Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Autor:
  19:17
Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv mnohde pověst značky doplatila na Muskovy politické názory, na norském trhu Tesla tento problém řešit nemusí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií

Elon Musk výrazným způsobem pomohl k návratu Donalda Trumpa zpět do Bílého domu. Kromě toho, že je letitým Trumpovým zastáncem, se dlouhodobě poměrně pozitivně vyjadřuje na adresu některých krajně pravicových stran v Evropě. Ačkoliv jeho názory řada evropských spotřebitelů odsoudila, a dokonce i přehodnotila svůj přístup k automobilce Tesla, v Norsku je momentální situace odlišná, píše agentura Reuters.

„Mám Teslu rád, ale ne vše, co se kolem ní děje. Bezproblémové technologii auta a nabíjecí infrastruktuře, kterou Tesla nabízí, se ale jiné automobilky ani zdaleka nepřiblíží,“ přiznává norský spotřebitel Espen Lysholm, který si během letošního května pořídil Model Y, tedy nové elektrické SUV. Pro něj jde už o třetí nový automobil od této značky, které i přes Muskovy kontroverze zůstává nadále věrný.

Nehoda s autopilotem? Viník je nepozorný řidič, brání se Tesla placení odškodného

V Norsku, kde momentálně žije asi 5,5 milionu lidí, prodeje značky Tesla v první polovině letošního roku v meziročním srovnání stouply o 24 procent. Ačkoliv třeba v Německu, Nizozemsku, Dánsku či Švédsku Tesla o část prodejů v první části roku 2025 přišla, Norska se propad netýkal.

Norové značku milují

Tesle se v Norsku podařilo vybudovat poměrně výsadní postavení, které nejspíš jen tak něco neohrozí. „Každý v Norsku zná někoho, kdo Teslu vlastní. Pro řadu Norů je tento vztah už osobní,“ domnívá se Christina Buová z Norského sdružení majitelů elektromobilů s tím, že Norsko výrazně pomohlo Tesle s budováním síly, kterou nyní má.

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Příběh značky Tesla v Norsku sahá až do roku 2013, kdy se stalo útočištěm Tesly jako první země mimo Severní Ameriku. Tesla tam vybudovala první síť rychlonabíječek v Evropě, a i díky tomu se z Norska stala jedna z největších elektromobilových velmocí na světě. I Musk má k Norsku dlouhodobě blízko. „Norsko je skvělé,“ napsal roce 2022 na X.

O slovo se ale začíná hlásit i konkurence

Tesla ale v Norsku nesmí usnout na vavřínech. Prodeje čínských značek jako BYD, XPeng či MG rostou. Podobně se začíná čím dál více dařit také Volkswagenu a Volvu. Agentura Reuters ale zároveň píše, že Tesla si Norsko v posledních měsících získala hlavně díky modernizovanému Modelu Y, který uvedla na jaře. Přišla se slevovými akcemi, výhodným financováním na splátky i měsíčním bezplatným nabíjením.

Otázkou ale zůstává, jestli se Tesle podaří v Norsku udržet přízeň dlouhodobě. Řada výzkumů veřejných mínění totiž ukazuje, že podle až 40 procent norských majitelů americké značky Muskova politika automobilku poškozuje. I přesto ale více než polovina současných vlastníků do budoucna stále počítá s tím, že si nové auto Tesly ještě pořídí.

Tesla v Evropě testuje systém plně autonomního řízení, čeká na schválení

Někteří Norové se ale s Teslou v poslední době rozloučili. „Abych Teslu pomohl zachránit, musím ji bojkotovat,“ řekl pro Reuters Odd Bakken, který byl značce věrný od roku 2014. Dlouhou dobu obdivoval i Muska, ale v poslední době změnil názor. Bakken ale zároveň přiznal, že o koupi ojetého modelu od Tesly by uvažoval, jelikož automobilka by z takové koupě už nic neměla.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě

Faceliftovaná Škoda Enyaq

VIDEO V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si...

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Milan Design Week 2025

VIDEO Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup...

Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami

Kinetóza není patologie nebo nemoc, která by se dala léčit. Je to přirozený rys...

Můžete patřit k těm nejpřednějším fanouškům vozů na baterky, vidět v nich čistou budoucnost. Ale to...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Seniory vozí nadupanými SUV za milion. Levněji to nešlo, hájí elektrovozy šéf domova

Starosta Krupky Zdeněk Matouš

Senioři v jednom z domovů v Ústí nad Labem si užívají opravdu pořádné svezení. Organizace zřízená...

ANALÝZA: Jak zdražila auta? Nejvíc bita jsou ta malá. Zlevňují elektromobily

Konec průkopníka. V březnu skončila v továrně v britském Sunderlandu výroba...

Všechno je dražší, než bylo a auta pořád zdražují – tak vypadá povrchní pohled na cenový vývoj u...

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...

14. srpna 2025  13:15

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...

14. srpna 2025  12:24

Ukrajina získá z EU půl miliardy eur na nákup plynu, nemá dostatek zásob na zimu

Evropská unie pomůže Ukrajině s rekordním úvěrem ve výši půl miliardy eur na doplnění zemního plynu před zimou. Zásobníky jsou v důsledku ruských útoků na nejnižší úrovni za 12 let.​ Evropská...

14. srpna 2025  11:34

Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem

Přímý přenos

Letový provoz na pražském letišti se v pátek odpoledne vrátí na hlavní dráhu. V minulých měsících byl kvůli její rekonstrukci provoz na vedlejší dráze. Redakci iDNES.cz to řekla mluvčí Letiště...

14. srpna 2025  9:46,  aktualizováno  9:50

Bitcoin poprvé překročil hranici 124 000 dolarů, pak zisky smazal

Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů, tedy zhruba 2,59 milionu korun. K růstu podle expertů přispívá příznivá americká...

14. srpna 2025  9:49

Jezdit jako vlakvedoucí je ideální brigáda, a navíc dobrý odrazový můstek

Advertorial

Někdo jim říká průvodčí a jiný zase lidově štíplístek. Přitom se může stát, že vám jízdenku ve vlaku Českých drah nekontroluje ani jeden z nich, ale vlakvedoucí. Jak poznáme rozdíl a v čem práce...

14. srpna 2025

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

14. srpna 2025

Zastávky a volné parkování. Státní info pro řidiče se rozroste o prvky MHD

Premium

Vyhledá trasu pro cestu autem, upozorní na komplikace na trase, vypočte délku kolon a zdržení a spočítá i průměrnou rychlost, kterou řidič pojede. Stávající státem provozovaný celostátní dopravní...

14. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lískové ořechy spálil mráz, světový dodavatel hlásí nedostatek a ceny letí vzhůru

Turecko patří mezi největší světové dodavatele lískových ořechů. Tamní úrodu ale letos poškodilo chladné počasí, které mělo za následek i velké zdražení. Pro výrobce cukrovinek, kteří se potýkají i s...

13. srpna 2025  19:52

Řekové zatočili s poplatky u bankomatů. Ze zastropování budou těžit i Češi

Řekové se rozhodli zastropovat poplatky u bankomatů. Novinky, po kterých dlouhodobě volali místní i turisti, platí již od pondělí. Řečtí zákonodárci stanovili maximální poplatek u bankomatů třetích...

13. srpna 2025  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.