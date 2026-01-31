Nvidia couvá z investice 100 miliard dolarů do OpenAI, obává se konkurence

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.


foto: Profimedia.cz

Výrobce čipů v září 2025 oznámil plány investovat do OpenAI až 100 miliard dolarů v rámci dohody, která by OpenAI poskytla hotovost a přístup k pokročilým čipům, které jsou klíčové pro udržení dominantního postavení ve stále konkurenčnějším prostředí.

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang podle deníku WSJ, který informaci uvedl s odvoláním na své zdroje, v posledních měsících soukromě zdůrazňoval partnerům v oboru, že tato dohoda není závazná a nebyla definitivně uzavřena.

Huang také soukromě kritizoval nedostatek disciplíny v přístupu OpenAI k podnikání a vyjádřil obavy z konkurence, které čelí ze strany společností jako Google ze skupiny Alphabet nebo Anthropic, dodal WSJ.

Podle deníku společnosti nyní přehodnocují budoucnost partnerství. Součástí toho je jednání o zapojení Nvidie do nejnovějšího kola financování. Nvidia podle zdrojů serveru The Information jedná o výrazně nižší investici zhruba 30 miliard dolarů.

OpenAI podepsalo řadu dohod s výrobci čipů a cloudovými společnostmi, které pomohly nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři však od té doby začali mít obavy o schopnosti startu-pu dohody financovat, což vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů. Šéf OpenAI Sam Altman uvedl, že závazky OpenAI plynoucí z těchto dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v loňském roce.

Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech

Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst 44 procent oproti roku 2025.

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na tuto technologii. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaná a realita je daleko od jejich plánů.

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

