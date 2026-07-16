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Prodejce parfémů a kosmetiky Notino prosperuje. Utržil skoro 43 miliard

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  18:25
Notino

Notino | foto: Archiv Notino

Největším logistickým centrem firmy Notino v Rajhradě prošlo za minulý rok...
Největším logistickým centrem firmy Notino v Rajhradě prošlo za minulý rok...
Největším logistickým centrem firmy Notino v Rajhradě prošlo za minulý rok...
Nejintenzivnějším obdobím je pro centrum poslední čtvrtletí roku, do kterého...
17 fotografií
E-shop s parfémy a kosmetikou Notino dosáhl v uplynulém účetním roce, který trval od května 2025 do dubna 2026, obratu 1,76 miliardy eur (42,6 miliardy korun). Největším trhem společnosti zůstává Polsko s podílem nad 15 procent na celkovém obratu, na Česko připadá o tři procentní body méně. Vyplývá to z tiskové zprávy Notina.

Mezi další významné trhy Notina patří Itálie a Rumunsko, nejrychleji však rostly trhy v Chorvatsku a Litvě, kde obrat vzrostl meziročně o více než čtvrtinu.

V minulém roce se Notino zaměřilo na zjednodušení organizační struktury, propustilo přibližně 300 zaměstnanců a investovalo do výstavby nových prodejen. Právě tyto změny podle jednoho ze tří generálních ředitelů Jakuba Šedivého způsobily, že společnost vykazovala na konci loňského roku, kdy lidé utrácejí za vánoční nákupy, růst jen v jednotkách procent. Zvrat podle firmy nastal v prvních měsících letošního roku, kdy se tempo růstu zvýšilo na 27 procent.

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Společnost dále investovala do zjednodušování nákupního procesu, rozvoje digitálních služeb, personalizace zákaznického prostředí i do spuštění nového věrnostního programu. Rozšiřovala také svojí službu Notino Partner, přes kterou si zákazníci mohou zarezervovat sezení u kadeřníka nebo v kosmetických salonech. V současnosti tato platforma funguje v pěti evropských zemích.

Notino je původem česká firma, vznikla v roce 2004. Aktuálně působí na 27 evropských trzích a provozuje také 27 kamenných prodejen v osmi evropských zemích, jejichž tržby meziročně vzrostly o téměř 30 procent. Letos na podzim otevře první prodejnu ve slovinské Lublani.

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