Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisky firmy stouply o desítky procent

  9:44
Americký výrobce čipů Nvidia ve středu večer oznámil výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. Zisk společnosti ve třetím čtvrtletí činil 31,9 miliardy dolarů (668,2 miliardy Kč), meziročně to bylo o 65 procent více, v tržbách pak Nvidia vykázala rekordních 57 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Výsledky nejhodnotnější veřejně obchodované firmy na světě tak podle agentury AFP předčily očekávání analytiků, a to v době, kdy se objevují spekulace o vyčerpání růstu založeném na investicích do umělé inteligence.

Výsledky Nvidie investoři vnímají jako vodítko pro další vývoj trhu, který letos poháněl růst umělé inteligence. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang k lepším výsledkům za třetí čtvrtletí řekl, že je to díky pokračujícímu zvyšování poptávky po sofistikovaných čipech společnosti pro AI.

Tržby meziročně vzrostly o 62 procent na 57 miliard dolarů. Růst analytici očekávali, a to ve výši 54,9 miliardy dolarů (1,14 bilionu Kč), poznamenala CNN. Rovněž zisky mírně překonaly očekávání. Tato zpravodajská televize dodala, že vyšší než očekávaný růst naznačuje, že poptávka po AI čipech zůstává silná nehledě na otázky, zda výnosy z této technologie nezaostanou za investicemi do AI infrastruktury.

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

„Finanční trhy se zatajeným dechem čekaly na to, jaká čísla ukáže Nvidia, protože až 90 procent AI čipů pochází od ní. Napětí bylo o to vyšší, že v poslední době se stále více mluvilo o AI bublině,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. Poznamenal, že poptávka po AI čipech Nvidie zdaleka neutichá. „Právě naopak, poptávka od velkých provozovatelů datových center, jako jsou Microsoft, Amazon, Google, Meta a Oracle dále akceleruje a nejnovější čipy Nvidie řady Blackwell jsou již vyprodány,“ dodal.

V reakci na příznivé výsledky se hodnota akcií zvýšila o 3,4 procenta. Už před zveřejněním výsledků Nvidie akcie ve Spojených státech posílily.

