Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Elon Musk výrazným způsobem pomohl k návratu Donalda Trumpa zpět do Bílého domu. Kromě toho, že je letitým Trumpovým zastáncem, se dlouhodobě poměrně pozitivně vyjadřuje na adresu některých krajně pravicových stran v Evropě. Ačkoliv jeho názory řada evropských spotřebitelů odsoudila, a dokonce i přehodnotila svůj přístup k automobilce Tesla, v Norsku je momentální situace odlišná, píše agentura Reuters.
„Mám Teslu rád, ale ne vše, co se kolem ní děje. Bezproblémové technologii auta a nabíjecí infrastruktuře, kterou Tesla nabízí, se ale jiné automobilky ani zdaleka nepřiblíží,“ přiznává norský spotřebitel Espen Lysholm, který si během letošního května pořídil Model Y, tedy nové elektrické SUV. Pro něj jde už o třetí nový automobil od této značky, které i přes Muskovy kontroverze zůstává nadále věrný.
|
Nehoda s autopilotem? Viník je nepozorný řidič, brání se Tesla placení odškodného
V Norsku, kde momentálně žije asi 5,5 milionu lidí, prodeje značky Tesla v první polovině letošního roku v meziročním srovnání stouply o 24 procent. Ačkoliv třeba v Německu, Nizozemsku, Dánsku či Švédsku Tesla o část prodejů v první části roku 2025 přišla, Norska se propad netýkal.
Norové značku milují
Tesle se v Norsku podařilo vybudovat poměrně výsadní postavení, které nejspíš jen tak něco neohrozí. „Každý v Norsku zná někoho, kdo Teslu vlastní. Pro řadu Norů je tento vztah už osobní,“ domnívá se Christina Buová z Norského sdružení majitelů elektromobilů s tím, že Norsko výrazně pomohlo Tesle s budováním síly, kterou nyní má.
|
Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem
Příběh značky Tesla v Norsku sahá až do roku 2013, kdy se stalo útočištěm Tesly jako první země mimo Severní Ameriku. Tesla tam vybudovala první síť rychlonabíječek v Evropě, a i díky tomu se z Norska stala jedna z největších elektromobilových velmocí na světě. I Musk má k Norsku dlouhodobě blízko. „Norsko je skvělé,“ napsal roce 2022 na X.
O slovo se ale začíná hlásit i konkurence
Tesla ale v Norsku nesmí usnout na vavřínech. Prodeje čínských značek jako BYD, XPeng či MG rostou. Podobně se začíná čím dál více dařit také Volkswagenu a Volvu. Agentura Reuters ale zároveň píše, že Tesla si Norsko v posledních měsících získala hlavně díky modernizovanému Modelu Y, který uvedla na jaře. Přišla se slevovými akcemi, výhodným financováním na splátky i měsíčním bezplatným nabíjením.
Otázkou ale zůstává, jestli se Tesle podaří v Norsku udržet přízeň dlouhodobě. Řada výzkumů veřejných mínění totiž ukazuje, že podle až 40 procent norských majitelů americké značky Muskova politika automobilku poškozuje. I přesto ale více než polovina současných vlastníků do budoucna stále počítá s tím, že si nové auto Tesly ještě pořídí.
|
Tesla v Evropě testuje systém plně autonomního řízení, čeká na schválení
Někteří Norové se ale s Teslou v poslední době rozloučili. „Abych Teslu pomohl zachránit, musím ji bojkotovat,“ řekl pro Reuters Odd Bakken, který byl značce věrný od roku 2014. Dlouhou dobu obdivoval i Muska, ale v poslední době změnil názor. Bakken ale zároveň přiznal, že o koupi ojetého modelu od Tesly by uvažoval, jelikož automobilka by z takové koupě už nic neměla.