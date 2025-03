Zkrachoval řetězec s elektronikou Okay, prodejny zavřel už v lednu

„Od roku 2021 začalo hospodaření kolísat a postupně vykazovalo negativní trend. V roce 2022 přišel další pokles poptávky, a to nejen v kamenných prodejnách, ale celkově, protože spotřebitelé začali kvůli rostoucím životním nákladům výrazně omezovat zbytné výdaje,“ uvedlo vedení firmy v insolvenčním návrhu.

Firma se ocitla v neudržitelné finanční situaci z několika důvodů. Za ty hlavní už dříve uváděla dopad covidových restrikcí a prudký růst nájmů a osobních nákladů způsobený velkou inflací. Navíc podle zástupců společnosti klesal v posledních dvou letech trh. Průměrná hodnota objednávek a marže zůstávaly, zatímco náklady rostly.

Posledním krokem před podáním insolvenčního návrhu bylo minulý týden odmítnutí restrukturalizačního návrhu věřiteli. O tom neúspěchu majitele firmy Jindřicha Životského informovaly Hospodářské noviny s tím, že po tomto verdiktu už firmě nic jiného než insolvence nezbývá.

Podnik kvůli své finanční situaci požádal už loni v listopadu Krajský soud v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli a o povolení k preventivní restrukturalizaci.

Brněnský podnikatel Jindřich Životský řetězec se zaměřením na elektroniku založil v roce 1994. V roce 2012 přidal do portfolia nábytek, když převzal řetězec Jena nábytek. V žádosti soudu loni uvedl, že v roce 2023 činil obrat čtyři miliardy korun, ale hospodaření bylo ztrátové, přičemž ztráta dosáhla 312 milionů korun. Koncem loňského listopadu zaměstnával ještě 150 lidí.

Jindřich Životský na archivním snímku z 12. února 2015

Na vrcholu slávy mělo po Česku a na Slovensku Okay na 120 prodejen a ročně prodalo téměř 10 milionů spotřebičů. Před deseti lety tyto úspěchy vynesly Životskému i titul EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje.

Tehdy také podnikatel, který jinak veřejně vystupoval jen ojediněle, zavzpomínal na své podnikatelské začátky. Od deseti let se pokoušel stále něco prodávat, jednou to byli kapři, podruhé meruňky nebo stará auta. Na začátku měl velkoobchod, ten ale záhy prodal. Svůj hlas propůjčil i rozhlasové reklamě, v níž osobně do obchodů lákal na výhodné ceny ledniček či praček.

„Chtěl jsem, aby si zákazníci představili konkrétního člověka, který za značkou stojí. Nejsme anonymní korporace se složitým vedením,“ vysvětlil tehdy Životský, jenž se také označil za fanouška dlouholetého šéfa General Electric Jacka Welche.