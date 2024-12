Nokia zpřístupní svůj designový archiv. Připomene mobily i reklamy z minulosti

Ještě v roce 1998 ovládla finská Nokia asi 40 procent světového trhu s mobilními telefony. Velké oblíbenosti se tento výrobce těšil i v České republice. Firma měla obrovský význam také pro finskou ekonomiku. Podle odhadů se na tamním hospodářském růstu mezi lety 1998 a 2007 podílela asi jednou čtvrtinou, píše britský portál The Guardian.

„Nokia byla jednou z prvních firem na světě, která začala klást důraz na design. Ten se promítal do nejlevnějších i nejdražších modelů, které byly v té době k dispozici,“ vnímá roli společnosti Nokia Jonathan Bell, analytik a redaktor magazínu Wallpaper. Úspěch značky přišel dřív než v případě dnešních nejvýznamnějších korporací v čele se podniky Google či Samsung.

Nokia jako první přišla i s SMS zprávami

Technologická společnost Nokia se v minulosti stala prvním výrobcem mobilních telefonů, které podporovaly posílání SMS zpráv. Model Nokia 8110 byl součástí filmu Matrix z roku 1999, kde ho používal Keanu Reeves. Dodnes si mnoho dřívějších uživatelů Nokie vybaví i tehdejší typické vyzváněcí znělky.

S příchodem Nokie 3210 se na trh dostal také první model s vyměnitelným krytem. I proto se provozní zisk firmy v roce 1999 vyšplhal na hranici 4 miliard dolarů, což je zhruba 92 miliard korun. Úspěch společnosti ale trval kratší dobu, než mnozí očekávali. Nedostatečně totiž zareagovala na hit smartphonů, s nimiž přišel v roce 2007 Apple.

I proto se následně tržní hodnota Nokie propadla asi o 90 procent. Firma začala na trhu rychle strádat, až její působnost na trhu s mobilními telefony v roce 2013 odkoupil americký Microsoft.

„Jde o smutný příběh kdysi skvělé společnosti, která celé odvětví mobilních telefonů v podstatě definovala. Bohužel Nokia zmizela do historie rychleji, než si kdokoliv dokázal představit,“ komentuje vývoj společnosti Ben Wood, analytik a marketingový ředitel společnosti CCS Insights.

Nokia chce zaujmout i nejmladší ročníky

Nový online archiv má uživatelům umožnit nostalgické připomenutí dob, kdy chytré telefony ještě vůbec neexistovaly. The Guardian píše, že tento archiv může vzbudit zájem o mobilní telefony Nokia i mezi nejmladší generací, která se s nokiemi během svého života skoro nesetkala.

„Technologie jdou tak rychle dopředu, že je skvělé se na chvíli zastavit a podívat se do minulosti. Doufám, že náš archiv mnohé inspiruje a zamyslí se nad tím, jak jsou inovace rychlé,“ uvedla pro The Guardian Anna Valtonenová, která na online archivu pracuje. V minulosti se podílela i na designovém vývoji některých telefonů, a i proto k tomu projektu přistupuje s nostalgií, uzavírá The Guardian.