, která se vyplatí. Spousta lidí řeší, jak mají spořit, jak investovat. Ale to mluví o penězích, které mají navíc. Což se ve skutečnosti týká jen určité části populace. Ale přitom většina lidí má nějakou nemovitost a vyplatilo by se jim investovat právě do ní. Protože když snížíte provozní náklady nemovitosti, zvýšíte tím její tržní cenu. Zároveň je to i investice do kvality vlastního života. Vždyť doma trávíme největší objem času.