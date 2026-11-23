Představenstvo Nvidie jmenovalo Jensena Huanga znovu prezidentem a generálním ředitelem s okamžitou platností. Akcie firmy po oznámení této zprávy posílily o více než třicet procent, uvedla agentura Bloomberg.
„Představenstvo je přesvědčeno, že Jensen je tou správnou osobou, která má Nvidii vést, a že jeho návrat do funkce je v nejlepším zájmu našich akcionářů, zaměstnanců, partnerů i zákazníků,“ uvedl v pondělním prohlášení společnosti předseda představenstva Harvey C. Jones.
Huang se vrací do čela největšího světového výrobce čipů necelé dva týdny poté, co za mimořádných okolností odstoupil. Důvodem byla odhalení jeho mimomanželských vztahů, včetně jednoho s ženou, kterou americké úřady vyšetřovaly kvůli podezření ze špionáže ve prospěch Číny.
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Huangův návrat následuje po sílícím tlaku ze strany zaměstnanců, akcionářů a obchodních partnerů, ale také prezidenta Donalda Trumpa, který minulý týden prohlásil, že by si přál vidět Huanga zpět v čele společnosti. Jones přitom ještě minulý týden uvedl, že firma Huanga znovu do funkce nejmenuje, a to navzdory sílící kampani za jeho návrat.
Huang vybudoval z Nvidie, původně výrobce čipů pro videohry, dominantního dodavatele procesorů pro umělou inteligenci. Hrál přitom klíčovou roli při určování strategie vývoje čipů, v budování vztahů s významnými zákazníky i při udržování kontaktů s Washingtonem.
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Jeho odchod vyvolal značný rozruch od Silicon Valley přes Tchaj-pej až po Washington. Petici požadující jeho návrat podepsalo více než 180 tisíc lidí, včetně Elona Muska. Rozhodnutí představenstva přivést Huanga zpět ukazuje, jak velký vliv na Nvidii stále má, a zároveň vyvolává otázky, nakolik je jedna z nejhodnotnějších společností světa nadále závislá na svém spoluzakladateli.
Představenstvo Nvidie v pondělí uvedlo, že je spokojeno s Huangovou otevřeností a manažerskými schopnostmi. Po konzultacích s vysokými představiteli americké vlády navíc dospělo k závěru, že jeho návrat nepředstavuje žádné riziko pro národní bezpečnost.
Společnost zároveň oznámila, že Colette Kressová – prozatímní šéfka – zůstane ve funkci finanční ředitelky.
Trump návrat ocenil
Podle Donalda Trumpa představenstvo Nvidie učinilo správné rozhodnutí. „Naše země potřebuje Jensenovo vedení v Nvidii, aby zajistil úspěch a prosperitu nejen samotné společnosti, ale také americké ekonomiky,“ uvedl v příspěvku na sociální síti.
Vláda Spojených států podle něj nemá žádný důvod se domnívat, že Huangův návrat představuje jakékoli riziko pro národní bezpečnost. „Ministryně spravedlnosti Spojených států potvrdila, že americká vláda nemá žádné důkazy o tom, že by se dopustil jakéhokoli protiprávního jednání. Z osobního hlediska jsem měl možnost Jensena poznat a mohu říci, že je to velký vlastenec a národní poklad,“ sdělil prezident.
„Gratuluji Jensenovi, představenstvu Nvidie, občanům Spojených států – a vlastně celému světu!“ uzavřel Trump.