Nové motocykly představují pokus, aby se tato ikonická, avšak v obtížích se nacházející značka opět stala atraktivní pro spotřebitele, kteří si nemohou dovolit výrobky s cenami srovnatelnými s osobními automobily, píše portál The Wall Street Business.
Zaměření na motocykly základní třídy je obratem ve strategii, kterou plánoval Starrsův předchůdce Jochen Zeitz. Dlouholetý ředitel společnosti, který se stal hlavou firmy v roce 2020 a odešel v říjnu, totiž dával přednost velkým a drahým turistickým motocyklům a cruiserům, které mohou stát více než 50 000 dolarů,
Zeitz měl rovněž napjaté vztahy s mnoha prodejci značky, kteří měli pocit, že firma zvyšuje ziskové marže mateřské společnosti na jejich úkor.
Starrs si proto dal za prioritu tyto vztahy urovnat. Jeho strategie nyní počítá se zdvojnásobením zisků prodejců v tomto roce a se čtyřnásobným zvýšením do roku 2029.
Návrat Sportsteru
Značka chystá návrat modelu Sportster, tedy základního motocyklu, jehož výrobu ukončila v roce 2022 poté, co dospěla k závěru, že jeho vzduchem chlazený motor nesplňuje evropské ekologické předpisy. „S novým modelem se tento problém vyřešil,“ uvedl Starrs, aniž by však uvedl konkrétní podrobnosti. Motocykl se bude prodávat přibližně za 10 000 dolarů, což je cena srovnatelná s nejlevnějším motocyklem, který HD v současnosti vyrábí, a bude vybaven motorem o objemu 883 cm³.
Motocykl bude k dispozici po celém světě a do prodeje se dostane příští rok. Modely Sportster pro americký trh se podle Starrse budou vyrábět v továrně společnosti v Yorku v Pensylvánii. „Naši zákazníci o něj mají zájem, což znamená, že o něj mají zájem i naši prodejci, a proto jsme tak nadšení z jeho návratu,“ dodal.
Nový šéf rovněž uvedl, že společnost také pokračuje v přípravě dříve oznámeného modelu s názvem Sprint, který bude stát kolem 6 000 dolarů a bude mít motor o objemu 440 kubických centimetrů. V prodejnách se objeví ještě letos. Místo výroby modelu zatím nebylo určeno, ale společnost vyrábí některé motocykly v továrně v Thajsku a má partnerství s výrobcem motocyklů v Indii.
Společnost rovněž oznámila, že bude i nadále nabízet své další modely základní řady, včetně modelu Nightster, motocyklu s kapalinou chlazeným motorem, který si podle mnohých u puristů značky Harley-Davidson zatím nedokázal získat přízeň. Harley-Davidson snížil jeho cenu na 10 000 dolarů a uvedl, že prodej následně vzrostl.
Ambiciózní prodejní cíl
Strategie sice pomohla společnosti zvýšit zisky, ale mělo to jen malý vliv na maloobchodní prodej motocyklů této firmy, který od svého vrcholu v roce 2006 prudce klesá. Trend přispěl rovněž k slabé ceně akcií, která v březnu klesla až na 17 dolarů.
Sportster v tom bude hrát svou roli. Harley jej nazývá „dokonalým prázdným plátnem pro sebevyjádření“, což znamená, že jezdci si ho budou moci personalizovat pomocí dílů a příslušenství, které jsou pro prodejce významným zdrojem zisku.
Pokud Harley-Davidson chystá obrat, výsledky za první čtvrtletí naznačují, že tento proces začal spíše pozvolna. Firma sice splnila očekávání Wall Streetu ohledně zisku na akcii a její tržby byly mírně vyšší. Maloobchodní tržby v Severní Americe vzrostly proti předchozímu roku o čtrnáct procent, což však bylo částečně způsobeno slevami na starší modely.
Společnost potvrdila i svůj cíl prodat v tomto roce až 135 000 motocyklů. Pokud tento cíl splní, bude to poprvé za posledních pět let, kdy se tržby zvýšily, uzavírá americký portál.