Ne všem západním značkám se v Číně nedaří. Kanadská firma nestačí sčítat zisky

Ještě v roce 2018 měla společnost Lululemon na čínském trhu jen 10 obchodů. Přibližně v té době se funkce ujímal nový ředitel pro čínský trh San Jen Ng, který dostal za úkol západní značku v Číně pozvednout. O šest let později má firma v Číně 130 poboček a loňské tržby dosáhly na úroveň jedné miliardy amerických dolarů (asi 23 miliard korun), píše agentura Bloomberg.

Většina západních firem se přitom na čínském trhu potýká s propadem tržeb. Ztráty počítá francouzský výrobce luxusního zboží LVMH nebo kavárenský řetězec Starbucks. Společnostem ze Západu se nedaří oslovit čínské zákazníky, kteří proti minulým létům více šetří a preferují domácí firmy.

Lululemon něco takového ale trápit nemusí. Čína je pro firmu druhým největším trhem po Spojených státech amerických. Potvrzují to i čísla z posledních měsíců, neboť firemní prodeje v prvních dvou letošních čtvrtletí v meziročním srovnání stouply o 40 procent.

Místo luxusu fitness

Značka v Číně těží z obrovské změny zákaznických preferencí. Zájem o její prémiové produkty je sice v Číně stále poměrně silný, doznal ale citelných změn. Místo tradičního luxusu a okázalé spotřeby se totiž čínští spotřebitelé nyní více zaměřují na produkty v oblasti zdraví, celoživotní pohody a aktivního životního stylu. „Zdraví a wellness jsou v Číně novými kategoriemi luxusu,“ potvrzuje Jessica Gleesonová, výkonná ředitelka konzultantské firmy BrighterBeauty.

Tento posun je patrný i na čínských sociálních sítích. Uživatelé nyní místo drahých značek a exotických dovolených sdílejí své cvičební rutiny a meditační techniky. Právě na tento trend Lululemon reaguje svou nabídkou oblečení pro jógu a další sporty, které odpovídají potřebám a zájmům čínských spotřebitelů.

Kanadské firmě se zároveň povedlo zaujmout produkty, které cílí konkrétně na čínské zákazníky. Patří sem například kolekce Hike, která odpovídá rostoucí popularitě turistiky a venkovních aktivit po koronavirové pandemii. Firmě se také podařilo bodovat s úspěšnými marketingovými kampaněmi, které si brzy získaly své zákazníky. Lululemon v Číně také pořádá bezplatné sportovní lekce nebo sází na spolupráci s trenéry.

„Lululemon buduje své čínské pole působnosti město po městě, posilovnu po posilovně... Jsou na vrcholu a teď se musejí pokusit tento růst udržet,“ říká pro Bloomberg Rogier Bikker, výkonný ředitel reklamní agentury Media.Monks.

Závislost na čínském trhu

Analýza společnosti HSBC ukazuje, že do roku 2026 bude čínský trh pro kanadskou společnost Lululemon ještě významnější. V té době budou čínské tržby stát asi za jednou pětinou celkových příjmů společnosti. Firma tak bude na čínském trhu poměrně závislá, a to víc, než jaká je třeba nynější závislost na Číně v případě Applu nebo Starbucksu.

Nynější úspěch na čínském trhu je navíc v obrovském kontrastu vůči situaci v USA. Firma totiž na americkém trhu před pár týdny snížila svou prognózu tržeb za rok 2024. I proto její akcie v posledních měsících klesly už o více než 30 procent. V Číně je to ale momentálně úplně jiný příběh. Podnik je lídrem mezi sportovními značkami ze Západu a úspěšně poráží konkurenci.

I přes úspěchy z posledních měsíců ale kanadská společnost stojí před celou řadou výzev. Dříve byla spojována hlavně se zákazníky z velkých měst, nyní se ale snaží o expanzi také do menších celků. To na druhé straně může vést k propadu exkluzivity. Podnik se musí potýkat také s rostoucím počtem domácích výrobců, kteří se snaží na čínský trh přijít s levnějšími alternativami. Agentura Bloomberg uzavírá, že obrovskou výzvou do budoucna je také přetrvávající inflace a ekonomická nejistota.