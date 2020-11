Tričko v karanténě není pro prodejce problém. Horší je nejistota, co bude dál

Takovou překážku zmiňuje Václav Staněk majitel rostoucí zlínské značky Vasky. Poptávka po jeho botách je velká, e-shop jede na plné obrátky, zlínští ševci nestíhají šít a sklady společnosti podle Staňka zrovna nepřetékají.

Člověk si vyzkouší boty a dost možná tím znemožní koupi v následujících hodinách někomu, komu by zboží sedělo víc. Václav Staněk majitel obuvnické značky Vasky

„Člověk si vyzkouší boty a dost možná tím znemožní koupi v následujících hodinách někomu, komu by zboží sedělo víc. Takže já v tom problém vidím, ale nezbývá nám než opatření přijmout,“ uvádí Staněk. „Dejme tomu, že na prodejnu normálně chodily dvě stovky lidí, to znamená, že máte potenciální vyzkoušení zhruba 150 bot. Na skladu máme 1 500 až dva tisíce párů, takže vlastně toto opatření na prodejně ubírá zhruba patnáct procent sortimentu,“ vypočítává Staněk.

Společnost Vasky má v tuzemsku tři obchody. Velké módní řetězce s desítkami kamenných prodejen to mají s možnou karanténou zboží lehčí. Potvrzuje to například ředitel Alpine Pro Václav Hrbek. „Proti problémům, které řešíme teď, to nepředstavuje vůbec žádnou komplikaci. Zboží máme spoustu,“ uvádí Hrbek.

„Problém je, že jsme čtyřicet dnů zavření, přitom za listopad a prosinec musíme vydělat na celoroční chod firmy. Máme teď nejdůležitější měsíce, potřebujeme pokrýt všechny smlouvy, které máme na pět let – sponzorské smlouvy, ČOV, provoz skladu a podobně. Potřebujeme na to vydělávat teď, kdy se prodává beze slev, ne v březnu který bývá ztrátový,“ míní Hrbek.

Krabice místo kontejnerů

Opatření by nemělo dělat problém ani řetězci supermarketů Tesco, který prodává módu vlastní značky F&F. „Pro nás to nebude nic úplně nového. Už v první vlně jsme měli na informacích box, kam zákazníci vraceli oblečení, které následně bylo ve 24hodinové karanténě, než šlo opět do prodeje,“ popisuje mluvčí Tesco Václav Koukolíček s tím, že problémy se skladovými zásobami to tehdy nezpůsobilo.

Je však podle něj otázka, zda budou fungovat zkušební kabinky. Na jaře musely být uzavřené, zákazníci si tak brali třeba tři kusy stejného oblečení a častěji pak oděvy vraceli.

Použití boxů či krabic, do kterých by se odkládalo použité oblečení, plánují v případě schválení opatření i second-handy, které fungují pod hlavičkou neziskové organizace Sue Ryder.



„Na jaře jsme to vyřešili tak, že naše prodavačky každé vyzkoušené a nekoupené zboží daly do krabice, na níž napsaly datum,“ uvádí Jan Dominik, vedoucí dobročinných obchodů Sue Ryder s tím, že stejným způsobem by to mohlo fungovat i nyní. Zmiňuje však, že dominantní část zákazníků prodejen tvoří stálé zákaznice, které si většinou po vyzkoušení oblečení koupí. „Takže nehrozí, že bychom museli mít někde vzadu obrovské kontejnery na oblečení, na které si někdo sáhl nebo které si někdo oblékl,“ doplňuje Dominik.

Kontrola z vnějšku nebo vlastní svědomí

Zkoušený sortiment si dokáže ohlídat i Dušan Holman, majitel olomouckého obuvnictví Obuv Holman. Nebojí se ani toho, že by mu zboží v polovině dne kvůli zkoušení došlo. „Na skladě máme tisíce bot a tolik lidí ani nepřijde. Na prodejně jsme ve dvou s manželkou, takže my si to uhlídat dokážeme,“ uvádí Holman.

Je však skeptický k tomu, jak se takové opatření bude zavádět ve velkých prodejnách. „Chodím každý den do Globusu, zkouší se tam boty o sto šest a nikomu to nevadí. Problém podle mě v řetězcích je a bude a to nejen u bot. Pokud má jít do karantény oblečení a obuv, tak by se tam měly dávat i potraviny, protože se v nich lidé probírají a je to všechno daleko více ochytané než nějaké boty,“ myslí si Holman.

„Karanténa oblečení a bot v podstatě není problém, ale kdo zaplatí tu námahu s výsledkem?“ ptá se majitelka největšího brněnského second-handu Botárna Oblékárna. „Jsme unavení a je tu otázka, jestli má vůbec cenu prodávat,“ uvádí.

Podle ní nedokonalost opatření spočívá také v tom, že ho nemá kdo kontrolovat. Poctiví prodejci si tak přidělávají práci navíc, zatímco ti nepoctiví pravidla ignorují. „Je to nekontrolovatelné a je to o tom, jestli má člověk zodpovědnost a svědomí. Já jsem to samozřejmě do karantény automaticky dávala a budu to tak dělat i teď,“ uvádí majitelka Botárny Oblékarny.

Psychický tlak

Někteří představitelé maloobchodu zmiňují ještě jedno podstatné „ale“. Nákazu prostřednictvím oblečení dosud nikdo neprokázal a riziko přenosu je podle různých zdrojů malé, respektive nepravděpodobné.

Ziskovému podnikání navíc brání neutuchající nejistota. O tom, zdali budou skutečně moct v pondělí otevřít, se majitelé módních řetězců, obuvnických krámků i second-handů dozví až v neděli. Psychický tlak tak nepomíjí ani s předzvěstí rozvolňování.