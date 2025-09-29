Původem brněnská firma dnes platí za silného hráče v Polsku, které se na obratu podílelo téměř z 16 procent, přičemž nejvyšší meziroční růst zaznamenalo Finsko a Irsko, kde značka vzrostla o 56 a 39 procent.
Firma celkově působí na 27 evropských trzích a obsluhuje více než 30 milionů zákazníků. Notino, které, ve fiskálním roce 2024 (květen 2024 až duben 2025) dosáhlo obratu ve výši 1,579 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 18 procent. Poslední fiskální rok přitom z pohledu Notina definovala odlišná dynamika trhu v průběhu celého roku.
„Prvních devět měsíců fiskálního roku bylo skvělých, ale sezona byla náročnější. Po Vánocích jsme se soustředili na stabilizaci a uvědomili jsme si, že fokus je důležitější než rychlá expanze. Pořád rosteme několikanásobně nad trhem a víme, že chceme investovat do kvalitního, dlouhodobě udržitelného růstu,“ říká Chief Executive Officer Notina Zbyněk Kocián.
Důraz na zákazníka a rychlé doručení
K lepšímu výsledku má mimo jiné přispět moderní logistická infrastruktura. Notino dnes provozuje čtyři moderní distribuční centra, a to v České republice, Rumunsku, Itálii a Polsku. Ta umožňují rychlejší a spolehlivější doručování objednávek napříč Evropou.
„Jednou z hlavních výzev, kterým v oblasti logistiky čelíme, je automatizace našich distribučních center. Tato oblast je nesmírně komplexní, zejména s ohledem na obrovský objem zásilek, které denně odbavujeme,“ říká Chief Logistics Officer Notina Tomáš Hofer. Notino proto buduje vlastní interní týmy odborníků a zároveň spolupracuje s předními partnery z oboru.
Notino rozšiřuje kamennou síť po Evropě. Strategické investice míří do Česka
Díky tomu za uplynulý fiskální rok firma odeslala zákazníkům celkem 114 771 511 produktů. Rekordním dnem v počtu odeslání objednávek se stal Black Friday 29. listopadu, kdy Notino odeslalo téměř 300 000 balíčků. Mezi nejprodávanější kategorie za uplynulý fiskální rok patřily vůně, ty tvořily téměř polovinu nákupů. Mezi další významné kategorie patří také skincare produkty, které tvořily 14 procent nebo vlasová kosmetika, ta meziročně vzrostla o téměř 20 procent.
Notino rozšiřuje i síť kamenných prodejen
Významným pilířem strategie Notina je také omnichannel přístup, který kombinuje silné postavení v online prostředí s rostoucí sítí kamenných prodejen. V uplynulém roce Notino otevřelo nové pobočky v Česku, v Polsku, a v červenci 2025 i vůbec první obchod v chorvatském Záhřebu. Celkem nyní firma provozuje 27 prodejen v osmi evropských zemích.
„Naučili jsme se, jak být ziskoví i ve fyzickém světě. I proto, že naším cílem je poskytovat nejvyšší standard v nakupování. Proto modernizujeme celé portfolio prodejen. Otevíráme nové, již existující stěhujeme na nová místa nebo kompletně renovujeme stávající prostory,“ popisuje Chief Commercial Officer Bartosz Kliś.
Notino díky této strategii chce být zákazníkům co nejblíže a poskytovat jim personalizovaný servis, ať už se rozhodnou pro nákup v aplikaci či na webu nebo přímo na pobočce.
Fiskální rok 2024 byl zároveň obdobím, kdy se firma rozhodla pro hlubší pohled dovnitř. „Transformovali jsme se proto, abychom do budoucna dokázali dělat méně věcí, ale s větší kvalitou. Po dvaceti letech jsme se poprvé ohlédli zpět a rozhodli se nastavit nové procesy tak, aby byly stabilní a dlouhodobě funkční, říká Kocián.
Notino získalo od českých bank úvěr. Peníze firma použije na investice
Odrazilo se to v nejvyšších patrech vedení, kde vznikla tři velká centra. První vede Lukáš Havlásek, který dohlíží na internetový prodej, zákaznický prožitek a inovace. Druhé řídí obchodní ředitel Bartosz Kliś, ten se stará o měřitelné výsledky, nacenění a spolupráci s dodavateli. Trojici uzavírá relativní nováček v Notinu, ale zkušená manažerka Hana Ducháčková, pod niž spadá strategie a plánováni, lidské zdroje a IT vývoj.