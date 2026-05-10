Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Jan Dvořák
  9:00
Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní doufá, že firma zvýší prodeje díky obratu v podobě levnějších motocyklů. Také v příštím roce slibuje návrat jednoho z nejoblíbenějších modelů této značky.
Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6. května 2026) | foto: https://www.harley-davidson.com/

Čelní pohled na Street Glide
Do zadního kufru je vyjdou dvě integrální přilby.
Vysoký plexištít umí na dálnici hodně dobře odklonit proudění větru.
Nabídka barev je spíš decentní, výraznější je jen červená varianta.
31 fotografií

Nové motocykly představují pokus, aby se tato ikonická, avšak v obtížích se nacházející značka opět stala atraktivní pro spotřebitele, kteří si nemohou dovolit výrobky s cenami srovnatelnými s osobními automobily, píše portál The Wall Street Business.

Zaměření na motocykly základní třídy je obratem ve strategii, kterou plánoval Starrsův předchůdce Jochen Zeitz. Dlouholetý ředitel společnosti, který se stal hlavou firmy v roce 2020 a odešel v říjnu, totiž dával přednost velkým a drahým turistickým motocyklům a cruiserům, které mohou stát více než 50 000 dolarů,

Králové silnic v testu. Silniční křižníky H-D hýří silou i majestátem

Zeitz měl rovněž napjaté vztahy s mnoha prodejci značky, kteří měli pocit, že firma zvyšuje ziskové marže mateřské společnosti na jejich úkor.

Starrs si proto dal za prioritu tyto vztahy urovnat. Jeho strategie nyní počítá se zdvojnásobením zisků prodejců v tomto roce a se čtyřnásobným zvýšením do roku 2029.

Návrat Sportsteru

Značka chystá návrat modelu Sportster, tedy základního motocyklu, jehož výrobu ukončila v roce 2022 poté, co dospěla k závěru, že jeho vzduchem chlazený motor nesplňuje evropské ekologické předpisy. „S novým modelem se tento problém vyřešil,“ uvedl Starrs, aniž by však uvedl konkrétní podrobnosti. Motocykl se bude prodávat přibližně za 10 000 dolarů, což je cena srovnatelná s nejlevnějším motocyklem, který HD v současnosti vyrábí, a bude vybaven motorem o objemu 883 cm³.

Motocykl bude k dispozici po celém světě a do prodeje se dostane příští rok. Modely Sportster pro americký trh se podle Starrse budou vyrábět v továrně společnosti v Yorku v Pensylvánii. „Naši zákazníci o něj mají zájem, což znamená, že o něj mají zájem i naši prodejci, a proto jsme tak nadšení z jeho návratu,“ dodal.

Nový šéf rovněž uvedl, že společnost také pokračuje v přípravě dříve oznámeného modelu s názvem Sprint, který bude stát kolem 6 000 dolarů a bude mít motor o objemu 440 kubických centimetrů. V prodejnách se objeví ještě letos. Místo výroby modelu zatím nebylo určeno, ale společnost vyrábí některé motocykly v továrně v Thajsku a má partnerství s výrobcem motocyklů v Indii.

Společnost rovněž oznámila, že bude i nadále nabízet své další modely základní řady, včetně modelu Nightster, motocyklu s kapalinou chlazeným motorem, který si podle mnohých u puristů značky Harley-Davidson zatím nedokázal získat přízeň. Harley-Davidson snížil jeho cenu na 10 000 dolarů a uvedl, že prodej následně vzrostl.

Ambiciózní prodejní cíl

Strategie sice pomohla společnosti zvýšit zisky, ale mělo to jen malý vliv na maloobchodní prodej motocyklů této firmy, který od svého vrcholu v roce 2006 prudce klesá. Trend přispěl rovněž k slabé ceně akcií, která v březnu klesla až na 17 dolarů.

Sportster v tom bude hrát svou roli. Harley jej nazývá „dokonalým prázdným plátnem pro sebevyjádření“, což znamená, že jezdci si ho budou moci personalizovat pomocí dílů a příslušenství, které jsou pro prodejce významným zdrojem zisku.

Cestovatelský speciál Harley-Davidson mění po padesáti letech tvář

Pokud Harley-Davidson chystá obrat, výsledky za první čtvrtletí naznačují, že tento proces začal spíše pozvolna. Firma sice splnila očekávání Wall Streetu ohledně zisku na akcii a její tržby byly mírně vyšší. Maloobchodní tržby v Severní Americe vzrostly proti předchozímu roku o čtrnáct procent, což však bylo částečně způsobeno slevami na starší modely.

Společnost potvrdila i svůj cíl prodat v tomto roce až 135 000 motocyklů. Pokud tento cíl splní, bude to poprvé za posledních pět let, kdy se tržby zvýšily, uzavírá americký portál.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní...

10. května 2026

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Premium
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...

10. května 2026

Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018)

Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...

10. května 2026

Čína využívá energetické krize. Rozhoduje, kterým asijským státům pomůže

Srí Lanka oznámila kratší pracovní týden, aby šetřila své vzácné zásoby paliva,...

Válka v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu tvrdě dopadly na asijské země závislé na dovozu paliv. Peking využívá situace k posílení regionálního vlivu a sousedům nabízí omezenou pomoc s dodávkami...

9. května 2026

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

9. května 2026

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré...

9. května 2026

V poušti, letadle i sídle prezidenta. Pobočky McDonald's umějí překvapit

Nejstarší a dosud fungující McDonald’s se nachází v Downey v americkém státě...

Pobočky řetězce rychlého občerstvení McDonald’s nejsou jedna jako druhá, i když se to třeba na první pohled může zdát. Na světě existuje několik provozoven, které lze považovat za jedinečné a právě...

9. května 2026

Větrníky nemusí končit na skládce. Reportáž z továrny, kde jim vrací život

Obří části větrných turbín uvnitř haly závodu GE Vernova v Noblejas, které zde...

Závod společnosti GE Vernova v městečku Noblejas asi 60 kilometrů jižně od Madridu vypadá navenek jako každý jiný v této průmyslové zóně. Uvnitř prostorných a čistých hal však místní zaměstnanci...

9. května 2026

Pivo budou brzy vařit humanoidní roboti, říká šéf Poděbradského pivovaru

Premium
Ludvík Gebauer, majitel pivovaru v Poděbradech (5. května 2026)

Rodiče zachránili pivovar 14 dní před demolicí, vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz Ludvík Gebauer z Poděbradského pivovaru. Sází hodně na nové postupy, do konce desetiletí si dokáže představit obsluhu...

9. května 2026

Čínský Linkerbot míří na valuaci šest miliard dolarů, sází na robotické ruce

Robotické ruce společnosti Linkerbot (27. dubna 2026)

Čínský startup Linkerbot, který je dominantním hráčem na trhu robotických rukou pro humanoidní roboty, chce usilovat o valuaci šest miliard dolarů (125 miliard Kč). Jeho výrobky dokážou provádět...

8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

Norská noční můra jménem polární záře. Ilegálním průvodcům je v patách policie

Polární záře nad Troms&#248;

Cestování za polární září zažívá v arktických částech Evropy nevídaný rozmach. Ale zatímco turisté loví s mobily v ruce vzácný astronomicko-geofyzikální jev, podvodníci mají spadeno na jejich peníze....

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.