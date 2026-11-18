Analytici očekávali tržby 109,11 miliardy USD. Společnost překonala očekávání analytiků u tržeb již 17. čtvrtletí za sebou. Tržby z datových center rostly ještě rychleji, o 110 procent na 107,6 miliardy USD.
Společnost současně uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí očekává tržby 130 miliard USD, plus minus tři procenta. To je nad průměrným odhadem analytiků, kteří podle společnosti LSEG počítají s tržbami 125,25 miliardy USD. Nvidia dodala, že její výhled počítá s nulovými tržbami z prodeje čipů pro datová centra do Číny. Lepší výhled poskytl investorům určitou úlevu.
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Na začátku všeho byl herní čip. Jak Huangova firma ovládla celý svět
Akcie firmy v reakci na zprávu po skončení běžného obchodování na burze posílily téměř o čtyři procenta. Za celý letošní rok do úterního závěru obchodování ale ztrácejí zhruba 17 procent. Tržní hodnota společnosti se pohybuje kolem 3,8 bilionu USD.
Firma zveřejnila silné výsledky hospodaření poté, co její generální ředitel Jensen Huang minulý týden odstoupil z funkce po skandálu kolem jeho vztahu se ženou, kterou podle médií americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu. Firmu nyní vede finanční ředitelka Colette Kressová a společnost hledá trvalé řešení nástupnictví po Huangovi. Ten oznámil, že je připraven vrátit se do čela firmy, pokud mu to správní rada nabídne a bude to v zájmu společnosti, jejích akcionářů a zaměstnanců.
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Předseda správní rady Harvey Jones po zveřejnění výsledků oznámil, že správní rada nemá v úmyslu Huanga znovu do funkce jmenovat. Firma podle něj chce jmenovat nového generálního ředitele co nejdříve. „Nechceme ale uspěchat jmenování generálního ředitele, než nalezneme tu skutečně vhodnou osobu,“ uvedl Jones.