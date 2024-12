Notino získalo od českých bank úvěr. Peníze firma použije na investice

Prodejce parfémů a kosmetiky Notino získal od českých bank úvěr ve výši 370 milionů eur (více než devět miliard korun). Peníze firma využije na nové investice, například do modernizace a rozšiřování sítě kamenných poboček, infrastruktury a IT systémů či na navýšení skladových zásob. Za uplynulý finanční rok prodejce Notino meziročně zvýšil obrat o 28 procent přibližně na 1,34 miliardy eur. Společnost to uvedla v tiskové zprávě.