Výrobce vagonů Nymwag CS získal první zakázky, počítá s dalším růstem

„Od minulého týdne máme v rukou dva nové kontrakty na dodávku 130 cisternových vozů pro francouzskou společnost ATIR RAIL a čtyřiceti kontejnerových nákladních vagonů pro italskou firmu GTS“, říká generální ředitel Nymwag CS Petr Vlček.

Firma momentálně zaměstnává 308 lidí, ale do konce roku, kdy plánuje spustit všechny tři výrobní linky, hodlá tento počet zdvojnásobit na šest set.

Pro letošní rok má společnost v plánu vyrobit 420 nákladních vagonů. S rozběhem všech tří linek by výrobní kapacita měla dosáhnout 750 vagonů ročně. Podle Vlčka by se pak v horizontu dvou let měla dále zvýšit až na 1 300 vozů, čímž by se firma zařadila na třetí místo mezi evropskými výrobci vagonů.